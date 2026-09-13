México

Con sellos falsos del INVI y cambio de cerraduras: así despojaban de sus departamentos a habitantes de la alcaldía Azcapotzalco

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a tres personas presuntamente implicadas en este modus operandi para desalojar personas en la capital

Un hombre con camiseta blanca sella un papel en una puerta de madera ante tres personas en el pasillo de un edificio.
Un hombre coloca un sello en una notificación de desalojo del Instituto de Vivienda mientras varias personas observan desde el pasillo de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un grupo dedicado al despojo en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México fue identificado y arrestado por parte de las autoridades luego de que vecinos reportaron el ingreso de personas que aparentaban ser funcionarios del Instituto de Vivienda (INVI).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina, cuando Marco Rafael “N” acudió a un edificio de departamentos acompañado de otras tres personas y mostró a los vecinos documentos atribuidos al INVI.

PUBLICIDAD

El grupo habría cambiado las cerraduras de dos departamentos y colocado sellos presuntamente emitidos por esa institución. Ante la situación, los vecinos solicitaron apoyo policial.

Luego del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y detuvieron a Marcos Rafael “N”, a quien le aseguraron desarmadores, una barreta, pinzas, diversas piezas de cerraduras y documentación relacionada con el INVI.

Detenido por despojo en CDMX
Foto: Fiscalía de CDMX

Tras el arresto, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas y de la policía, además de que especialistas en criminalística de campo, fotografía y cerrajería que confirmaron el cambio de cerraduras.

PUBLICIDAD

En tanto, la Fiscalía de CDMX confirmó a través del INVI que el sujeto portaba documentos apócrifos, que no formaba parte de su personal y que el instituto no realiza ese tipo de procedimientos para recuperar inmuebles.

Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público formuló imputación por despojo agravado en su contra. En la audiencia del pasado 9 de septiembre, a menos de 72 horas después de ocurridos los hechos, Marcos Rafael “N” fue vinculado a proceso.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Segundo caso: despojo con violencia en otros inmuebles de la alcaldía

Ocho detenidos por despojo en CDMX
Foto: Fiscalía de CDMX

En un hecho distinto, ocurrido la noche del 7 de septiembre en la colonia Victoria de las Democracias, la Fiscalía de Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de siete personas más por el mismo delito, bajo una modalidad que involucró violencia física.

De acuerdo con la investigación, Marco Filemón “N”, quien se ostentaba como propietario del inmueble, llegó acompañado de aproximadamente 10 personas. Según entrevistas de víctimas y testigos, habría sido quien organizó la acción.

Integrantes del grupo presuntamente rompieron vidrios de puertas y ventanas para ingresar a varios departamentos. Mediante insultos, jalones y golpes, sacaron a los ocupantes de las viviendas, así como muebles y otras pertenencias.

Los vecinos solicitaron apoyo policial y elementos de la SSC acudieron al inmueble, donde detuvieron a seis hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía. El agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, testigos y primeros respondientes, y solicitó la intervención de especialistas en cerrajería, criminalística de campo y fotografía.

Con los datos de prueba reunidos, la autoridad formuló imputación por despojo agravado contra los siete detenidos. En la audiencia del 10 de septiembre, Marco Filemón “N”, Marco “N”, José “N”, Juan “N”, Máximo “N”, Jonathan “N” y Herlinda “N” fueron vinculados a proceso. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta junio de 2026 la CDMX acumulaba más de mil 900 carpetas de investigación por este delito

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Ciudad de México acumuló más de mil 900 carpetas de investigación por despojo hasta junio de 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque la Fiscalía de la Ciudad de México reportó, por su parte, mil 846 investigaciones abiertas por este delito.

Bertha Alcalde Luján, señaló que la dependencia tiene identificadas las redes presuntamente relacionadas con este delito y se encuentra realizando investigaciones a personas consideradas objetivos prioritarios.

“Sí, tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos”, explicó en conferencia de prensa.

Además, detalló que este delito tiene diferentes modalidades, ya que algunos se relacionan con grupos que buscan apropiarse de inmuebles, mientras que otros surgen de conflictos familiares, disputas entre particulares o diferencias por la propiedad de un domicilio.

Temas Relacionados

DespojoCDMXAzcapotzalcoINVImexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo tener tu propio árbol de laurel en casa y beneficiarte de él cada día

Esta planta aromática se usa en la cocina, en infusiones y en remedios tradicionales, y crece en casa con apenas un poco de sol y riego moderado

Cómo tener tu propio árbol de laurel en casa y beneficiarte de él cada día

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

Derek Maltz difunde encuesta de Simón Levy sobre intervención militar de Estads Unidades contra políticos corruptos en México

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

La defensa mexicana entró de cambio al minuto 62 del partido

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México

La propuesta para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor busca cerrar un vacío que permite añadir comisiones al final de la compra

Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

Grecia Quiroz niega nexos con el crimen organizado; FGR insiste en que entregue el celular de Manzo

Jornada violenta en Sinaloa: asesinan a 10 personas a horas de realizarse la marcha por la paz para exigir seguridad

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

ENTRETENIMIENTO

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

El Capi Pérez arremete contra quienes usan los realities para ‘dar contenido’: “Es una licencia para ser una mala persona”

Fans de Danna y Belinda explotan contra comparaciones con Kenia OS tras Mentiras All Stars: “No están al mismo nivel”

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

DEPORTES

México brilla con par de medallas en jornada inaugural de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

México brilla con par de medallas en jornada inaugural de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 y habla sobre el rendimiento del Cadillac: “Por lo menos, ya rodamos a la par de los Williams”

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Joel Huiqui manda contundente mensaje tras ganar el Clásico Joven al América: “Fue una probadita”

Final US Open 2026: dónde ver el encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton desde México