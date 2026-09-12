México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Matías Romero ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 23:25 horas de este 11 de septiembre a 31 km al noreste del municipio y tuvo una profundidad de 118.3 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento sísmico se ubica en las coordenadas 16.981 grados de latitud y -94.777 grados de longitud.

No se reportan daños

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, señala el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

PUBLICIDAD

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu domicilio en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

En muchas ocasiones, cuando ocurre un temblor, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Actividad sísmica en México

Pared agrietada, torre con luces rojas, multitud de personas, sismógrafo en pantalla, mapa de México y mujer de espaldas.
Una ilustración reúne una torre de alerta sísmica, un sismograma, ruinas y el mapa de México para ilustrar la gestión de emergencias sísmicas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

AICM vuelve a operar tras fuerte tormenta en CDMX: esto pasa con los vuelos retrasados y cancelados

Algunas aerolíneas detuvieron sus operaciones ante las condiciones meteorológicas

AICM vuelve a operar tras fuerte tormenta en CDMX: esto pasa con los vuelos retrasados y cancelados

Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

Hugo Isaac Vázquez, hijo del dueño del Tepa, fue suspendido cuatro partidos tras un incidente en la derrota ante Dorados de Sinaloa

Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Capturan a objetivo prioritario de “Los Tatus” y a una mujer en La Magdalena Contreras: son señalados por homicidio, extorsión y narcomenudeo

No fue por gusto: La Chapodiputada revela la violencia y resistencia que vivió con El Chapo Guzmán

Fiscalía de Sonora liga asesinato de “El Piturris” a pelea entre grupos criminales: investigan a pariente que canta narcocorridos

Narcos disfrazan metanfetamina líquida en empaques de jugo de limón y termina asegurada en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Se quedaron esperando a Carin León: los famosos que sufrieron la cancelación de su show en Las Vegas

Se quedaron esperando a Carin León: los famosos que sufrieron la cancelación de su show en Las Vegas

Mexicanos felicitan a Lady Gaga por convertirse en mamá junto a Michael Polansky

Transmitirán los Premios Emmy 2026: dónde y a qué hora de México se entregarán los galardones

Eugenio Derbez celebró el cumpleaños de Alessandra Rosaldo con una dedicatoria en redes sociales: “Tú eres mi persona perfecta”

Gael García Bernal critica La Odisea de Nolan por filmarse en inglés y el internet reacciona mal

DEPORTES

Alejandro Zendejas aplaude labor de Baños con América y deja recadito a Cruz Azul previo al Clásico Joven: “El Azteca es nuestra casa”

Alejandro Zendejas aplaude labor de Baños con América y deja recadito a Cruz Azul previo al Clásico Joven: “El Azteca es nuestra casa”

Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

La millonaria cifra que Chivas pediría por el Piojo Alvarado ante insistencia del Spartak de Moscú

Allan Saint-Maximin revive polémico episodio de racismo vivido con el Club América en México

WWE en México 2026: estos son los precios y productos oficiales para las noches de Raw y Smackdown