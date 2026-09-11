Autoridades aseguran cerca de 400 kilos de marihuana tras dos acciones en Baja California

Esto fue lo que las autoridades encontraron en Tijuana. Crédito: SSCBC

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Autoridades del estado de Baja California aseguraron cerca de 400 kilogramos de marihuana en dos acciones distintas informadas este jueves 10 de septiembre en los municipios de Ensenada y Tijuana. La suma total del enervante decomisado alcanzó los 395.54 kilogramos, sin que se reportaran personas detenidas en ninguno de los dos hechos.

Los operativos estuvieron a cargo de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), que en el caso de Ensenada trabajó en coordinación con el Ejército Mexicano. Ambos cargamentos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de determinar el origen y destino de la droga.

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Hasta el momento las autoridades no han informado el posible vinculo de alguno de los fletes con alguna organización criminal en especifico.

En Ensenada, agentes decomisaron 310 kilogramos tras una persecución vehicular

El primer hecho ocurrió en la delegación de San Antonio de las Minas, dentro de la zona del Valle de Guadalupe. La Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) realizaba patrullajes cuando detectó una camioneta Jeep Grand Cherokee de color guinda, modelo 2016, sin placas de circulación, que transitaba por un camino de terracería.

Los 310 kilos encontrados en Ensenada fueron trasladados hacia instalaciones de la FGR. Crédito: SSCBC

Según los reportes oficiales, el conductor aceleró al notar la presencia del convoy y accionó el claxon de manera reiterada, en lo que pareció un intento de advertir a terceros. La huida terminó en el acceso de un predio sobre la avenida Gómez Farías, donde el vehículo chocó contra el poste de una cerca.

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Tras el impacto, el individuo descendió de la unidad y corrió hacia una zona de matorrales. Los agentes desplegaron una búsqueda en los alrededores, pero no lograron localizarlo debido a las condiciones de oscuridad y lo agreste del terreno.

La camioneta Jeep donde se encontraron los paquetes con marihuana en Ensenada. Crédito: SSCBC

Al inspeccionar la camioneta, los elementos localizaron 31 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café, con un peso aproximado de 310 kilogramos. Según un comunicado emitido este 10 de septiembre por la SSBC, en el exterior del predio también se observó un segundo vehículo de color verde con la cajuela abierta, que contenía paquetes de características similares en su interior. No se detalló el hallazgo de ese caso.

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Además, las autoridades señalaron que en el sitio se percibió un fuerte olor a hidrocarburo, por lo que se solicitó una Orden Técnica de Investigación.

En Tijuana, un vehículo abandonado contenía 15 paquetes con 85.54 kilogramos de droga

El segundo hallazgo se registró durante las primeras horas de este jueves, a menos de un kilómetro del Corredor Tijuana-Rosarito 2000. Agentes de la FESC circulaban sobre un camino cuando localizaron una camioneta GMC Acadia de color gris, modelo 2011, con placas de California, que obstruía la vialidad.

El vehículo con la droga fue localizado durante recorridos de vigilancia. Crédito: SSCBC

Uno de los oficiales se acercó al vehículo para verificar si algún tripulante requería apoyo. La unidad se encontraba sin ocupantes. Al revisar el interior, los agentes observaron diversos paquetes confeccionados y solicitaron apoyo para establecer un perímetro de seguridad.

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La inspección confirmó la presencia de 15 paquetes cubiertos con cinta amarilla, que contenían hierba verde y seca con las características y el olor propio de la marihuana, con un peso aproximado de 85.54 kilogramos. Los elementos realizaron un operativo en los alrededores para localizar al propietario de la unidad, sin obtener resultados.

No se reportaron detenidos tras el aseguramiento. Crédito: SSCBC

Los agentes verificaron el número de identificación vehicular y corroboraron que la camioneta no contaba con reporte de robo local. Tanto el vehículo como los paquetes asegurados quedaron a disposición de la FGR, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes en ambos casos.

En agosto, la FESC había destruido 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero

Los decomisos de este jueves se suman a otro operativo relevante registrado semanas atrás en la entidad. El pasado 4 de agosto, una denuncia ciudadana por un olor intenso proveniente de la zona serrana alertó a corporaciones estatales sobre la existencia de un plantío clandestino en el cerro Veladero, ubicado en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

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Autoridades señalaron que se trató de 36 mil ejemplares, localizados en dos plantíos ubicados a 100 metros uno del otro Crédito: Especial

Agentes de la FESC iniciaron un recorrido a pie de casi un kilómetro tras llegar a un punto sin acceso vehicular. El trayecto los llevó hasta un primer sembradío de 20 por 60 metros, con plantas colocadas en hileras y en distintas etapas de crecimiento, algunas de hasta 1.80 metros de altura.

A unos 100 metros del lugar, los elementos hallaron un campamento improvisado con una mesa y ropa dispersa, indicio de que la zona había sido habitada de forma reciente. Junto a este segundo punto se ubicó otra plantación, de mil 200 metros cuadrados, con un número similar de ejemplares.

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Entre ambos sembradíos, los agentes contabilizaron cerca de 36 mil plantas de marihuana, que fueron incineradas en el sitio conforme a los protocolos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Solo una muestra se conservó como evidencia y quedó a disposición de la FGR, instancia que continúa las investigaciones para identificar a los responsables del cultivo. En esa ocasión tampoco se reportaron personas detenidas.