César Ramos deja la Liga MX y se va a Japón: estos partidos en México se perdería el árbitro mundialista

(X/ @Arbitraje_MX)

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El arbitraje mexicano volverá a tener presencia internacional luego de que César Arturo Ramos Palazuelos fuera designado para trabajar en el futbol de Japón. El silbante mexicano tendrá actividad durante tres jornadas de la Primera División nipona, situación que lo mantendrá alejado temporalmente de las canchas de la Liga MX.

La noticia fue dada a conocer por el propio árbitro a través de sus redes sociales, donde compartió que emprenderá una nueva experiencia profesional fuera de México. El acuerdo contempla que Ramos participe en tres fechas de la máxima categoría japonesa, por lo que estará fuera del país aproximadamente durante un mes.

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La designación representa una nueva muestra del reconocimiento internacional que mantiene el árbitro tijuanense, quien en los últimos años ha sido considerado para participar en distintas competencias y ligas profesionales fuera de territorio mexicano.

César Ramos se perderá dos clásicos de la Liga MX

La ausencia de Ramos Palazuelos tendrá un efecto inmediato en el futbol mexicano, ya que no podrá formar parte de la baraja de árbitros disponible para dos de los partidos más atractivos de este fin de semana.

El silbante no estará presente en el América contra Cruz Azul ni en el duelo entre Monterrey y Tigres, dos encuentros que concentran buena parte de la atención de los aficionados durante la jornada.

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Almeyda y Vucetich vivirán su primer clásico Regio en el rol actual.

Su regreso a México está contemplado antes de que se dispute otro de los compromisos más esperados del calendario. La expectativa es que pueda encontrarse nuevamente disponible para el Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para el 19 de octubre.

De concretarse su regreso en los tiempos previstos, Ramos podría ser considerado nuevamente por la Comisión de Árbitros para alguno de los partidos de la Liga MX.

(Ilustración: Jovani Pérez)

Una nueva experiencia internacional para Ramos

La aventura en Japón no será la primera ocasión en que César Ramos abandone temporalmente México para dirigir encuentros de una competencia extranjera.

El árbitro mexicano ya ha recibido invitaciones para participar en otros campeonatos profesionales. Entre sus antecedentes internacionales fuera de la Liga MX se encuentran apariciones en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

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Paco Chacón se solidarizó con César Arturo Ramos por su situación en Medio Oriente (REUTERS/Hannah Mckay)

Este tipo de designaciones permiten que árbitros de distintas confederaciones participen en otras ligas y, al mismo tiempo, representan un reconocimiento a su experiencia y nivel profesional.

En el caso de Ramos, su recorrido internacional lo ha colocado como uno de los silbantes mexicanos con mayor exposición en los últimos años.

¿Qué hizo César Ramos en el Mundial 2026?

La participación del árbitro mexicano en la Copa del Mundo 2026 estuvo por debajo de las expectativas que existían alrededor de su experiencia internacional.

Ramos Palazuelos solamente tuvo la oportunidad de dirigir dos encuentros durante la fase de grupos del torneo. Su primera aparición fue en el partido entre Escocia y Brasil, mientras que posteriormente estuvo como árbitro central en el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Danilo is shown a yellow card by referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos REUTERS/Paul Childs

Aunque se esperaba una participación más amplia durante el certamen mundialista, el tijuanense volvió a formar parte del grupo de árbitros mexicanos presentes en la máxima competencia internacional.

Ahora, apenas después de su participación en el Mundial, Ramos tendrá una nueva oportunidad para continuar ampliando su trayectoria fuera de México.

Benfica's Alvaro Carreras, right, pleads with referee CÈsar Arturo Ramos Palazuelos after he was giving yellow card during the Club World Cup group C soccer match between Boca Juniors and Benfica in Miami Gardens, Fla., Monday, June 16, 2025. (AP Photo/Marta Lavandier)

Su llegada al futbol japonés también permitirá que el arbitraje mexicano mantenga presencia en una de las principales ligas de Asia, mientras en la Liga MX deberán resolver las designaciones correspondientes a las jornadas en las que el silbante no estará disponible.

La experiencia en Japón se suma así al recorrido internacional de César Ramos, quien continuará acumulando partidos fuera del futbol mexicano y buscando mantenerse como una de las principales referencias del arbitraje nacional.

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