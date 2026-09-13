Con sellos falsos del INVI y cambio de cerraduras: así despojaban de sus departamentos a habitantes de la alcaldía Azcapotzalco

Un hombre coloca un sello en una notificación de desalojo del Instituto de Vivienda mientras varias personas observan desde el pasillo de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo dedicado al despojo en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México fue identificado y arrestado por parte de las autoridades luego de que vecinos reportaron el ingreso de personas que aparentaban ser funcionarios del Instituto de Vivienda (INVI).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina, cuando Marco Rafael “N” acudió a un edificio de departamentos acompañado de otras tres personas y mostró a los vecinos documentos atribuidos al INVI.

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El grupo habría cambiado las cerraduras de dos departamentos y colocado sellos presuntamente emitidos por esa institución. Ante la situación, los vecinos solicitaron apoyo policial.

Luego del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y detuvieron a Marcos Rafael “N”, a quien le aseguraron desarmadores, una barreta, pinzas, diversas piezas de cerraduras y documentación relacionada con el INVI.

Foto: Fiscalía de CDMX

Tras el arresto, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas y de la policía, además de que especialistas en criminalística de campo, fotografía y cerrajería que confirmaron el cambio de cerraduras.

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En tanto, la Fiscalía de CDMX confirmó a través del INVI que el sujeto portaba documentos apócrifos, que no formaba parte de su personal y que el instituto no realiza ese tipo de procedimientos para recuperar inmuebles.

Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público formuló imputación por despojo agravado en su contra. En la audiencia del pasado 9 de septiembre, a menos de 72 horas después de ocurridos los hechos, Marcos Rafael “N” fue vinculado a proceso.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Segundo caso: despojo con violencia en otros inmuebles de la alcaldía

Foto: Fiscalía de CDMX

En un hecho distinto, ocurrido la noche del 7 de septiembre en la colonia Victoria de las Democracias, la Fiscalía de Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de siete personas más por el mismo delito, bajo una modalidad que involucró violencia física.

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De acuerdo con la investigación, Marco Filemón “N”, quien se ostentaba como propietario del inmueble, llegó acompañado de aproximadamente 10 personas. Según entrevistas de víctimas y testigos, habría sido quien organizó la acción.

Integrantes del grupo presuntamente rompieron vidrios de puertas y ventanas para ingresar a varios departamentos. Mediante insultos, jalones y golpes, sacaron a los ocupantes de las viviendas, así como muebles y otras pertenencias.

Los vecinos solicitaron apoyo policial y elementos de la SSC acudieron al inmueble, donde detuvieron a seis hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía. El agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, testigos y primeros respondientes, y solicitó la intervención de especialistas en cerrajería, criminalística de campo y fotografía.

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Con los datos de prueba reunidos, la autoridad formuló imputación por despojo agravado contra los siete detenidos. En la audiencia del 10 de septiembre, Marco Filemón “N”, Marco “N”, José “N”, Juan “N”, Máximo “N”, Jonathan “N” y Herlinda “N” fueron vinculados a proceso. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta junio de 2026 la CDMX acumulaba más de mil 900 carpetas de investigación por este delito

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Ciudad de México acumuló más de mil 900 carpetas de investigación por despojo hasta junio de 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque la Fiscalía de la Ciudad de México reportó, por su parte, mil 846 investigaciones abiertas por este delito.

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Bertha Alcalde Luján, señaló que la dependencia tiene identificadas las redes presuntamente relacionadas con este delito y se encuentra realizando investigaciones a personas consideradas objetivos prioritarios.

“Sí, tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos”, explicó en conferencia de prensa.

Además, detalló que este delito tiene diferentes modalidades, ya que algunos se relacionan con grupos que buscan apropiarse de inmuebles, mientras que otros surgen de conflictos familiares, disputas entre particulares o diferencias por la propiedad de un domicilio.