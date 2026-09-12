Golpe al huachicol en Coahuila: la Guardia Nacional intercepta una pipa con 50 mil litros de combustible robado en Paila

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

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La Guardia Nacional aseguró el 10 de septiembre de 2026 un tractocamión acoplado a un autotanque con 50 mil litros de hidrocarburo en el estado de Coahuila, en el marco de recorridos de inspección y vigilancia desplegados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El operativo se realizó porque los elementos detectaron indicios de que la unidad podría estar vinculada al traslado ilícito de combustible, práctica conocida en México como huachicol.

El hallazgo fue confirmado por el Gabinete de Seguridad en su reporte de acciones relevantes del 10 de septiembre. El aseguramiento se suma a una serie de decomisos registrados en la entidad durante los primeros días de septiembre de 2026.

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La Guardia Nacional detectó la pipa en la zona de Paila, Parras de la Fuente

De acuerdo con los primeros reportes, el personal adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos preventivos para detectar actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos cuando ubicó la unidad tipo pipa. La presencia y las características del vehículo despertaron sospechas entre los agentes, quienes procedieron a una inspección.

Tras la revisión, los elementos confirmaron indicios de traslado ilícito de combustible y aseguraron tanto el vehículo como el hidrocarburo que transportaba. La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que la instancia competente iniciara las investigaciones formales.

Un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y fuerzas federales se llevó a cabo en Huamantla y derivó en la captura de "El Jarocho", objetivo prioritario Foto: Especial

Las diligencias tienen como objetivo determinar la procedencia del hidrocarburo y la situación legal de la pipa. Las autoridades también deben establecer si existen personas vinculadas a algún delito en relación con el cargamento.

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El operativo se inscribe dentro de las acciones permanentes de vigilancia que la Guardia Nacional mantiene en esa región de Coahuila. La corporación federal enfoca esos recorridos específicamente en la detección del robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

El mismo día, tres pipas con 120 mil litros de diésel fueron decomisadas en la carretera Saltillo-Torreón

En un operativo separado registrado también el 10 de septiembre, las autoridades aseguraron tres pipas con más de 120 mil litros de diésel a la altura del kilómetro 118 de la carretera Saltillo-Torreón, en el paraje conocido como “Paila”, de acuerdo con Telediario. El combustible y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que conduce las investigaciones para determinar la procedencia del hidrocarburo.

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Las corporaciones involucradas en ese segundo decomiso incluyeron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). La FGR deberá establecer posibles responsabilidades y el origen de los más de 120 mil litros asegurados en esa acción.

Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

En paralelo, las mismas corporaciones estatales y federales localizaron un predio en el fraccionamiento Campestre Las Casas, en la Región Sureste de Coahuila, donde se presume que se almacenaba hidrocarburo de procedencia irregular. La cantidad de combustible encontrada en ese inmueble aún estaba en proceso de contabilización al momento del reporte.

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El predio en Saltillo también quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar su uso y relación con el combustible asegurado en otros puntos. La acumulación de operativos en un solo día refleja la intensidad del despliegue federal en Coahuila contra el huachicol.

El Gabinete de Seguridad reportó acciones simultáneas en Jalisco, Chiapas y Sinaloa el 10 de septiembre

El reporte del Gabinete de Seguridad del 10 de septiembre no se limitó a Coahuila: en Tecalitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía Estatal detuvieron a cinco hombres y una mujer, y liberaron a ocho personas privadas de su libertad. En Buenavista, en la misma entidad, un cateo arrojó el aseguramiento de dos artefactos explosivos improvisados, 47 cargadores, seis armas largas, tres fornituras, un equipo de radiocomunicación y tres vehículos con reporte de robo, dos de ellos con blindaje artesanal.

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En Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de Semar, la SSPC y Aduanas aseguraron más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China. En la colonia Los Amates de esa misma ciudad, la Sedena y la Policía Municipal decomisaron una cuatrimoto, seis armas largas, 43 cargadores, milm364 cartuchos, una granada, seis chalecos tácticos y siete placas balísticas.

ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de Guardia Nacional custodian las instalaciones funerarias en dónde se vela el cuerpo de Nahomi Elizabeth Martínez, elemento de GN perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un operativo para la captura de Nemesio Oceguera, el pasado domingo en Tapalpa. La joven zacatecana de 22 años estuvo en la primera línea y fue de los elementos caídos en el operativo. Su cuerpo permanecerá este día y mañana será sepultado por sus familiares. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En Benemérito de las Américas, Chiapas, la Guardia Nacional y la Sedena detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, un chaleco táctico y un vehículo. En Concordia, Sinaloa, elementos de la Defensa y la Policía Estatal detuvieron a un hombre al que le aseguraron un arma larga, siete cargadores, tres mil 206 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

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Todos estos resultados forman parte del reporte coordinado por el Gabinete de Seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. El Gabinete publica este tipo de informes de forma periódica para dar cuenta de los resultados de los operativos en todo el territorio nacional.

El contexto de los decomisos en Coahuila adquiere mayor dimensión cuando se considera que, apenas el 9 de septiembre, un operativo federal desmanteló en la zona centro del país una red criminal dedicada a la comercialización ilícita de hidrocarburos, con 32 detenidos tras seis meses de investigación, según consignó Los Reporteros. Ese operativo incluyó acciones simultáneas en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, y arrojó el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones y casi 16 millones de pesos en efectivo.

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