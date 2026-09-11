Profeco lanza alerta por estafa de boletos falsos para concierto de Luis Miguel

Falsa gira de Luis Migue alerta a fans (Facebook: Luis Miguel Oficial)

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La Procuraduría Federal del Consumidor detecta la venta de boletos falsos para presuntos conciertos de Luis Miguel programados en 2027, a través de la plataforma GoTicket, que no cuenta con autorización como boletera oficial. El organismo advierte que las fechas anunciadas no aparecen en los canales oficiales del artista.

La página ofrece boletos para el 9 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 15 de enero en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el 30 de enero en el Estadio Borregos de Monterrey, como parte de una supuesta gira llamada “Luis Miguel: La Despedida Tour”. Los precios van de 650 pesos hasta 7,750 pesos por boleto.

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Profeco detectó también inconsistencias en los datos de contacto y en la dirección registrada del sitio, elementos que apuntan a una operación de reventa sin respaldo legal. El organismo difundió la alerta a través de sus redes sociales oficiales.

Profeco pide no comprar boletos hasta confirmar la autenticidad del evento

Mexico City, MEXICO: Mexican singer Luis Miguel smiles to his fans after his tour concert "Con Mexico en la Piel" at the National Auditorium in Mexico City 17 February 2006. Luis Miguel received, from Warner music company, several platinium disks for one million disks sold and for to winning the Grammy for the best Mexican disk album. AFP PHOTO/Fernando ACEVES (Photo credit should read FERNANDO ACEVES/AFP/Getty Images)

La dependencia federal publicó un mensaje directo: “Profeco detectó la difusión de supuestas fechas de conciertos de @LMXLM en México para 2027 a través de #GoTicket, plataforma que no es una boletera oficial. Al momento del monitoreo, estas fechas tampoco han sido anunciadas en los canales oficiales del artista”.

El organismo añade: “Se recomienda no realizar compras hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta”. La recomendación aplica tanto para el evento como para el sitio donde se ofrecen las entradas.

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La gira anterior de Luis Miguel generó más de 350 millones de dólares

Luis Miguel realizó un show apoteósico en el estadio Nacional de Perú. - Crédito: Difusión.

El intento de fraude ocurre en un contexto de alta demanda por el artista. Luis Miguel fue reconocido por la revista Billboard como responsable de la gira más taquillera en la historia de Latinoamérica, luego de acumular ingresos por aproximadamente 508 millones de dólares entre sus giras de 2018-2019 y 2023-2024.

Su gira más reciente inició el 3 de agosto de 2023 en Buenos Aires y concluyó el 18 de diciembre de 2024 en la misma ciudad. Durante ese periodo, el cantante ofreció 194 conciertos en América y Europa, con una asistencia superior a 2.3 millones de espectadores y una recaudación de más de 356 millones de dólares.

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Ese desempeño lo colocó como el único artista latinoamericano dentro del Top 5 de giras más exitosas de 2024, junto a The Rolling Stones, U2 y Madonna. En sus presentaciones en la Ciudad de México, el repertorio incluyó temas como “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “Hasta que me olvides”, con boletos agotados en la mayoría de las fechas.

Ticketmaster reporta más de 2.7 millones de boletos vendidos

El nuevo Tour de Luis Miguel comenzará en agosto de 2024 (MusicVibe)

La plataforma oficial Ticketmaster califica la gira reciente de Luis Miguel como la más taquillera de la trayectoria del cantante, con un registro de más de 2.7 millones de entradas vendidas. El artista llegó a agotar funciones en el Estadio GNP Seguros, donde ofreció fechas adicionales tras el agotamiento inmediato de boletos.

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Al cierre de este reporte, Luis Miguel no ha confirmado públicamente nuevas fechas de gira para 2027. Cualquier anuncio oficial se difundirá a través de los canales verificados del artista y de boleteras autorizadas, señala Profeco.

Luis Miguel grabó su primer disco a los doce años y ganó su primer Grammy a los quince

Fotografía de archivo, tomada el pasado 17 de febrero, en la que se registró al cantante y productor mexicano Luis Miguel, durante un concierto de su gira "Luis Miguel Tour", en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Luis Miguel nace el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, hijo del cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcella Basteri. La familia se traslada a México, país donde el artista obtiene la nacionalidad en 1991.

Graba su primer álbum, “Un sol”, en 1982, a los doce años. A los quince gana su primer premio Grammy por “Me gustas tal como eres”, dueto con Sheena Easton, y se convierte en el artista masculino más joven en la historia en recibir ese galardón.

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Su fichaje con Warner Music en 1987 marca el inicio de una etapa de éxitos consecutivos: “Soy como quiero ser”, “Busca una mujer” y “20 años” lo consolidan como una figura central de la música en español. El sencillo “La incondicional” permanece siete meses en el primer lugar de las listas de popularidad en radio latina.

El álbum “Romance”, de 1991, vende más de siete millones de copias y lo convierte en el primer artista latino en obtener un disco de oro en Estados Unidos con un material en español. A lo largo de su carrera acumula seis premios Grammy, seis premios Grammy Latinos y catorce premios Billboard de la Música Latina, además de casi 280 millones de dólares en recaudación histórica de giras, la cifra más alta entre artistas latinoamericanos.

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Rumores de dobles y hospitalizaciones marcan los últimos años del cantante

Luis Miguel (Facebook Luis Miguel)

La carrera reciente de Luis Miguel estuvo acompañada de especulación sobre su salud e identidad. En agosto de 2023, durante presentaciones en Buenos Aires, el cambio físico del cantante generó versiones sobre el uso de un doble en el escenario, alimentadas por el periodista argentino Luis Ventura, quien aseguró que “los dobles vinieron en distintos momentos de la previa”.

En mayo de 2026 circuló la versión de una hospitalización de emergencia en Nueva York por un presunto problema cardiaco, difundida inicialmente por la colaboradora Gelena Solano. Fuentes cercanas al artista desmintieron el hecho y afirmaron que gozaba de buena salud, aunque en junio del mismo año la revista Semana reportó una intervención quirúrgica en el Hospital Monte Sinaí, asesorada por el cardiólogo Valentín Fuster.

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El cantante mantiene además un padecimiento confirmado de tinnitus, provocado por un fallo en el sistema de audio durante un concierto en Lima en 2005, y episodios de rinofaringitis aguda que lo obligaron a cancelar presentaciones. En el plano personal, su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas desató rumores de una boda secreta tras la difusión de un video de la pareja, versión que el artista no ha confirmado ni desmentido públicamente.