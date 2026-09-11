Nueva pareja de Alexis Ayala es conocida de su exesposa Cinthia Aparicio, ella los presentó

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Alexis Ayala confirmó que tiene una nueva pareja tras la reciente separación con su exesposa Cinthia Aparicio, el actor confirmó que la conoce desde hace años por tratos de negocios pero la comunicación siempre fue en línea y a distancia.

Aparicio rompió el silencio sobre la nueva “compañera” de su exesposo, revelando que sí conoce a la mujer llamada Marietta, asegurando que fue ella quien los presentó, ya que le vendía sus bolsas que ya no usaba, debido a que ella se dedicaba a la compra-venta de artículos de lujo de segunda mano.

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Cinthia Aparicio confirma que ella presentó a Alexis Ayala con su nueva pareja

Cinthia Aparicio revela que fue ella misma quien presentó a Alexis Ayala con Marietta, la mujer con quien el actor mantiene una relación tras cuatro meses de su divorcio. La actriz confirma el vínculo en entrevista y asegura que se conocieron por negocios de compra-venta de bolsos de lujo.

(Foto: Instagram/@cinthiaaparicio)

“A Marietta, la señora, yo la conozco, de hecho yo los presenté por si no se sabía, yo los presenté hace unos años; yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería, porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen”, explica Aparicio.

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Alexis y Marietta se conocen desde hace cuatro años, según declaraciones del propio actor recogidas por TVyNovelas. Durante ese tiempo el contacto fue telefónico y virtual, sin encuentro presencial, debido a los tratos comerciales entre ambos.

Alexis Ayala evita el término “novia” y describe una relación distinta

El actor confirma la relación pero rechaza la etiqueta de noviazgo convencional. “No es que sea una nueva pareja. Es que es una compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra. A mí Marietta me está regalando una paz que yo no conocía”, dice Ayala.

Nueva pareja de Alexis Ayala

Marietta es originaria de Monterrey, Nuevo León, y no forma parte de la industria del entretenimiento. Se dedica a la compra-venta de artículos de lujo y mantiene actividad comercial en redes sociales.

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Ayala detalla la cronología del acercamiento en entrevista con TVyNovelas: “Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos todo vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas, luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”.

A mediados de agosto la pareja comenzó a compartir contenido conjunto en Instagram. Poco después, el actor se presentó públicamente en un evento acompañado de la empresaria regiomontana.

Marietta, nueva pareja de Alexis Ayala (Captura Televisa Espectáculos)

El origen comercial del vínculo entre Marietta y la exesposa de Ayala

El punto de contacto entre las tres partes proviene del negocio de reventa de bolsos. Cinthia Aparicio enviaba a Marietta piezas de lujo que ya no usaba para que esta las revendiera, actividad a la que se dedica desde hace tiempo.

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Ese intercambio comercial derivó, según el relato de la propia Aparicio, en la presentación entre Marietta y Alexis Ayala años atrás. La coincidencia se mantuvo en el terreno profesional hasta que, tras la separación del actor, la relación tomó otro giro.

La reacción pública de Cinthia Aparicio ante la nueva relación

Cinthia Aparicio se pronuncia con tono conciliador sobre el nuevo romance de su exesposo. “Ya sé y me da muchísimo gusto que ‘El Mister’, que Alexis, esté enamorado, esté dándose otra oportunidad en el amor, me encanta”, declara.

Cinthia Aparicio (Instagram)

La actriz cierra su mensaje con una expresión de buenos deseos hacia la pareja, “Me da mucho gusto, les deseo lo mejor”.

Sobre su propia situación sentimental, Aparicio aclara que se encuentra sin pareja actualmente, pese a que durante el verano fue captada junto a un hombre en un centro comercial de la Ciudad de México. “Ahorita no tengo novio, estoy soltera”, afirma.

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El divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se concretó hace cinco meses. Desde entonces, ambos han mantenido comunicación pública en tono cordial pese a la separación.