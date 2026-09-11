Quién es Terefifas, la influencer que está siendo acusada de acosar a jugadores de Chivas y estafar a aficionados con boletos falsos

Terefifas enfrenta señalamientos por presunto hostigamiento a jugadores del Rebaño Sagrado y por una venta irregular de entradas para la final Toluca vs América del Clausura 2025. (Instagram/ @terefifas)

Guardar

En el ecosistema actual del futbol mexicano, pocas figuras han generado tanta controversia en tan poco tiempo como Terefifas, nombre con el que se identifica la creadora de contenido Teresa Murillo.

Su historia es un ejemplo de cómo un episodio viral puede catapultar a alguien a la fama y, al mismo tiempo, abrir la puerta a críticas y acusaciones que ponen en duda su credibilidad.

PUBLICIDAD

La influencer es conocida por compartir contenido referente al entorno de las Chivas de Guadalajara. (Instagram/ @terefifas)

La influencer, nacida reconocida por su enorme afición a las Chivas del Guadalajara, se convirtió en tendencia durante el Mundial 2026 tras denunciar una agresión en el Estadio Azteca.

Desde entonces, su presencia en redes sociales ha estado marcada por una mezcla de apoyo y rechazo, especialmente ahora que enfrenta señalamientos de acoso a futbolistas y de fraude en la venta de boletos.

De víctima en el Mundial 2026 a figura polémica

El punto de partida de la notoriedad de Terefifas fue el partido México vs Chequia en el Mundial 2026. Allí denunció que un aficionado le arrojó cerveza de manera intencional mientras celebraba un gol.

PUBLICIDAD

El video que compartió alcanzó millones de reproducciones y mostró cómo el agresor la empapaba en dos ocasiones y luego se burlaba junto a sus acompañantes.

Para difundirlo, utilizó la frase “¿a eso van al estadio?” y reforzó su imagen como víctima de un comportamiento reprochable.

En el partido México vs Chequia del Mundial 2026, Terefifas acusó a un aficionado de arrojarle cerveza deliberadamente en dos ocasiones mientras celebraba un gol. (Instagram/ @terefifas)

El agresor fue identificado días después y pidió disculpas públicas, aunque ella recibió críticas por haberlo señalado inicialmente, catalogándolo como “parte del folklor del futbol.

Ese episodio cimentó su presencia digital y la posicionó como una voz emergente en el entorno futbolero. Sin embargo, lo que parecía ser un impulso positivo pronto se transformó en una narrativa mucho más compleja.

PUBLICIDAD

Los señalamientos de acoso a jugadores de Chivas

Meses después, Terefifas vueve a ser tendencia por un video en el que aparece en un elevador junto al futbolista Brian Gutiérrez, integrante de Chivas y de la Selección Mexicana.

Aunque ella lo presentó como una coincidencia, usuarios en redes sociales interpretan la escena como un intento deliberado de estar cerca del jugador priyectando una imagen de falsa cercanía entre ambos.

Usuarios en redes sociales la acusan de acosar a futbolistas de Chivas en hoteles de concentración y en ciudades como Pachuca, sin que exista denuncia oficial. (TikTok)

La polémica se amplificó porque el rostro de Gutiérrez fue interpretado como incómodo, lo que reforzó la percepción de hostigamiento. Los comentarios la acusan de perseguir de manera disfrazada y sistemática a futbolistas en sus hoteles de concentración y hasta en ciudades como Pachuca.

PUBLICIDAD

Incluso algunos usuarios compararon su conducta con algunas empleadas por fans de grupos de K-pop, que persiguen a sus ídolos de manera obsesiva.

Aunque no existe denuncia oficial ni investigación formal, a partir de otros posts de la creadora, la narrativa digital consolida la idea de que Terefifas acosa a jugadores de Chivas.

Las acusaciones de fraude con boletos

A la controversia se sumó la denuncia de un aficionado, quien aseguró que Terefifas le vendió boletos falsos para la final Toluca vs América del Clausura 2025.

El denunciante relató que pagó una suma elevada y que ella le informó un día antes que los accesos eran inválidos. Prometió devolver el dinero, pero quedó pendiente un monto superior a 10 mil pesos. El afectado compartió capturas de pantalla y aseguró que fue bloqueado en redes sociales, sin recibir respuesta.

PUBLICIDAD

El aficionado la señala por presunto fraude en la venta de boletos para la final Toluca vs América del Clausura 2025, con un adeudo pendiente superior a 10 mil pesos. (Crédito especial: X/ @julgamboa)

Este señalamiento reforzó la percepción negativa en torno a su figura. La combinación de acusaciones de acoso y fraude la colocó nuevamente en el centro de la conversación, con críticas que cuestionan su credibilidad como influencer.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha fijado postura pública sobre las acusaciones, lo que mantiene abierta la polémica. Su caso efleja cómo un episodio viral puede marcar la reputación de una persona y cómo las redes sociales amplifican cada giro de la narrativa.