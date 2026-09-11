México

Memote Martínez pone fin a su etapa en Pumas con un mensaje para la afición: “Cada grito de gol no se olvida”

El mexicano se despidió de los Capitalinos para convertirse en nuevo jugador de los Tigres UANL a partir del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Futbolista hincado en la cancha con la mano en el pecho y la cabeza inclinada, mientras otros jugadores permanecen de pie en el fondo.
El jugador mexicano terminó su etapa con los Pumas de la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegó a un acuerdo con los Tigres de la Universidad Autónoma de León (UANL), para confirmar el fichaje de Guillermo Martínez, el Memote a días de comenzar la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Tras concluir su participación con el equipo de la Ciudad de México, el Memote Martínez activó sus redes sociales esta noche para agradecer a la afición de los Pumas antes de cerrar el capítulo y pensar en salir campeón con los Tigres de la UANL.

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“Este mensaje sale de lo más profundo del corazón, como persona y como profesional. No cabe duda que vivimos momentos importantes y que me llevo para toda la vida”, comienza el mensaje de Guillermo Martínez publicado en su página de Instagram.

“La gratitud que tengo por esa institución me lleva a escribir esto. Desde el día uno fue un momento importante, recuerdo mucho lo que fue llegar a cantera como jugador, el recibimiento que le dieron a mi familia y eso jamás se olvida”, compartió el mexicano.

El Memote externó su gratitud a la directiva de los Pumas UNAM, al staff, a los jardineros, sus cocineros, los oficinistas, sus masajistas, a cada uno de los jugadores que compartieron camiseta con él, así como los cuerpos técnicos y, sobre todo, a la afición Azul y Oro.

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“Gracias, porque al momento de llegar todos tenían dudas de que sucedería conmigo y poco a poco con el trabajo y el esfuerzo se fueron dando las cosas hasta lograr cosas importantes”, destacó el seleccionado mundialista de 31 años de edad.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 21, 2026 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 21, 2026 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

“Nos toca ahora emprender otro rumbo donde dejaron huella o dejamos huella”, confirmó el delantero antes de recalcar que su salida del club Capitalino “no es como en muchos lados lo dicen”, tras ser duramente atacado por irse a los Tigres de la UNAM.

“Siempre he respetado el lugar en el que me abren las puertas y no fue la excepción. Cada grito de gol no se olvida… desde el primero hasta el último. Que Dios los bendiga y nuevamente Gracias Pumas", finaliza el mensaje de Guillermo Martínez Ayala.

Compañeros y excompañeros se despiden del Memote Martínez

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de su última publicación, jugadores como José Juan Macías, José Caicedo, Misael Torres y Robert Ergas enviaron un mensaje de éxito para el ahora jugador de los Tigres UANL.

“Mucho éxito hermano! Que Dios te bendiga”, escribió José Juan Macías. “Dios te bendiga parce disfruta al máximo esta nueva etapa en tu carrera”, se lee en el comentario de José Caicedo.

“Mucho éxito hermano, Dios te bendiga”, posteó Misael Torres en la bandeja de mensajes". “Mucho éxito, bendiciones en lo que venga hermano. Te quiero mucho Memote”, dedicó Robert Ergas a Guillermo Martínez Ayala que a partir de hoy une a la “U” de Nuevo León.

Tigres UANL registra oficialmente al Memote Martínez

Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres
Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres (@TigresOficial/X)

Al hacer oficial su llegada al club de la Sultana del Norte, los Tigres de la UANL se encargaron de la inscripción del delantero para estar facultado lo antes posible y sume sus primeros minutos con la playera Auriazul en este Apertura 2026 de la Liga Mx.

Guillermo Martínez llevará en su espalda un número diferente al que portó con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo a la página oficial de la Liga Mexicana, el Memote llevará el dorsal 22 ya que su antiguo dígito lo ocupa otro jugador.

En Pumas de la UNAM, vimos a Martínez con la “9″ en la espalda al ser delantero centro, sin embargo ese número se le adjudicó a Emiliano Gómez Dutra, futbolista uruguayo que también refuerza a los Tigres UANL procedente de la Franja del Club Puebla en este Apertura 2026.

¿Cuándo debutaría Memote Martínez en Tigres UANL?

El mexicano portará la casaca 22 en la Sultana del Norte. (Captura de pantalla)
El mexicano portará la casaca 22 en la Sultana del Norte. (Captura de pantalla)

Guillermo Martínez ha jugado cinco veces en el presente certamen. Su última actuación data el domingo 23 de agosto cuando los Pumas de la UNAM igualaron a uno con los Rayos del Club Necaxa, en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria ante una intensa lluvia en la Capital.

Será el técnico, Víctor Manuel Vucetich, quien decidirá cuándo podría utilizar al Memote en la delantera. Por lo pronto ya está habilitado para estar activo y si así lo decide podría darle minutos este fin de semana, cuando Tigres UANL dispute el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey,

El encuentro del sábado 12 de septiembre tendrá lugar en el Gigante de Acero, casa del Club de Futbol Monterrey, a las 19:10 horas (tiempo del centro de México). Memote Martínez solamente registra un gol este torneo Apertura 2026, contra FC Juárez.

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