Contaminación por ozono obliga a Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, así queda el Hoy No Circula

Contaminación por ozono obliga a Fase 1 en el Valle de México, así queda el Hoy No Circula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La contaminación por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México alcanza niveles de Muy Mala calidad del aire este sábado 12 de septiembre, con 161 ppb registrados a las 15:00 horas en la estación Benito Juárez.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que impone restricciones a la circulación vehicular y a distintos sectores productivos para mañana domingo 13 de septiembre.

PUBLICIDAD

Un sistema de alta presión provoca la acumulación de contaminantes

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detectó un sistema de alta presión sobre el centro del país. Esa condición genera estabilidad atmosférica durante el día y viento débil en superficie, factores que propician la acumulación de contaminantes y la formación de ozono.

A esa condición se suma radiación solar alta y continua hasta las primeras horas de la tarde. El campo de viento se orienta hacia la zona suroeste de la ZMVM, lo que ocasiona transporte persistente de precursores de ozono hacia esa parte del valle.

En la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán, se registran 157 ppb, la segunda concentración más alta del día. Con esos niveles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó activar la Fase 1 con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Ciudad de México y del Estado de México.

PUBLICIDAD

Así queda el Hoy No Circula para este domingo 13 de septiembre

Contaminación por ozono obliga a Fase 1 en el Valle de México, así queda el Hoy No Circula. (Foto: CAMe)

De las 5:00 a las 22:00 horas deberán suspender su circulación:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 .

Los vehículos particulares con holograma 1 , terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos particulares con holograma 0 y 00 , engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades sin holograma de verificación, vehículos antiguos, de demostración, de traslado, nuevos, con permiso de circulación, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras, con la misma restricción que el holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula non.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los que participan en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 sujetos a restricción por placa circulan de 10:00 a 22:00 horas, aunque pueden operar de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad.

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, los que porten matrícula ecológica, holograma exento, holograma 0 o 00 vigente con engomado distinto al rosa y placa diferente a 7 u 8. También están exentos los vehículos de emergencia médica, servicios urbanos, transporte escolar, servicios funerarios, transporte para personas con discapacidad y las motocicletas.

PUBLICIDAD

Industria y gobierno reducen emisiones para bajar la concentración de ozono

Industria y gobierno reducen emisiones para bajar la concentración de ozono en el Valle de México. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

La industria manufacturera de competencia federal o local con procesos generadores de precursores de ozono debe reducir 40% de esas emisiones y suspender mantenimiento, limpieza y desengrase que generen compuestos orgánicos volátiles fugitivos. La refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de su capacidad de proceso.

La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, también en Tula, reducirá 30% su consumo de combustóleo. Se suspenden las actividades de cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales, y se restringe la operación al 20% en estaciones de carburación, plantas de distribución de gas LP y gasolineras que no cuenten con sistemas de control de emisiones o recuperación de vapores.

PUBLICIDAD

Los comercios y servicios deben suspender el uso de solventes y recubrimientos base solvente, así como actividades con leña o carbón sin equipo de control de emisiones. Las calderas sin sistemas de control reducen su operación 50%, con excepción de hospitales.

Las dependencias de los tres niveles de gobierno restringen la circulación de vehículos oficiales de uso administrativo, salvo los híbridos, eléctricos, de emergencia, vigilancia y servicios urbanos. Las autoridades intensifican la vigilancia contra la quema de residuos, refuerzan la sanción a vehículos sin verificación y suspenden obras y mantenimiento urbano que generen emisiones fugitivas, salvo reparaciones urgentes.

A la población se le recomienda evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, posponer eventos masivos programados en ese horario y no fumar en espacios cerrados. Las autoridades piden dar seguimiento a la calidad del aire mediante la aplicación Aire, el sitio aire.cdmx.gob.mx o la cuenta en X @Aire_CDMX.

PUBLICIDAD