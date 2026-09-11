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Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

La plantilla auriazul afronta el duelo nocturno con cambios inesperados y giro en la estrategia del cuerpo técnico de Solari

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario (Cortesía Pumas)
Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario (Cortesía Pumas)
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El debut de César Huerta con Pumas en su segunda etapa en el club tendrá que esperar. Se tenía previsto que Chino Huerta tuviera sus primeros minutos en el Olímpico Universitario ante León, partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, pero recientemente se confirmó su ausencia.

La escuadra de Esteban Solari reveló que Chino Huerta no verá actividad en el partido que se jugará la noche de este jueves 10 de septiembre a las 21:05 horas, a través de un comunicado confirmaron la baja del centrocampista.

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De manera breve, la institución explicó que la baja de César Huerta para el juego de este jueves por la noche ante León se debe a una molestia en la espalda. Como medida de precaución, el Chino no estará disponible para Esteban Solari en lo que pudo ser su debut ante su gente en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué le pasó al Chino Huerta?

El club universitario informó la ausencia del atacante y confió en que podrá estar en las siguientes jornadas, es decir que podría estar para el partido ante Chivas que se jugará en el Estadio Akron.

A través de un comunicado, Pumas explicó que la decisión responde a una medida preventiva tras una molestia detectada en la práctica previa. “El Club Universidad Nacional informa que César Huerta no jugará el partido entre Pumas y León del día de hoy por precaución médica. El jugador presentó, en el entrenamiento de ayer, una molestia muscular en la parte baja de la espalda”, señaló la institución.

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En el mismo mensaje, el equipo auriazul añadió que el seguimiento ya está en curso. “El equipo médico de la institución lo está atendiendo para estar disponible en las próximas jornadas”, indicó el club.

Huerta llegó en buen estado físico, pero la falta de actividad le pesó en la vuelta a los entrenamientos intensos del ‘Tano’ Solari, por lo que sufrió una contractura muscular que lo dejó fuera del compromiso de este jueves.

Su ausencia llega en un momento marcado por la expectativa de su regreso al cuadro universitario. El delantero vivirá su segunda etapa con Pumas, luego de que emigró del club en enero de 2025 para cumplir el sueño de jugar en Europa.

Ahora, el ‘Chino’ vuelve con un papel distinto dentro del plantel. Su paso anterior con los felinos lo colocó como uno de los referentes recientes del equipo, luego de una de las mejores etapas de su carrera con la camiseta universitaria.

Sobre esa nueva responsabilidad, el futbolista habló de la forma en que asume esta vuelta. “No regreso como hace unos años vine, ahora cumplo otro rol y espero estar a la altura, voy a trabajar para que eso pase. Sigue siendo la misma familia de cuando me fui y eso me alegra mucho”, expresó César Huerta.

El atacante también se refirió al grupo con el que se reencontró en esta nueva etapa, marcada por varios cambios en el plantel. “Hay bastantes jugadores nuevos, me ilusiona el hecho de compartir cancha con jugadores de mucha calidad. Dentro del campo mi rol me motiva y vengo a sumar desde el lugar donde me toque estar. Mis compañeros me recibieron de la mejor manera, es una familia”, sostuvo el jugador mexicano.

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