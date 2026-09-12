México

EEUU levanta alerta de seguridad en Nogales pero advierte a sus connacionales sobre viajes a Sonora

La alerta fue activada el pasado 5 de septiembre tras una amenaza detectada

El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido el 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales
El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido el 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales
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El Consulado General de Estados Unidos en Nogales informó, a través de un comunicado emitido este 11 de septiembre de 2026, el levantamiento de la alerta de seguridad que había sido decretada hace seis días para esa ciudad de Sonora, tras la decisión el gobierno de Estados Unidos dispuso la reanudación de las actividades normales en el consulado ubicado en el municipio.

Pese a la suspensión de la alerta puntual, el comunicado reitera que el Aviso de Viajes de Estados Unidos mantiene a Sonora clasificada en el Nivel 3, categoría que corresponde a la recomendación de “reconsiderar el viaje” a la entidad.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los ciudadanos consultar la información sobre avisos de viaje disponible en el sitio travel.state.gov antes de emprender cualquier desplazamiento hacia la región. Asimismo, sugirió a los viajeros inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permite recibir alertas de seguridad actualizadas.

En materia de asistencia consular, el comunicado detalla los canales de contacto disponibles para la ciudadanía estadounidense, entre ellos figura un formulario de contacto directo con la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México.

Información en desarrollo...

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