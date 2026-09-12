Quién es Yanet “N”, la estadounidense señalada por traficar armas para el Cártel de Sinaloa

Yaneth "N" fue identificada como operadora de El Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa mientras trataba de cruzar de EEUU a México los miles de cartuchos para armamento Foto: Dedensa Nacional

Guardar

Yanet “N”, ciudadana estadounidense de 21 años, quedó bajo investigación federal luego de que las autoridades mexicanas la detuvieron en San Luis Río Colorado, Sonora. La captura ocurrió el 11 de septiembre de 2026, en las inmediaciones del Puente Fronterizo con Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad la identificó como presunta operadora logística de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven presuntamente participaba en el traslado de armamento desde territorio estadounidense hacia México.

PUBLICIDAD

Los agentes realizaron el arresto durante recorridos de vigilancia apoyados por trabajos de inteligencia y con la participación de cinco instituciones federales. Durante la revisión de su camioneta negra, los elementos localizaron 5.445 cartuchos calibre 7,62 × 39 milímetros ocultos bajo los asientos.

A continuación el perfil de Yanet “N”, la joven señalada por las autoridades como una pieza logística en el tráfico de armas para la facción de Los Mayos.

Yanet N: ciudadana de Estados Unidos con rango de segundo nivel en Los Mayos

La información oficial ubicó a Yanet como miembro de segundo nivel dentro de la estructura de la facción criminal. Ese rango la posicionaba como un eslabón logístico entre el suministro de armas en Arizona y su distribución en Sonora.

PUBLICIDAD

Durante las intervenciones policiales fueron decomisados tres kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas, según el reporte preliminar. Crédito: MSP

Su nacionalidad estadounidense era un activo operativo dentro de la organización. Dicha condición le permitía cruzar la frontera con regularidad sin levantar sospechas inmediatas ante los controles migratorios.

Las autoridades establecieron que operaba en el municipio de San Luis Río Colorado, una de las zonas fronterizas más sensibles del estado de Sonora. Ese corredor es considerado estratégico para el tráfico de armas hacia el interior del país.

La facción a la que pertenecía, Los Mayos, es una de las dos ramas en que se fracturó el Cártel de Sinaloa. Su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, es hijo de Ismael El Mayo Zambada, histórico jefe de esa organización.

PUBLICIDAD

Facebook, la camioneta negra y el rastro digital que siguieron las autoridades

En su perfil de Facebook, Yanet exhibía la camioneta negra que utilizaba para sus traslados y que presentaba como una adquisición personal de la que estaba orgullosa. Varios de sus contactos en esa red, provenientes de Sinaloa y Guadalajara según consignó Infobae, celebraban ese “ascenso laboral” sin mencionar explícitamente su naturaleza.

El medio también documentó que la joven presumía en esas plataformas el armamento que transportaba para El Mayito Flaco. Esa exposición pública formó parte del rastro digital que las autoridades rastrearon antes del operativo.

La joven presumía en redes el armamento que manejaba y por el que fue arrestada en Mèxico por traficarlo para El Mayito Flaco, facción del Cártel de Sinaloa Foto: Facebook Yaneth

La misma camioneta negra que aparecía en sus publicaciones fue la que los agentes aseguraron el 11 de septiembre junto con los cartuchos. El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público como parte del material probatorio del caso.

PUBLICIDAD

Sus cuentas en redes sociales también revelaron que nació en Estados Unidos, dato que las autoridades vincularon directamente con su función dentro de la célula. La organización aprovechaba esa nacionalidad para mover armamento a través del cruce fronterizo con menor riesgo de detección.

El operativo del 11 de septiembre en el Puente Fronterizo de San Luis Río Colorado

La detención se produjo durante recorridos de vigilancia encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las cinco instituciones actuaron de forma conjunta como parte de la Estrategia de Seguridad del Gabinete federal.

PUBLICIDAD

Los agentes localizaron a Dowden en las inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado. La revisión del vehículo permitió descubrir 5.445 cartuchos calibre 7,62 × 39 mm ocultos bajo los asientos de la camioneta.

La joven de 22 años iniciaba su incipiente carrera como traficante de armas aprovechando su nacionalidad estadounidense Foto: Facebook Yaneth

Junto con las municiones, los agentes hallaron entre sus pertenencias una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, expedida a su nombre y en la que figura como oficial correccional de segundo nivel. Las autoridades iniciaron de inmediato acciones para verificar la autenticidad de esa credencial y su situación laboral vigente.

El Gabinete de Seguridad estimó que el decomiso representó una afectación a la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos de 1.655.019 pesos. Esa cifra incluyó el valor del armamento y del vehículo asegurados.

PUBLICIDAD

Las dependencias precisaron que el objetivo del aseguramiento fue reducir la capacidad operativa de la célula criminal y evitar que ese armamento se empleara para generar hechos de violencia en la región fronteriza. El comunicado oficial subrayó que la coordinación interinstitucional fue determinante para la ejecución del operativo.

Tras la detención, las autoridades le informaron sus derechos y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y las municiones aseguradas. Ese funcionario quedó a cargo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación del caso.

Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional

El Gabinete de Seguridad destacó en su comunicado que con esta acción “se afecta la estructura de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos”. La declaración oficial presentó la detención como parte de una estrategia sostenida de presión sobre los eslabones logísticos y financieros de las organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

El 12 de septiembre, un día después de su arresto, Dowden cumplió 22 años. Los datos de sus propias redes sociales confirmaron esa fecha, según lo documentado por Infobae.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de forma coordinada para desarticular células delictivas mediante la detención de operadores logísticos. El énfasis de esa estrategia recae sobre los cruces fronterizos, que las autoridades identifican como los puntos más vulnerables del tráfico de armas hacia México.