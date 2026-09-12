El motivo por el que Luis Chávez no volvió a México para jugar con el América

Luis Chávez jugando con la Selección Mexicana en el Mundial

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Últimamente los jugadores mexicanos que participan en ligas extranjeras son repatriados por los clubes del balompié mexicano. Luis Gerardo Chávez, futbolista del Dinamo Moscú, apuntó un posible regreso a la Liga Mx con el Club de Futbol América en esta temporada 2026-27.

El exjugador de los Tuzos del Club Pachuca tenía la disposición de jugar en el equipo más ganador del Futbol Mexicano, sin embargo ciertas restricciones impiden que el seleccionado mundialista en Qatar 2022 pueda revivir su actividad en la Primera División Nacional.

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De acuerdo a la información de Rubén Rodríguez, periodista y reporte de la cadena Fox ONE, Luis Chávez no vendrá a México porque no hubo un acuerdo entre ambas partes, ya que “al estar en la liga de Rusia y las vías para pagarlo se vuelven imposibles para clubes como América y otros por su constitución financiera”.

Nada está cerrado para Luis Chávez y el Club América

El volante mexicano seguirá en Rusia ante intentos del Club América. (Instagram/ @lc24)

A pesar de la dificultad por adquirir el fichaje de Luis Gerardo Chávez, un punto a considerar es que el mexicano tiene contrato recién con el Dinamo de Rusia, hasta el 30 de junio del 2027 de acuerdo a la actualización del portal Transfermarkt.

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Este dato es clave para los equipos que analizan contratar al mediocampista nacional, ya que al inicio del siguiente año podría negociar un acuerdo preliminar con cualquier equipo para llegar de manera gratuita en el verano próximo.

Si acaso Luis Chávez no extiende el vínculo que lo relaciona con el Dinamo Moscú, el mexicano de 30 años se convertirá en agente libre, es decir, tendrá la facultad de negociar con cualquier escuadra a menor precio y con esquemas más sencillos de contratación.

Santiago Baños explica por qué Luis Chávez no vino al Club América

Luis Chávez en un encuentro de la Copa de Oro (IMAGN IMAGES/Matt Aguirre via REUTERS)

El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, hoy en conferencia de prensa desde las instalaciones del Nido de Coapa, confirmó el interés por Luis Gerardo Chávez pero el Dinamo “puso un precio que no podíamos pagar”, por lo que descartaron al jugando cuando ya “teníamos todo arreglado”.

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“Estuvimos muy cerca, un día antes del cierre de mercados, la directiva del club de Luis (Chávez), pidió y no quería que, por obvias razones, no se están enterados, obviamente nosotros por parte del fondo americano no podemos pagar a los clubes rusos directamente”, explicó.

“No podemos hacer una transferencia del club América directamente al club ruso. Íbamos a hacer un fondo inglés o íbamos a usar, como se hace muchas veces que el jugador resigne su contrato y luego nosotros, pagamos al jugador”.

“El club ruso no quiso ninguna de esas dos opciones, por eso, se volvió prácticamente imposible la contratación de Luis Chávez. Entonces, eso fue lo que sucedió con Luis”, agregó Santiago Baños antes de mencionar el caso de Nelson Deossa y las razones por las que tampoco llegó al Club América.

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“Con lo de (Nelson) Deossa, ellos querían recuperar el dinero que habían pagado por él, por la compra de Monterrey. Nosotros no estábamos. o sea, no creíamos que valía ese precio y no, no se hizo la negociación”, comentó en la conferencia de este sábado.

Guillermo Almada solicitó a Luis Chávez para reforzar al América

El mexicano alza los dos brazos y apunta al cielo. EFE/ José Méndez

El técnico uruguayo, Guillermo Almada, conoce el tipo de juego que Luis Gerardo Chávez puede aportar en el medio campo, es por eso que pidió a la directiva de las Águilas hacer un último intento para repatriar al Chávez y se pinte de azulcrema.

Rememorar que el charrúa dirigió al nacido en Cihuatlán, Jalisco cuando fungía como mediocampista defensivo en los Tuzos del Club Pachuca, donde transformó su nivel futbolístico en uno de los más sobresalientes de la Liga Mx para ser convocado al Mundial de Qatar 2022.

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Almada supo explotar las cualidades de Luis Chávez quien se deshizo de elogios por el ahora timonel de las Águilas del Club América en una entrevista para el medio deportivo Fox Sports México.

“Es muy intenso, pero yo creo que también es por el preparador físico que tiene, por eso a todos nos tiene muy bien físicamente. Nos tiene apunto a todos, por más que es muy rompehuevos. A lo mejor tú te sientes igual, pero se nota la diferencia cuando vas y juegas un partido, en actitud, en desplazamientos”, dijo en su momento.

¿Qué ha pasado con Luis Chávez desde su salida de la Liga Mx?

El director técnico serbio Slaviša Jokanović supervisa el entrenamiento de Luis Chávez, quien podría debutar este fin de semana en la Liga Premier Rusa (Captura de pantalla)

El 25 de agosto del 2023 Dinamo de Moscú anunció de manera oficial la llegada de Luis Gerardo Chávez, procedente de los Tuzos del Club Pachuca tras pasar su propia cláusula de salida luego de brillar en la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde anotó uno de los mejores goles del torneo por tiro libre frente a Arabia Saudita.

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Luis Chávez ha tenido una etapa con continuidad en Rusia, pero marcada por una lesión grave: el 26 de junio de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Selección Mexicana en Copa Oro.

Chávez fue operado y quedó fuera cerca de nueve meses, por lo que se perdió buena parte del campeonato ruso hasta su vuelta en 2026 durante un juego de carácter amistoso en el 29 de marzo y regresó a un partido oficial de liga ante Rubin Kazán el 22 de abril, con 26 minutos.

Club América enfrentará a Cruz Azul en el Clásico Joven

El Clásico Joven se jugará este sábado en el estadio Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este sábado 12 de septiembre, el Club de Futbol América se va a trasladar al estadio Azteca para jugar el Clásico Joven contra el campeón Cruz Azul en el marco de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Mx. La cita es a las 21:15 pm (tiempo del centro de México).

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