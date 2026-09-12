Noche de inundaciones en CDMX: Tláhuac queda bajo el agua, se desborda canal y colapsa Circuito Interior

Cobertura de las severas inundaciones registradas en la colonia Ojo de Agua, alcaldía Tláhuac, durante la madrugada de este viernes. Las calles completamente cubiertas por un alto nivel de agua, afectando vías y propiedades adyacentes. (Video: @SasslaClimaMx/X)

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Las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes provocaron inundaciones y encharcamientos severos en distintas colonias de la alcaldía Tláhuac, donde al menos 150 viviendas resultaron afectadas, de acuerdo con estimaciones de Protección Civil.

Las zonas con mayores afectaciones se localizaron en San Mateo, San José, Quiahuatla, Los Reyes, Tierra y Libertad, Tlaltenco y La Nopalera, aunque las colonias La Habana, San José y Selene concentraron buena parte de los daños.

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Ante la emergencia, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Tláhuac implementaron el Plan Tlaloque 2.0, con labores para reducir los niveles de agua, atender a las familias afectadas y realizar trabajos de limpieza en las vialidades.

Desbordamiento de canal agrava inundaciones en Tláhuac

La intensa precipitación dejó una acumulación superior a 23.2 millones de metros cúbicos de agua, situación que provocó el desbordamiento del canal ubicado en las inmediaciones del humedal y el ejido de Tláhuac.

Aunque durante el día se realizaron trabajos para disminuir los niveles de agua, la emergencia continuó durante la noche del viernes debido a que las lluvias volvieron a intensificarse.

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En la colonia San José, la calle Agustín Lara permaneció completamente inundada. El agua también ingresó a viviendas, mientras vecinos intentaban retirar el líquido con cubetas y algunos recurrieron a la compra de bombas para desalojarlo.

La situación generó molestia y desesperación entre los habitantes, quienes señalaron que las inundaciones son un problema recurrente en esta zona de Tláhuac.

Centro de salud y mercado también resultan afectados

Inundaciones CDMX (especial)

La inundación también alcanzó infraestructura pública y comercios. En la zona de San José, un centro de salud resultó afectado, al igual que el mercado ubicado sobre la calle Agustín Lara.

Mientras las autoridades continuaban con los trabajos para retirar el agua y limpiar las calles, los vecinos permanecían en las inmediaciones de sus viviendas para tratar de evitar mayores daños.

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Protección Civil mantiene la evaluación de las afectaciones y ha estimado que por lo menos 150 viviendas resultaron dañadas por el ingreso del agua.

Circuito Interior y Oceanía colapsan por inundación

Fuerte inundación en la avenida Circuito Interior a la altura del Metro Oceanía después de la fuerte lluvias de esta noche. Varios vehículos transitan por la zona, algunos parcialmente sumergidos. Las imágenes muestran las condiciones de la vía afectada por la acumulación de agua. (Video: @Leandros_30/X)

Uno de los puntos más afectados se ubicó en el Circuito Interior, en el cruce con Oceanía, a la altura de la estación Metro Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La fuerte lluvia provocó que la vialidad se inundara prácticamente de inmediato, principalmente en el sentido hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien también suspendió diversos vuelos.

El nivel del agua provocó un severo congestionamiento y durante varios momentos los vehículos solamente pudieron avanzar de manera lenta y prácticamente uno por uno.

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Ante la situación, se solicitó el apoyo de equipos Vactor para realizar trabajos de desazolve y extracción de agua. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos también participaron en las labores de atención de la emergencia.

Mercado 89 se inunda en Coyoacán

Inundación en el área de comidas del Mercado 89 en la alcaldía Coyoacán, específicamente en los locales 290 al 297. Las imágenes muestran los pasillos con una considerable acumulación de agua en el suelo, por donde transitan personas (Video: @ArturoRey123455/X)

Las lluvias también provocaron afectaciones en otras zonas del sur de la Ciudad de México.

En la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, se registró una inundación al interior del Mercado 89, donde el nivel del agua alcanzó los tobillos de los locatarios.

El líquido se acumuló en los pasillos, principalmente en el área de comida, lo que complicó las actividades de comerciantes y visitantes.

Las precipitaciones también generaron problemas en vialidades principales de la capital.

Metro aplica marcha de seguridad por lluvias

Metro aplica marcha de seguridad por lluvias Crédito: X/ @CarlosMart65732

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, debido a las condiciones meteorológicas y a que continuaban las lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

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Esta medida implica una reducción en la velocidad de los trenes para mantener condiciones de operación seguras ante las precipitaciones.

Las autoridades capitalinas mantienen los trabajos de atención en los puntos donde se registran inundaciones, mientras las lluvias continúan generando afectaciones en distintas alcaldías.

En Tláhuac, los trabajos se concentran en las zonas donde el agua permanece acumulada y en el apoyo a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del canal y las intensas precipitaciones.