Explosión provoca colapso de un negocio en Álvaro Obregón con casi una decena de personas dentro

Cuerpos de bomberos acuden a la emergencia en Álvaro Obregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta noche en la Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, un fuerte estallido alerta a los vecinos y moviliza a los cuerpos de bomberos, paramédicos y policías para atender la emergencia.

Los primeros reportes señalan una explosión en un puesto de tacos, localizado en Minas de Cristo y Alta Tensión, colonia Minas de Cristo en la alcaldía Álvaro Obregón provocando el colapso parcial del negocio de comida.

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De acuerdo a la información del jefe Juan Manuel Pérez Cova, se atiende “una explosión en un negocio ubicado en la Colonia Minas de Cristo, Alcaldía Álvaro Obregón. Del incidente se suscitó un derrumbe parcial del establecimiento comercial”.

“En el lugar se rescataron a ocho personas que fueron canalizadas para su atención médica y una que lamentablemente perdió la vida”, agregó el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en su cuenta oficial de X.

“Continuamos en labores de búsqueda y rescate en el lugar. Continúo informando”, concluye su mensaje oficial para mantener informados a los vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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Mientras la información sigue en desarrollo, los equipos de emergencia continúan en el sitio para descartar que haya más personas atrapadas y el número de víctimas no sea mayor tras el estallido en el negocio para la venta de alimentos.

“Nos alertan cuando llegamos, desgraciadamente ya había ocurrido los hechos. Es una acumulación de gas, gas LP. Es un establecimiento comercial que se dedica a la venta de, comida”, confirmó Juan Manuel Pérez Cova en entrevista con ADN Noticias.

“Todavía estamos haciendo el último corte de información con nuestras células que están en la parte operativa y me reportan varios tanques de gas, cuando menos dos de los seis que habían retirado, están terminando ahorita de recoger todo el material y cuando menos dos presentaban fugas de los que se encontraban todavía al interior del establecimiento”, agregó.

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¿Cómo se originó la explosión en la alcaldía Álvaro Obregón?

Según la información compartida por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) tras acudir al llamado de emergencia, el estallido en un negocio ubicado en la avenida Alta Tensión y calle Santa Lucía, en la colonia Alfafar habría sido por acumulación de gas.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) actualizó su información e indica que, al momento, se registran 11 personas lesionadas, 8 trasladadas a hospitales, 2 atendidas en el lugar y un hombre de aproximadamente 50 y 55 años, perdió la vida tras el colapso parcial.

La causa precisa del estallido continúa bajo investigación. Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala de forma inicial una acumulación de gas LP con capacidad para 30 kg, corresponderá a los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México para establecer qué provocó la explosión y si existieron fallas en la instalación del negocio.

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Javier López Casarín, alcalde de la Álvaro Obregón brinda detalles de la explosión

Al atender una llamada telefónica durante las labores de rescate, el alcalde de la Álvaro Obregón, Javier López Casarín, afirmó que la explosión se habría registrado en una taquería por acumulación de gas LP.

“Nos encontramos en el punto, la esquina de Alta Tensión con la calle de Jacintos, donde tuvimos una explosión. En primer dictamen, parece ser por acumulación de gas y esto fue dentro de una taquería”, comentó el alcalde.

“Se, eh, colapsó la vivienda en la cual se-- el inmueble, en el cual se encontraba la taquería en la, en la planta baja. Yo me encuentro haciendo la supervisión de las, de los inmuebles aledaños. El inmueble...

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