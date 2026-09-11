Vecinos estarían hartos de Gala Montes, por ser “ruidosa” y “grosera”, según Flor Rubio

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

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Un supuesto vecino de Gala contactó a la periodista Flor Rubio para denunciar que la actriz mantiene un comportamiento “muy violento” dentro del condominio donde reside, con ruido constante y actitudes que califica de agresivas. Rubio compartió el testimonio en su programa de YouTube este 9 de septiembre, días después de la salida de Gala de La Casa de los Famosos México.

“Me contactó una persona que es cercana a Gala, vive cerca de Gala, son vecinos, viven en el mismo complejo”, relató Rubio al presentar la denuncia. La periodista precisó que la fuente describió el temperamento de la actriz como “incontrolable” y vinculó su conducta con un presunto consumo de sustancias.

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Vecinos habrían intentado hablar con ella sin resultados

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

De acuerdo con el relato difundido por Flor Rubio, los residentes del condominio intentaron dialogar con Gala sobre la forma en que habita el inmueble, calificado como un espacio familiar.

La fuente advirtió que los vecinos estarían dispuestos a acudir a medios de comunicación para exponer la situación. “Están dispuestos a hablar de una situación que les parece insostenible en el lugar donde Gala está habitando”, contó Rubio, quien añadió que la conducta de la actriz “tiene enfermo a todo el condominio habitacional”.

Gala no respondió de manera inmediata a los señalamientos difundidos por la periodista. El episodio se suma a otro conflicto vecinal que la actriz enfrentó semanas antes, cuando denunció en redes sociales que una vecina la había confrontado por consumir marihuana dentro de su departamento. “Es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera”, respondió entonces Gala, quien calificó el señalamiento como un acto de discriminación.

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Gala salió de La Casa de los Famosos apenas 48 horas después de ingresar

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Gala había ingresado el 6 de septiembre a La Casa de los Famosos México 2026 como habitante sorpresa, tras la eliminación de Flor Vigna, con el objetivo declarado por la producción de sumar a una participante “frontal y crítica”. Su estancia terminó apenas dos días después, el 8 de septiembre, cuando Endemol anunció su salida mediante un comunicado.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación”, señaló el mensaje oficial, difundido a las 16:20 horas en las redes del programa.

La actriz asegura que la producción le negó un tampón

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

Gala rechazó la versión oficial y aseguró que no abandonó el reality por decisión propia. “Yo no me quería salir, me sacaron”, declaró en una serie de historias de Instagram publicadas días después de su salida.

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Según su relato, todo comenzó cuando comenzó a menstruar dentro de la casa y solicitó un producto de higiene íntima sin recibir respuesta inmediata del equipo de producción. “Se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón”, relató la actriz, quien aseguró que caminó hacia el área de recepción de paquetes para pedir ayuda directamente a “La Jefa”.

“Fui a donde les llega los paquetes de Amazon, abrí la puerta y me salí de la casa de los famosos y les dije: Jefa, un tampón, un tampón”, contó Gala sobre el episodio que, según su versión, derivó en la intervención de una psicóloga y, finalmente, en su salida definitiva del programa.

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Circula una versión sobre una presunta agresión al personal de producción

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La cuenta de espectáculos Chamonic difundió una versión distinta a la oficial, según la cual Gala llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió abandonar el reality, algo que la producción no permitió en un primer momento.

“Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta, que agregó que una psicóloga y un médico atendieron a la actriz mientras esperaba la llegada de personas cercanas. Gala negó categóricamente haber agredido físicamente a alguien durante ese episodio.

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La periodista Joanna Vega-Biestro sostuvo una versión similar, citando una fuente vinculada al programa, y afirmó que Gala se habría alterado y “abalanzado” contra una persona del staff. Gala respondió con una amenaza directa contra la conductora en sus historias de Instagram.

Malinche El Musical pospuso la participación de Gala tras su salida

Un comunicado de prensa de Malinche El Musical anuncia en Ciudad de México la posposición indefinida de la participación de la actriz Gala Montes en la obra. (Instagram: Malinche, El Musical)

La controversia por la salida de Gala del reality tuvo consecuencias fuera del programa. Horas después de conocerse la noticia, la producción de Malinche El Musical, espectáculo dirigido por Nacho Cano, anunció que la participación de la actriz en la obra quedaba pospuesta de manera indefinida.

“La participación de Gala en esta producción se pospone de manera indefinida”, señaló el comunicado difundido el 8 de septiembre. Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni Gala han confirmado públicamente los señalamientos sobre la presunta agresión a personal de producción descritos por distintas versiones periodísticas.

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