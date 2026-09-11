México

Pelea por un predio termina a balazos en la alcaldía Venustiano Carranza: hay dos heridos y tres detenidos

Al momento de la detención de los presuntos agresores, policías de la SSC les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y drogas con características de marihuana y piedra

Elementos de la policía capitalina detuvieron a tres hombres luego de la agresión armada. Crédito: SSC
Elementos de la policía capitalina detuvieron a tres hombres luego de la agresión armada. Crédito: SSC
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Una disputa por un predio entre familiares terminó a balazos en la colonia Cuchilla Pantitlán de la alcaldía Venustiano Carranza. El ataque dejó a una mujer de 34 años y a un hombre de 28 años heridos, mientras que tres personas fueron detenidas por su posible participación en la agresión, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México este 10 de septiembre.

El hecho se registró en el domicilio de un hombre de 49 años, luego de que familiares suyos llegaran al lugar por una disputa relacionada con un predio y lo amenazaran con un arma de fuego. La confrontación entre los propios integrantes de la familia terminó con disparos que alcanzaron a dos personas presentes en la vivienda.

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Los detenidos, un hombre de 46 años y dos jóvenes de 19 años, cargaban con 20 bolsas de plástico transparente con una sustancia sólida amarillenta con características de piedra al momento de su captura, además de un arma de fuego y cartuchos útiles. El hallazgo de estos objetos se sumó a las evidencias que los oficiales integraron sobre el caso.

Los oficiales llegaron al lugar tras un reporte del C2 Norte

Los hechos se registraron mientras policías de la SSC realizaban labores de vigilancia por las calles de la colonia Cuchilla Pantitlán. Se trataba de un recorrido rutinario de prevención del delito, propio de las funciones que despliega la corporación en distintos puntos de la demarcación.

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Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron sobre una persona lesionada en la avenida Río Churubusco y la Calle 3, por lo que los oficiales acudieron de inmediato. La cercanía de la patrulla permitió una respuesta rápida ante el reporte recibido por radio.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el hombre de 49 años, quien relató el origen de la agresión. El testimonio del afectado permitió a los policías reconstruir la posible secuencia de los hechos ocurridos minutos antes en su domicilio.

El hombre señaló que familiares suyos llegaron a su domicilio derivado de una disputa por un predio y lo amenazaron con un arma de fuego. La confrontación, de acuerdo con su relato, escaló rápidamente desde las amenazas hasta el uso directo del arma.

Posteriormente, según el relato del hombre, los agresores dispararon contra dos personas que se encontraban en el domicilio. Los disparos alcanzaron tanto a la mujer como al hombre que estaban presentes en ese momento dentro de la vivienda.

La mujer de 34 años y el hombre de 28 años resultaron heridos por los disparos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El traslado se realizó de manera inmediata para garantizar la atención de las lesiones que presentaban ambas víctimas y no se reportaron decesos.

Los policías localizaron a los presuntos responsables en la colonia Arenal Cuarta Sección

Con el apoyo de los monitoristas del C2 Norte, los oficiales iniciaron la búsqueda de los posibles responsables del ataque. El monitoreo desde el centro de mando resultó determinante para dar seguimiento a los movimientos de los sospechosos tras la agresión.

La localización se dio en las calles de Xocoyot y 7, en la colonia Arenal Cuarta Sección, donde los interceptaron. De acuerdo con imágenes difundidas por la SSC, los detenidos fueron ubicados a bordo de un vehículo sedán color gris con partes de la carrocería sin pintar.

Vehículo asegurado tras la agresión. Crédito: SSC
Vehículo asegurado tras la agresión. Crédito: SSC

Los uniformados realizaron una revisión preventiva a los tres sospechosos, conforme a los protocolos de actuación policial vigentes y, según lo informado, con apego a los lineamientos institucionales que rigen la actuación de los cuerpos policiales capitalinos.

Durante la inspección, los oficiales confirmaron que las tres personas correspondían con las características señaladas por la víctima. La coincidencia entre la descripción proporcionada y los rasgos de los detenidos reforzó los elementos que motivaron su detención.

El aseguramiento incluyó un arma de fuego y droga con características de marihuana y piedra

Durante la revisión, los policías les aseguraron un arma de fuego color gris con negro junto con seis cartuchos útiles. Ambos objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad como parte de las evidencias relacionadas con el ataque armado.

También se les encontraron seis bolsas de plástico transparente con hierba verde seca con características de la marihuana. El hallazgo de este tipo de sustancia se sumó al conjunto de indicios recabados durante la revisión preventiva.

Arma y drogas aseguradas tras la detención de los presuntos agresores. Crédito: SSC
Arma y drogas aseguradas tras la detención de los presuntos agresores. Crédito: SSC

A esto se sumaron las 20 bolsas con la sustancia sólida amarillenta descrita como piedra, lo que elevó el número de indicios relacionados con el caso.

Junto con el arma, los cartuchos y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica de los tres implicados y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la alcaldía Venustiano Carranza.

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