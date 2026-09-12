Maestros de la Sección 22 de Oaxaca se enfrentaron con simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el altercado se dio durante su visita por el Segundo Informe de Gobierno. (Crédito: X/@IMNoticiero)

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Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes de la mandataria se enfrentaron en los alrededores del Auditorio de la Guelaguetza, el magisterio denunciaba la falta de acciones precisas a “demandas históricas”.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver a maestros de la Sección 22 entre jaloneos y empujones con los afines a la presidenta, quienes por momentos, buscaban arrebatarles la lona que llevaban.

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Durante el recorrido que realizaron, los integrantes de la CNTE señalaron la falta de respuesta a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, el tema pendiente de pensiones del magisterio, así como la relevancia de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

CNTE acusa cerrazón del Estado

“Las y los trabajadores de la educación salimos nuevamente a las calles ante la falta de solución a demandas centrales como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la defensa de un sistema público y solidario de pensiones, la abrogación de la reforma educativa y con ello la desaparición de la USICAMM, la atención efectiva a las problemáticas educativas, laborales y sociales de Oaxaca”, reiteró la disidencia del magisterio.

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CNTE y simpatizantes de Sheinbaum se enfrentan frente al Auditorio Guelaguetza en Oaxaca. (Captura de pantalla/presidencia)

Los maestros comentaron que tal como lo prometieron hace unos meses en el plantón del Zócalo de la Ciudad de México, “En cualquier parte del país a donde vaya Claudia Sheinbaum, la CNTE fijará posicionamiento. Ante la cerrazón del Estado, la movilización de las bases magisteriales”.

Magisterio disidente se reunió con Sheinbaum en agosto

La movilización de este 11 de septiembre se da un mes después de que la Sección 22 de la CNTE se reuniera con Claudia Sheinbaum, en ese encuentro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció recategorizaciones, horas adicionales y nuevas plazas magisteriales que entrarían en vigor a partir del primero de septiembre.

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Delgado calificó la reunión como “muy buena” y detalló que la inversión en las becas Rita Cetina ronda los 6 mil 300 millones de pesos, distribuidos en primarias públicas de Oaxaca. También adelantó la implementación de dos uniformes para preescolar y uno adicional para primarias y secundarias.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, advirtió a la salida del encuentro que de no cumplirse los acuerdos negociados, el magisterio volvería a tomar las calles. Exigió también que el gobierno federal resuelva los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad para que la conexión eléctrica en las escuelas sea gratuita.

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Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, puntualizó que en caso de que el gobierno federal no presente avances en las demandas planteadas, volverán a tomar las calles para manifestarse. (Crédito: Sección 22)

Pérez Martínez precisó que no se presentó una minuta nueva en la mesa tripartita, ya que el objetivo era exponer los pendientes del gobierno con las demandas ya negociadas, entre ellos el recurso extraordinario de 800 millones de pesos comprometido por la SEP.

La CNTE ve insuficiente consulta digital por USICAMM

El 28 de agosto, integrantes de la CNTE acusaron “simulación” en la consulta impulsada por Sheinbaum sobre la permanencia de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El dirigente de la Sección 6 de Chiapas, Israel González Vázquez, recordó que en junio la propia presidenta había prometido una consulta “escuela por escuela”, compromiso que según él no se cumplió al aplicarse de forma digital.

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“Sí hay temor del Gobierno federal, porque ahora lo están haciendo de forma digital y no están haciendo presencia en las escuelas”, dijo González Vázquez. En Ciudad de México, dirigentes de las secciones 9, 10, 11 y 60 calificaron los cuestionarios como elaborados “a modo” y anunciaron que no aceptarán cambios superficiales al esquema de contratación docente.