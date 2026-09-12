Aficionados mexicanos tunden a medio español por creer que el GP de España es el primero al que se puede llegar en Metro

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La llegada de la Fórmula 1 a Madrid por primera vez en 45 años ha provocado una enorme expectativa entre los aficionados españoles, que este fin de semana viven el estreno del Madring, el nuevo circuito que recibe al Gran Premio de España 2026.

De este modo, la emoción por el regreso de la máxima categoría a la capital española también se ha reflejado en los medios de comunicación. Sin embargo, una publicación de DAZN España provocó diversas reacciones entre aficionados mexicanos debido a una afirmación relacionada con la forma de llegar al nuevo trazado.

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A través de sus redes sociales, el medio español compartió un video en el que destacó que Madring sería el primer circuito de Fórmula 1 al que se puede llegar en Metro.

“¡UN CIRCUITO DE F1 AL QUE PUEDES LLEGAR EN METRO! El GP de España en Madrid será el primero del mundo con un circuito conectado directamente con la red de Metro y a pocos minutos del centro”.

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La publicación generó varios comentarios de aficionados mexicanos, quienes recordaron que el Gran Premio de México cuenta desde hace décadas con estaciones del Metro ubicadas en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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El GP de México también tiene acceso en Metro

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El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con acceso mediante la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, conocida como la línea café, desde 1987, cuando esta infraestructura fue inaugurada en la zona.

Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla permiten acercarse a diferentes accesos del recinto donde se disputa el Gran Premio de México. La propia Ciudad de México señala estas tres estaciones como opciones para llegar a distintos puntos del autódromo.

Por ello, varios internautas mexicanos cuestionaron la afirmación de DAZN España y recordaron que la posibilidad de acudir a una carrera de Fórmula 1 utilizando el Metro no es algo nuevo dentro del calendario.

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La publicación del medio español posteriormente fue eliminada después de recibir múltiples comentarios de usuarios que señalaban precisamente este punto.

Singapur y otros Grandes Premios también cuentan con Metro

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El caso mexicano no es el único que fue recordado por los aficionados. Otro ejemplo popular dentro del calendario de Fórmula 1 es Singapur, donde existe una estación de Metro ubicada a unos cuantos pasos del Paddock.

La estación Promenade, correspondiente a las líneas Circle y Downtown, es la más cercana al edificio de boxes y al Paddock Club. Desde la salida por la Puerta 2, los aficionados tienen una caminata de entre cinco y siete minutos para llegar a la entrada del paddock.

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También existen otros Grandes Premios a los que los aficionados pueden llegar utilizando el metro, entre ellos el de Las Vegas, Melbourne, Shanghai, Brasil y Montreal.

Por ello, la discusión entre los internautas mexicanos se centró en la forma en la que DAZN presentó la conectividad de Madring, más que en cuestionar que el nuevo circuito madrileño tenga buenas opciones de transporte.

Madring presume su conexión con el transporte público

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El nuevo circuito de Madrid sí tiene entre sus principales características la facilidad para llegar mediante transporte público.

Madring está ubicado entre el recinto ferial de IFEMA y la zona de Valdebebas, y cuenta con dos áreas independientes que no están conectadas entre sí dentro del circuito: Madring Norte y Madring Sur.

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La ubicación de la entrada determina a cuál de las dos zonas debe acudir cada aficionado, por lo que la organización recomienda planificar previamente el traslado.

De acuerdo con la información oficial del circuito, una de las principales opciones para llegar es el Metro de Madrid.

Las líneas de Metro para llegar a Madring

Para los aficionados que acudan al nuevo circuito madrileño existen diferentes alternativas mediante Metro:

Línea 8: estaciones Feria de Madrid (IFEMA) y Mar de Cristal.

Línea 4: estaciones Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo.

La organización recomienda revisar cuál es la estación más cercana dependiendo de la entrada que tenga cada aficionado, debido a que Madring Norte y Madring Sur no están conectados desde el interior del circuito.

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El transporte público tendrá además un papel importante durante el Gran Premio. De acuerdo con la cuenta oficial de X del Metro de Madrid, más de 96 mil personas utilizarán este servicio para asistir al Gran Premio de España durante toda la competición.

Cercanías también será una alternativa para los aficionados

Además del Metro, los aficionados tendrán la posibilidad de utilizar el sistema de Cercanías para llegar a Madring.

La alternativa contempla la línea C-1 hasta la estación de Valdebebas, con conexiones desde puntos como Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios, realizando el correspondiente transbordo en Chamartín.

El sistema ferroviario también representa una de las opciones para quienes se dirijan a la zona norte del circuito, mientras que las líneas de Metro tienen diferentes alternativas dependiendo del sector al que corresponda cada entrada.

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