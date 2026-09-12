México

Madre buscadora pide ayuda a Claudia Sheinbaum para encontrar a sus hijos desaparecidos en Chiapas

La señora, identificada como Liliana Pérez Gutiérrez, busca a sus familiares desde el mes de febrero de 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum escuchó a una madre buscadora durante su gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se comprometió a ayudar en la búsqueda de los dos hijos de la mujer. Crédito: X / @linea_caliente_
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Este viernes, en Chiapas, Liliana Pérez Gutiérrez, madre buscadora, solicitó ayuda a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para buscar a sus dos hijos desaparecidos desde el 28 de febrero de 2024.

“Presidenta, soy madre buscadora, mi hijo es militar, mi hijo se dio de alta en la Séptima Región Militar (Sedena), fue desaparecido aquí en Chiapas y no hay investigación, se llevaron a mis dos únicos hijos, le acabo de entregar los documentos“, le dijo Liliana Pérez a la mandataria al salir del Cuartel General de la VII Región Militar de la Sedena, sobre el bulevar Belisario Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez.

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Madre buscadora asegura que sus hijos desaparecieron en Chiapa de Corzo

La mujer reveló a la prensa nacional que, en los últimos meses, ha hecho búsquedas de campo en diversas zonas de la entidad, hallando restos humanos en predios.

Sin embargo, no ha encontrado a sus hijos Luis Emmanuel y Marvin Valentín Nanga Pérez, quienes desaparecieron el 28 de febrero de 2024, en el municipio de Chiapa de Corzo, cuando fueron sacados de su domicilio por hombres fuertemente armados.

Madre buscadora le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para poder encontrar a sus hijos. Crédito: X / @specter170285
Madre buscadora le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para poder encontrar a sus hijos. Crédito: X / @specter170285

Uno de sus hijos era militar en activo en Chiapas

Pérez Gutiérrez, quien también es integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, contó que uno de sus hijos, Luis Emmanuel, era integrante del Ejército Mexicano y se encontraba inscrito en la Séptima Región Militar cuando dejó de ser localizado.

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De acuerdo con la madre buscadora, después de la desaparición de Emmanuel, la Secretaría de la Defensa Nacional los consideró desertor y, posteriormente, se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por ese delito.

“Luis Emanuel era miembro activo de la Sedena, mi hijo, siendo militar activo en el Campo I, se vino de vacaciones a Chiapa de Corzo y pasó. Sedena se deslindó de todo, ahora lo tiene como desertor“, le dijo a Sheinbaum, mientras le entregaba una carpeta amarilla.

Sheinbaum recibe documentos sobre personas desaparecidas

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar cómo, desde la camioneta negra, Sheinbaum escuchó por varios minutos a la madre buscadora y recibió una carpeta amarilla, mientras otro grupo de personas intentaba acercarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo disposición en escuchar a una madre buscadora en Tuxtla Gutiérrez. Crédito: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo disposición en escuchar a una madre buscadora en Tuxtla Gutiérrez. Crédito: Presidencia

“La presidenta me dijo que sí me iba a apoyar, me dieron un folio para seguimiento a mi caso”, contó Liliana.

Caso no avanza en Fiscalía de Chiapas

De acuerdo con El Heraldo de Chiapas, Pérez Gutiérrez señaló que la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Chiapas lleva a cabo la investigación sobre la desaparición de sus dos hijos. Sin embargo, afirmó, que en dos años y seis meses no ha recibido ningún reporte que aclare lo sucedido.

Tampoco cuenta con datos sobre su paradero. Según su testimonio, la Fiscalía no le ha dado avances concretos en el caso.

“Ya dos años y seis meses y no hay nada, ni avances, ni una línea de investigación, ni un plan de búsqueda en el caso de él”, señaló la madre, quien aclaró que parte de la información que actualmente existe en su carpeta de investigación la obtuvo ella durante sus propias labores de búsqueda.

Defensa demanda a su hijo por ser “desertor”

Según el testimonio de Liliana Pérez, personal militar le informó, tras acudir al lugar donde se encontraba su hijo, que este había sido considerado desertor tres días después de dejar de ser localizado. La mujer aseguró que tuvo conocimiento de que, en mayo pasado, se habría emitido una orden de aprehensión contra Luis Emmanuel por no presentarse a sus labores.

La madre describe estos más de dos años sin conocer el paradero de sus hijos como un proceso que afecta su vida familiar. Ambos son sus únicos hijos. “La verdad es un calvario, desde el momento que te separan de tu hijo, te matan en vida”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en Chiapas. Crédito: X/ @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en Chiapas. Crédito: X/ @Claudiashein

¿Cuántas personas desaparecidas reporta Chiapas?

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2024 se registraron mil 323 denuncias por desaparición de personas en Chiapas.

Mientras que el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda contabiliza alrededor de dos mil 030 personas desaparecidas o no localizadas en el estado desde 1964. Colectivos de búsqueda sostienen que la cifra podría ser mayor, debido a casos que no llegan a denunciarse.

Al menos, hubo disposición de Sheinbaum para escuchar a la madre buscadora, Liliana Pérez, quien busca a sus dos hijos desaparecidos, en Chiapas, desde febrero de 2024.

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