Con angustia y dolor, Julio César Chávez recuerda la detención de su hijo por presunto tráfico de armas

El hijo mayor de JC Chávez ninguneó la marca de imbatibilidad conseguido. Foto: JC Chávez

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Julio César Chávez González ha demostrado que fuera del cuadrilátero es un padre ejemplar para sus hijos: Julio y Omar, quienes este sábado 12 de septiembre subirán al ring en Puebla al formar parte de una cartelera de exhibición con causa desde el Gimnasio Miguel Hidalgo.

En el marco del regreso de la dinastía Chávez, el Gran Campeón Mexicano recién sostuvo una entrevista con el conductor, Yordi Rosado, a quien le platicó sobre la detención de su hijo Julio por agentes de ICE en Estados Unidos.

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En México, Julio César Chávez Jr. supuestamente tenía una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos que siete camionetas llegaron para arrestar al hijo de la leyenda además de permanecer en el país vecino después del vencimiento de su visa de turista.

“Me habla Frida (Muñoz), —esposa de Julio Jr.—, como a las 9:00 de la noche, yo estaba en Tijuana, me habla bien preocupada, me dice: “Señor Julio, no encontramos a su hijo, sólo encontramos su patineta”, rememoró el exboxeador mexicano.

“Nos dicen que llegó una camioneta y se lo subieron, pues ya uno se empieza a imaginar, el cartel, esto y lo otro o qué haría mi hijo y hasta el otro día nos dan la noticia que mi hijo no aparecía, hasta que Frida ya investigó bien todo y siete camionetas habían llegado por él y se lo habían llevado”, afirmó Julio César Chávez.

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“No vi a la policía”: vecina de Julio César Chávez Jr. en EEUU asegura que su arresto fue extraño por este motivo (X)

En un principio se dijo que Chávez Jr. había sido arrestado por autoridades migratorias en Estados Unidos el 2 de julio del 2025, por permanecer en dicha nación tras el vencimiento de su visa de turista en febrero del año 2024.

Sin embargo, los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), pusieron en custodia a Julio César Chávez Jr. al comunicar que México tendría una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con delincuencia organizada y tráfico de armas.

“Sí se le acababa de vencer su visa a mi hijo Julio, pero nunca nos notificaron Yordi y eso que lo detienen por tráfico de armas y delincuencia organizada, pues dice uno, ¿qué es esto, Dios Mío?, cuestionó el Gran Campeón Mexicano antes de asegurar que si su primogénito “fuera delincuente”, él lo enviaría a la cárcel.

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Julio César le da consejos a su hijo. (AP Foto/Reed Saxon, Archivo)

“Si mi hijo fuera delincuente, yo mismo lo meto al bote al hijo de su chin***”“, aseveró. ”Yo conozco a mi hijo, uno conoce a sus hijos". complementó Julio César Chávez que en varias ocasiones ha encarado a su hijo mayor para saber si anda en malos pasos.

“Claro, Yordi, por favor, hombre son una vez, miles de veces. Aparte, mi hijo andaba tan mal allá en Los Ángeles, California que pasamos unos años difíciles con él. Se andaba muriendo, bueno hijo, nos sacó las canas verdes este ca***”, Afortunadamente ahorita anda bien, gracias a Dios", compartió Chávez González.

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Julio César Chávez Jr. vuelve a los encordados este 12 de septiembre

El César del Boxeo junto a su hijo en una conferencia de prensa. (especial)

El primogénito de la grandeza del boxeo mexicano se prepara para volver al ring este sábado 12 de septiembre. Julio César Chávez Jr. encabeza una función contra las adicciones en el estado de Puebla, donde buscará mantenerse activo rumbo a su objetivo de disputar una última pelea por un campeonato mundial.

“Mi hijo va a pelear el 12 de septiembre. El 11 sale, se estrena mi nuevo documental y el 12 pelea él”, confirmó su padre admitiendo que siente mayor nerviosismo cuando sus herederos suben al cuadrilátero que cuando él tenía una pelea de box.

“Sí claro, por supuesto y más cuandom se descuidan un poco. Siempre hay mucho nervio. Me pongo más nervioso que cuando peleaba yo, sé que un mal golpe, yo sé que por más preparado que vayas a una pelea, cuando te subes a un ring, siempre hay muchas posibilidades que bajes muerto o bajes mal”, explicó.

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Julio César Chávez Jr. va enfrentar al colombiano Jeison Troncoso. Su regreso llega después de vencer por nocaut técnico al argentino, Ángel Julián Sacco, el pasado 24 de enero, resultado que amplió su registro profesional a 56 triunfos, siete derrotas y un empate.

Omar Chávez también será parte de la función de box en Puebla

El menor de la dinastía Chávez también peleará este 12 de septiembre. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por otro lado, Omar Chávez, hermano de Julio Jr., se pondrá los guantes para cumplir con su pelea de exhibición este sábado. “Siento nervio de verme bien, de gustarle a la gente y que nos acompañe ya que va a ser una función muy bonita”, declaró a TV Azteca.

Los combates estaban anunciado inicialmente para el 19 de septiembre, pero los organizadores adelantaron la fecha una semana. La cartelera inicia a las 5:00 de la tarde en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, aunque la hora de la pelea estelar puede cambiar conforme avance el programa.

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