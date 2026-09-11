Se arma trifulca en asamblea del partido Somos en Chiapas: se disputan la dirigencia estatal

Un video que circula en redes sociales muestra a miembros del partido Somos peleando en una asamblea que tenía el objetivo de elegir a sus dirigentes, el desencuentro fue en Chiapas, el mismo día en que arrancó el Proceso Electoral 2026-2027. (Crédito: X/@GabyCoutino)

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El nuevo partido Somos en Chiapas protagonizó una de las primeras escenas que marcan el inicio del proceso electoral rumbo a los comicios que se celebrarán en 2027, lo que inició como un diálogo se convirtió en un zafarrancho.

La asamblea estatal del partido rosa tenía el objetivo de definir a la dirigencia estatal, sin embargo, los desacuerdos llegaron al punto de terminar en gritos, empujones y reclamos.

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Presuntas irregularidades, lo que llevó a la trifulca en Somos

Información de medios locales señala que los asistentes para definir la presidencia estatal del partido acusaron diversas irregularidades en el proceso, donde señalaron a Jorge Iván Alfaro Morales de ser cercano al priista Willy Ochoa.

Los inconformes aseguran que Alfaro Morales se apuntó a la disputa del cargo sin haberse registrado, la molestia fue tal, que los golpes se hicieron presentes en el lugar, por lo que declararon un receso, dejando en el limbo la continuidad del proceso, y por ende, la elección del dirigente estatal.

También se presentaron cuestionamientos a la Comisión Electoral designada por el Comité Nacional de Somos, los cuales derivaron en empujones y gritos durante la asamblea, donde la tensión aumentó a medida que avanzaba el debate.

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Se arma trifulca en asamblea del partido Somos en Chiapas. (Captura de pantalla)

Los participantes acusaron al órgano encargado de incurrir en fallas y de no garantizar, según su postura, el respeto a las reglas fijadas en la convocatoria. La discusión también giró en torno a la acusación contra quien podría asumir la dirigencia.

El intercambio entre los grupos presentes elevó el tono con el paso de los minutos, por lo que se decretó un receso para calmar los ánimos.

Somos se nombra como una alternativa de partido rumbo a los comicios

Durante la sesión extraordinaria en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez presentó a SOMOS como una alternativa política para el proceso electoral 2026-2027, el cual llevará a los comicios de junio el próximo año. El representante del partido planteó que la contienda, marcada por lo que llama “elección de Estado”, abre también una oportunidad para el pluralismo.

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Baños Martínez sostuvo que el escenario actual representa un reto para la democracia mexicana, pero también una vía para fortalecer los contrapesos frente al poder en turno, SOMOS se coloca así como una opción distinta a las fuerzas ya establecidas, aunque en los estados no se muestra el mismo escenario.

Entre los objetivos que enumeró el representante están la defensa de la democracia, los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la seguridad. Con estos ejes, SOMOS busca convertirse en una oposición firme frente al gobierno.

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“SOMOS se propone convertirse en una opción ciudadana, libre e inexorablemente crítica”, afirmó Baños Martínez ante el Consejo General del INE.

El representante llamó a mujeres, jóvenes y ciudadanía interesada en la vida pública a sumarse a la construcción de esta alternativa. Su propuesta apunta a recuperar contrapesos políticos y abrir nuevas rutas para el país rumbo a 2027.

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“En 2027, la decisión estará en manos de la ciudadanía. Orgullosamente, Somos”, concluyó Baños Martínez su intervención ante el organismo electoral.