México

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confronta a un manifestante con una bandera mexicana en Dallas

Durante la convención republicana de medio mandato, el político propuso pagar un vuelo a México tras ser interrumpido

El incidente ocurrió durante la convención de medio mandato del Partido Republicano en el American Airlines Center. REUTERS/Eric Lee/Pool
El incidente ocurrió durante la convención de medio mandato del Partido Republicano en el American Airlines Center. REUTERS/Eric Lee/Pool
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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió a un manifestante que lo interrumpió en Dallas con una bandera mexicana y le dijo: “Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”, según EFE, este jueves 10 de septiembre.

La situación ocurrió durante la convención de medio mandato del Partido Republicano en el American Airlines Center, donde la prensa presente reportó que un sujeto con una bandera de México se manifestó en uno de los pasillos del recinto.

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Después de la interrupción, Vance calificó la enseña como unsímbolo de la extrema izquierda y sostuvo que el hombre debió haber mostrado la bandera estadounidense. El manifestante fue retirado del lugar por personal de seguridad.

Vance calificó la bandera mexicana como un “símbolo de la extrema izquierda” y afirmó que debió mostrarse la bandera estadounidense. REUTERS/Eric Lee/Pool
Vance calificó la bandera mexicana como un “símbolo de la extrema izquierda” y afirmó que debió mostrarse la bandera estadounidense. REUTERS/Eric Lee/Pool

La convención —la primera organizada específicamente a mitad de mandato— reúne a dirigentes y candidatos republicanos mientras el partido busca conservar sus mayorías en el Congreso.

En su discurso, Vance presentó las elecciones como una batalla por preservar el derecho de nacimientode los estadounidenses y acusó a los demócratas de impulsar políticas que, afirmó, amenazan a la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.

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También vinculó la inmigración irregular con la competencia por empleos y viviendas, y aseguró que los estadounidenses han visto su país “robado” y entregado a extranjeros.

Sheinbaum pide a Estados Unidos no usar a México en su campaña electoral

Claudia Sheinbaum habla frente a un micrófono en un podio decorado con el escudo de México
La mandataria rechazó los dichos de Marco Rubio sobre zonas bajo dominio del narcotráfico y los vinculó con las elecciones intermedias de noviembre. (Presidencia )

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves 10 de septiembre a Estados Unidos no utilizar a México en su campaña electoral, al rechazar las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre un supuesto control territorial de los cárteles. La mandataria vinculó esas críticas con las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre, según EFE.

El intercambio ocurrió mientras ambos países sostienen negociaciones comerciales y enfrentan una agenda de seguridad fronteriza marcada por el tráfico de drogas y el control de grupos armados.

Rubio afirmó el miércoles 9 de septiembre, durante una visita a Ecuador, que “hay territorios, extensos territorios en México, que no están gobernados por el Estado, están controlados por las organizaciones del narcotráfico. El presidente Donald Trump ha sostenido esa postura en otras ocasiones.

Sheinbaum respondió durante su conferencia de prensa matutina que los señalamientos obedecerían al proceso electoral estadounidense: “Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Entonces, no se debe usar a México como parte de la campaña electoral”.

La presidenta añadió: México no es piñata de nadie, a México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección”.

Sheinbaum defiende la estrategia contra el crimen organizado

Claudia Sheinbaum sonríe detrás de un podio con el escudo oficial de México sobre un fondo con una ilustración
Claudia Sheinbaum defendió la estrategia nacional de seguridad y sostuvo que bajan los homicidios dolosos en el combate al crimen organizado. (Presidencia )

La mandataria defendió los resultados de la estrategia nacional de seguridad y sostuvo que la disminución de los homicidios dolosos muestra el compromiso de su Gobierno en el combate contra el crimen organizado.

También pidió a Washington reforzar las acciones contra el consumo interno de sustancias ilícitas y el tráfico de armas hacia territorio mexicano, dos asuntos que colocó dentro de las responsabilidades de Estados Unidos.

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