Alan Ibarra, integrante de Magneto, da detalles sobre su estado de salud tras ser hospitalizado

Alan Ibarra fue atendido de manera inmediata por los médicos. (Captura: Youtube/MasterChef México)

Guardar

El entorno del entretenimiento en México se encendió tras revelarse la noticia de que Alan Ibarra, emblemático integrante de la agrupación noventera Magneto, fue ingresado a un centro hospitalario de manera repentina.

Ante la ola de especulaciones, rumores y preocupación expresada por sus seguidores en redes sociales, el propio cantante rompió el silencio para dar pormenores sobre las causas que lo llevaron a recibir atención médica urgente y aclarar cuál es su condición médica actual.

PUBLICIDAD

El incidente de salud del intérprete ocurrió en vísperas de cumplir con compromisos laborales previamente pactados. La noticia comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales, donde se encendieron las alarmas sobre la severidad del cuadro que enfrentaba el artista, obligando a su equipo y al propio músico a salir al paso para calmar a la opinión pública.

Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado

¿Cuál fue la razón por la que fue llevado de emergencia?

A través de un mensaje directo dirigido a sus fanáticos y a la opinión pública, Alan Ibarra explicó que la crisis de salud se debió a una combinación de factores físicos y de trabajo continuo. El cantante sufrió una severa infección estomacal que derivó en un cuadro agudo de deshidratación, situación que le impidió mantenerse en pie y continuar con su rutina habitual.

PUBLICIDAD

Debido a la intensidad de los síntomas, los médicos determinaron que lo más prudente era canalizarlo e internarlo temporalmente para suministrarle suero, antibióticos y medicamentos por vía intravenosa, garantizando así una recuperación rápida y segura.

El propio vocalista detalló la situación desde la cama del hospital:

“Me dio una infección estomacal muy fuerte que me provocó una deshidratación severa. Afortunadamente los médicos actuaron rápido, me pusieron el tratamiento adecuado y ya me encuentro mucho mejor, fuera de cualquier peligro”.

El artista enfatizó que, aunque las imágenes de su hospitalización causaron un fuerte impacto entre sus allegados y fanáticos, la intervención médica fue oportuna y preventiva para evitar complicaciones mayores en su sistema digestivo.

PUBLICIDAD

(IG Alan Ibarra)

Reposo obligado y ajuste en la agenda de compromisos

Tras ser valorado por el personal de salud y mostrar una evolución favorable en sus niveles de hidratación y signos vitales, Alan Ibarra fue dado de alta para continuar con el proceso de convalecencia desde la comodidad de su hogar. Sin embargo, el cuerpo médico le indicó mantener reposo absoluto durante los próximos días para lograr una recuperación integral.

Esta indicación médica obligó a pausar de forma momentánea su participación en las actividades de la gira y las presentaciones donde comparte escenario con otros exponentes de la música pop de las décadas de los 80 y 90. Ibarra expresó su pesar por tener que ausentarse brevemente de los escenarios, pero reiteró que la prioridad en este momento es restablecer su estado físico por completo para regresar al 100 por ciento con su público.

PUBLICIDAD

Finalmente, el cantante aprovechó la oportunidad para agradecer las incontables muestras de cariño, los mensajes de aliento y la preocupación mostrada por la audiencia desde el momento en que se dio a conocer su padecimiento:

“Agradezco profundamente a todos por sus mensajes, sus oraciones y sus buenas vibras. Pronto estaré de vuelta en los escenarios cantando con la misma energía de siempre”.

Se prevé que el integrante de Magneto se reincorpore a sus compromisos artísticos en cuanto reciba el alta médica definitiva, mientras evoluciona favorablemente bajo tratamiento ambulatorio.