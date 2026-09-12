Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el Juego 4 de la Serie del Rey en la LMB

Un periodo de sequía para ambas escuadras terminará este otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La emoción por la definición del nuevo campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) alcanza su punto más alto de ebullición en el corazón del sureste mexicano con el Juego 4 entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana.

Tras una travesía que comenzó en el territorio fronterizo del norte y que ahora traslada sus emociones al tropical Estadio Centenario 27 de Febrero en Villahermosa, la Serie del Rey 2026 continúa escribiendo pasajes memorables en la historia del beisbol veraniego.

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La batalla por la Copa Zaachila ha cumplido con creces las expectativas de una afición sedienta de dramatismo, ofreciendo un contraste perfecto entre ofensivas explosivas, estrategias milimétricas en las bancas y duelos de pitcheo de alto calibre que mantienen en vilo a las dos franquicias más consistentes del calendario.

(Toros de Tijuana)

En este escenario de alta exigencia, los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco se preparan para disputar el Juego 4 de una serie que ha ido de menos a más en intensidad táctica y emotividad. Para los fronterizos, el choque representa la oportunidad de afianzar su condición de candidatos al título y poner contra las cuerdas a su rival en su propio feudo, extendiendo una marca impresionante de triunfos en calidad de visitante durante la presente postemporada.

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Por su parte, la novena chocoana salta al diamante con la obligación moral y deportiva de responder ante su fiel fanaticada, buscando nivelar las acciones y asegurar que la serie regrese al norte o, al menos, se extienda hasta las últimas instancias en el calor tabasqueño. El ambiente festivo pero tenso en la capital del estado presagia otra jornada de emociones al límite, donde cada pitcheo, cada engarce a la defensiva y cada turno al bate se jugará con la presión al máximo nivel.

(Olmecas de Tabasco)

Dominio desde la loma y bateo oportuno: el resumen del Juego 3 de la Serie del Rey

El tercer capítulo de la Serie del Rey, disputado sobre el césped del Estadio Centenario 27 de Febrero, se tradujo en una verdadera cátedra de pitcheo y solvencia defensiva por parte de los Toros de Tijuana, quienes terminaron imponiéndose con un ajustado marcador de 2-0 sobre los Olmecas de Tabasco.

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Ante un lleno absoluto que pintó las gradas de verde y blanco en apoyo al cuadro local, la novena visitante supo descifrar el choque desde la serpentina abridora para silenciar los bates chocos y arrebatar la ventaja en el compromiso global.

La figura indiscutible de la velada fue el abridor de los Toros, David “El Rey” Reyes, quien firmó una labor monticular de antología. Reyes esparció apenas tres imparables a lo largo de cinco entradas completas, mostrando un control absoluto de la zona de strike y una combinación letal de lanzamientos secundarios que maniataron a los cañoneros locales.

El serpentinero de los fronterizos permitió que un corredor pisara la segunda almohadilla hasta el quinto episodio, momento en el que metió el brazo para salir airoso mediante una línea de out y un ponche oportuno.

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(Toros de Tijuana)

La pizarra se rompió gracias al poder de la artillería tijuanense. Cole Turner se convirtió en el héroe a la ofensiva al conectar su segundo cuadrangular de la postemporada, un batazo solitario que viajó por todo el jardín izquierdo para abrir el marcador y silenciar a la catedral del beisbol tabasqueño. Posteriormente, Tijuana fabricó la segunda carrera mediante un ataque bien estructurado que capitalizó una base por bolas y un sencillo remolcador que le dio margen de maniobra a su cuerpo de relevistas.

Cuando el abridor abdicó su lugar en el montículo, el bullpen astado ejecutó una labor impecable. Los relevistas de Tijuana retiraron los últimos cuatro episodios en estricto orden perfecto, sumando siete ponches en el trayecto y bajando la cortina por completo a cualquier intento de remontada.

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Con este resultado de 2-0, la novena fronteriza no solo se acreditó el triunfo en el Juego 3, sino que extendió un histórico invicto en calidad de visitante durante los playoffs de 2026, alcanzando diez victorias consecutivas fuera de casa y consolidando su reputación de equipo implacable en territorio ajeno.

Tijuana busca su tercer campeonato en la LMB. (Toros de Tijuana)

Una batalla de poder a poder entre el Norte y el Sur

La serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol ha sido una montaña rusa de emociones que refleja a la perfección la paridad que existió a lo largo del rol regular entre los campeones de la Zona Norte y la Zona Sur. La Serie del Rey arrancó en el Estadio Chevron de Tijuana, donde los Olmecas de Tabasco dieron el primer golpe de autoridad. En el Juego 1, la novena chocoana lució una ofensiva temible y un pitcheo abridor dominante para aplastar a los Toros con un categórico marcador de 7-1, demostrando desde el día uno que no venían como víctimas al terreno fronterizo.

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Sin embargo, la respuesta del cuadro dirigido por la gerencia astada no se hizo esperar en el Juego 2. Heridos en el orgullo, los Toros de Tijuana saltaron al diamante del Chevron con una agresividad arrolladora en las primeras entradas. Apoyados en un rally de cuadrangulares y un descontrol absoluto del pitcheo abridor de los Olmecas, Tijuana cobró venganza con una aplastante paliza de 13-2, emparejando la serie a un triunfo por bando antes de emprender el viaje al sur del país.

Con la serie igualada 1-1, el compromiso se trasladó a Villahermosa para una seguidilla de tres partidos en el Estadio Centenario. El triunfo de Tijuana por 2-0 en el Juego 3 colocó la balanza 2-1 a favor de los astados, lo que otorga a los Toros una ventaja estratégica fundamental: asegurar el control del ritmo de la serie y tener la posibilidad de coronarse en suelo tabasqueño si logran ganar los dos siguientes cotejos. Por el contrario, los Olmecas se encuentran en una situación donde ganar el Juego 4 resulta imperativo no solo para igualar la contienda a dos victorias por bando, sino para garantizar que la Serie del Rey regrese a Tijuana para un eventual quinto, sexto o séptimo juego de desempate.

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La serie sigue completamente viva y los locales quieren aprovechar a su gente para ponerse al frente. (Olmecas de Tabasco)

¿A qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 4 entre Toros y Olmecas?

Para los fanáticos de la pelota caliente en todo el territorio mexicano que desean seguir las acciones lanzamiento a lanzamiento de este trascendental cuarto compromiso de la Serie del Rey 2026, la cobertura estará disponible a través de una amplia gama de opciones en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de transmisión por internet en streaming.

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, CDMX)

Sede: Estadio Centenario 27 de Febrero (Villahermosa, Tabasco)

Opciones de transmisión en televisión (Señal abierta y de paga):

ESPN

TVC Deportes

AyM Sports

Claro Sports

Toros Network (Señal local en Tijuana)

TVT Tabasco (Señal local en Tabasco)

TV UJAT (Señal universitaria en Tabasco)

Opciones de transmisión en línea y plataformas digitales (Streaming):

Disney+

ViX

FOX One

LMB.TV (Plataforma oficial de la liga)

Tubi

TV Azteca Deportes (App y sitio web)

Imagen Digital

Canal de YouTube de Claro Sports

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