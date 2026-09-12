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Del Real Madrid a Cruz Azul: La Máquina estaría por cerrar el fichaje de Alicia de la Cuerda

El conjunto cementero tendría en puerta un nuevo movimiento para fortalecer su mediocampo de cara a la segunda mitad del Apertura 2026

Una jugadora con camiseta blanca del Real Madrid a la izquierda y el escudo circular del Club de Fútbol Cruz Azul a la derecha.
(@alizuchi_ / Instagram)
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Cruz Azul Femenil estaría cerca de concretar uno de sus movimientos más llamativos del Apertura 2026.

La noche de este viernes trascendió que La Máquina tendría encaminada la incorporación de una futbolista española con pasado en las fuerzas básicas del Real Madrid.

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Se trata de Alicia de la Cuerda García-Calvo, mediocampista de 22 años que actualmente pertenece al Real Madrid B. De acuerdo con información de FOX Sports México, la jugadora dejaría España para continuar su carrera en la Liga MX Femenil.

El movimiento todavía no ha sido anunciado oficialmente por el conjunto celeste, por lo que su llegada se mantiene como una incorporación en proceso.

Alicia de la Cuerda, una mediocampista formada en Madrid

(Real Madrid)
(Real Madrid)

La futbolista nació el 19 de febrero de 2004 en Toledo, España, y comenzó su formación en las Escuelas Deportivas de Argés. Posteriormente pasó al Atlético de Madrid, donde permaneció durante varios años antes de incorporarse a la estructura del Real Madrid.

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Con el conjunto merengue, De la Cuerda desarrolló prácticamente toda su etapa profesional reciente. Durante la temporada 2025-26 disputó 25 partidos con el Real Madrid B, todos como titular, dentro de la Primera Federación.

Su recorrido también incluye una convocatoria con la Selección Española Sub-19, mientras que su posición habitual es la de centrocampista.

Ahora, a sus 22 años, la española tendría la posibilidad de cambiar el futbol europeo por una nueva experiencia en México y convertirse en una de las caras nuevas de Cruz Azul Femenil para la segunda parte del torneo.

¿Cuándo volverá a jugar Cruz Azul Femenil?

Un grupo grande de mujeres y hombres con uniformes deportivos azules y blancos posa en un campo de césped verde. Hay una valla con vegetación al fondo.

Mientras se espera la confirmación del fichaje, la Máquina ya tiene definido su siguiente compromiso en el Apertura 2026.

El conjunto celeste volverá a la cancha el lunes 21 de septiembre, cuando enfrente a Santos Laguna en la Jornada 8 del campeonato.

Cruz Azul buscará continuar con su buen momento después de imponerse a Pumas, mientras la directiva trabaja en la posible incorporación de Alicia de la Cuerda.

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