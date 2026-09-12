Alexis vega se desprende de las canchas para apuntar a nuevo proyecto fuera de Toluca

Vega viene de aportar un gol en el 2-0 ante Rayados para, días después, cortar el listón en Metepec, mientras Toluca persigue el Apertura 2026. (Instagram/ @alexisvega.9)

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Después de levantar la Leagues Cup 2026 con Toluca, Alexis Vega está por cambiar horas los entrenamientos, el vestidor y los festejos por un nuevo reto en Metepec.

El capitán de los Diablos Rojos abrió “Las Más Vega”, un restaurante de alitas con temática de futbol que lleva su sello y el de su familia.

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Alexis Vega destaca el momento que vive Toluca en Liga MX y mantiene la mira en el título número 13 para los Diablos Rojos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La inauguración se realizó este 11 de septiembre de 2026 en Plaza Tecnológico, en San Salvador Tizatlali. El proyecto llega mientras Vega vive uno de sus mejores momentos en la Liga MX: suma títulos, sostiene el gafete de capitán y pone la mira en la liga número 13 para el club.

De la cancha a la cocina: así es Las Más Vega, el nuevo negocio de Alexis Vega

El atacante inauguró el restaurante acompañado por su familia y se presenta bajo el concepto “Wings of Champions”. Alexis trae al local referencias que conectan con su carrera: el futbol como decoración, las alitas como producto central y un espacio que busca recibir a aficionados y familias que acudan a ver partidos.

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El lugar no usa la imagen del delantero como único recurso. La propuesta reúne elementos concretos para convertir el restaurante en una extensión de la cultura futbolera:

Los muros muestran imágenes de Lionel Messi, Ronaldinho, Kylian Mbappé y Diego Armando Maradona.

Las mesas y sillas incorporan dorsales, mientras que los jerseys y los letreros luminosos remiten a clubes y figuras del deporte.

El inmueble tiene dos niveles, área de bar, puesto botanero y zona infantil con juegos.

Alexis Vega abre “Las Más Vega”, un restaurante de alitas con temática de futbol en Metepec, tras ganar la Leagues Cup 2026 con Toluca.

La distribución permite que el restaurante tenga una oferta para públicos distintos. Los seguidores que acudan por un partido tendrán el bar y la ambientación deportiva; las familias podrán usar el área infantil durante la visita.

Aunado a ello, antes de abrir el negocio gastronómico, el delantero ya había explorado otra ruta comercial. En abril de 2026 participó en Malayerba x Alexis Vega, una colección desarrollada con la marca Cuidado con el Perro.

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Vega respalda el trabajo de los referentes del futbol mexicano

En días previos, durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Toluca FC, Alexis Vega abordó el presente del equipo y reconoció a tres figuras que han acompañado su trayectoria reciente: Antonio Mohamed, Julián Quiñones y Rafael Márquez.

Sobre el “Turco”, el capitán de los Diablos declaró que es “el mejor entrenador de México”. Vega explica que Mohamed lo retó desde su llegada al club a finales de 2024 y le pidió recuperar la versión que podía llevarlo a convertirse en uno de los referentes del futbol mexicano.

Recordó que el técnico le preguntó si quería aparecer algún día en el mural de jugadores que dejaron una marca en la institución. También expresó el deseo de que Mohamed permanezca más tiempo en Toluca, al considerar que el plantel y el cuerpo técnico mantienen una relación cercana.

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Alexis Vega describe a Rafael Márquez como “un gran entrenador” y valora su experiencia en Europa de cara a futuras convocatorias de la Selección Mexicana. (X/ @AtlasFC)

En la misma conferencia, Alexis describió a Rafael Márquez como “un gran entrenador”. El delantero destacó la experiencia que el exdefensa obtuvo en Europa y considera positivo que visite clubes y futbolistas que podrían aparecer en futuras convocatorias de la Selección Mexicana.

Sobre Julián Quiñones, el capitán escarlata celebra su nominación al Balón de Oro. Vega resaltó su capacidad goleadora y recordó que, durante los entrenamientos del Tri, mostraba un rendimiento que después se reflejaba en los partidos: “Era una máquina”.

Alexis Vega mantiene la mira en corona 13 con Toluca

La inauguración de Las Más Vega llega después de que Toluca venciera 2-0 a Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026. Alexis marcó uno de los goles y participó en la celebración por el sexto título obtenido por el club desde la llegada de Mohamed.

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El delantero compartió videos de los festejos con el trofeo y publicó una frase que refleja el ánimo del grupo: “Inventen otra Copa a ver si la ganamos”.

Vega sostiene que el triunfo ante Rayados ya forma parte de la historia. El objetivo inmediato es el Apertura 2026, torneo en el que los Diablos buscan conquistar su campeonato número 13 de Liga MX.

Alexis Vega califica a Antoni Mohamed como “el mejor entrenador de México” y asegura que por él pudo crecer en Toluca FC. (Instagram/

Durante la jornada, el atacante también recordó que estuvo cerca de fichar con el Espanyol de Barcelona durante su etapa con Chivas. Alexis tenía un acuerdo para llegar al equipo español, pero una lesión de rodilla impidió que la operación se concretara.

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El jugador señaló que no cierra la puerta a Europa, Estados Unidos u otra liga. Aun así, tiene contrato con Toluca hasta 2029 y expresó su intención de quedarse para ganar más campeonatos y seguir consolidando su nombre en la historia del club.