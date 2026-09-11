Jéssica Esotérica justifica su presencia en el funeral de Farath Coronel a pesar de los problemas entre ellos

A pesar de sus rencillas en redes, la creadora acudió al funeral de Farath Coronel (Captura de pantalla )

Guardar

La creadora de contenido Jéssica Esotérica acudió al funeral del vidente Farath Coronel para manifestar empatía con la familia de la víctima tras su homicidio.

Jéssica señaló que la solidaridad humana prevalece sobre las disputas públicas que sostuvieron durante años en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La inhumación del cuerpo del vidente programada para las tres de la tarde en un panteón de Cuautitlán Izcalli sufrió un retraso de tres horas debido a la falta de liquidez financiera de la familia para cubrir el costo del entierro.

La especialista en esoterismo sostuvo que su presencia en el camposanto responde únicamente a un acto de acompañamiento y empatía, no al inicio de una reconciliación o a la existencia de una amistad previa.

Las viejas rencillas digitales quedaron al margen

Durante varios años, ambos creadores de contenido mantuvieron discusiones verbales en transmisiones de internet. Sin embargo, Jésica Esotérica señaló que los pleitos de redes sociales se vuelven irrelevantes ante la muerte.

PUBLICIDAD

“Sí es cierto que lo que yo dije en redes que lo que siembras, cosechas; si él sembró algo y lo cosechó después... la gente preguntaba a qué fui yo: a sembrar. ¿Y qué sembré? Empatía”, declaró Jéssica.

La creadora añadió que otras figuras del entretenimiento digital con disputas previas hacia el fallecido también asistieron al funeral para brindar sus condolencias a la familia.

La influencer afirmó que no le inquieta el juicio del público por su presencia en el lugar, ya que su prioridad es acompañar el dolor de los seres queridos del difunto.

La influencer afirmó que no le inquieta el juicio del público por su presencia en el lugar. (Jessica Esotérica: Instagram)

El mensaje en redes sobre la empatía y la pérdida de un hijo

A través de su perfil oficial en redes sociales, la creadora de contenido compartió unas palabras sobre el valor del respeto hacia el sufrimiento ajeno en momentos de luto familiar.

PUBLICIDAD

“Siembra EMPATÍA, el día que tú vas a estar delante de otro ser humano que ha tenido una pérdida tan importante y más un hijo, debes recordar que esa persona ya no será la misma”, publicó la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, la especialista enfatizó la necesidad de comprender el proceso emocional por el que atraviesa la familia cercana tras la muerte repentina del vidente.

“Recuerda que está pasando por sus duelos que vivirá, el de la persona que ya no está y el de su propia identidad como ser humano. EMPATÍA que el dolor ajeno no nos sea indiferente”, agregó en el mensaje.

PUBLICIDAD

La madre del vidente, Raquel Vázquez Monrroy, le transmitió su agradecimiento por acudir al recinto fúnebre a pesar de las versiones malintencionadas de algunos usuarios en internet.

La astróloga señaló que la madre del astrólogo expresó alivio por su llegada, pues diversos usuarios en redes sociales acusaban falsamente a la especialista de haber propiciado el trágico desenlace del vidente.

La astróloga señaló que la madre del astrólogo expresó alivio por su llegada. (jessicaenvivo.com)

Las complicaciones monetarias pospusieron el sepelio durante tres horas

La influencer esotérica explicó que los restos del astrólogo corrieron el riesgo de ingresar a un refrigerador si sus parientes no liquidaban la deuda completa del servicio fúnebre.

“Lo tenían que enterrar a las 3:00, terminaron enterrándolo a las 6:00 porque todavía no se juntaba el dinero para poner el cuerpo en la tierra, si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo”, mencionó la creadora.

PUBLICIDAD

Días atrás, el representante legal del fallecido expuso en una transmisión en vivo que la falta de dinero surgió porque las autoridades ministeriales mantienen congeladas las cuentas bancarias y las propiedades de la víctima por las indagatorias del homicidio.

Para solucionar los gastos del sepelio, el equipo de trabajo del fallecido difundió una colecta pública de dinero en la página de Facebook La Casa De Las Congas, colecta que en su momento fue sumamente criticada.

Comunicado difundido en la cuenta oficial "La Casa De Las Congas" en el que solicitan donaciones bancarias para cubrir los gastos del sepelio. (Captura de pantalla )

El avance de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México

El hallazgo del cuerpo de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido como Farath Coronel, ocurrió la mañana del 4 de septiembre en su residencia ubicada en la colonia Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

PUBLICIDAD

Las periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que el vidente falleció a causa de heridas producidas por arma de fuego tras sostener un altercado verbal con su elemento de seguridad privada.

El sospechoso, identificado como Elías “N”, disparó contra el astrólogo dentro del inmueble, sustrajo joyas, dinero en efectivo, ropa, armas y objetos de valor, huyendo del lugar a bordo de una camioneta propiedad de la víctima.

Agentes de seguridad detuvieron al escolta el mismo día de los hechos y lo trasladan al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán por delitos contra la salud.

PUBLICIDAD

Un comunicado de la Fiscalía del Estado de México reporta la detención de Elías N por su presunta responsabilidad en un homicidio en Cuautitlán Izcalli. (Fiscalía del Estado de México)

Dentro del penal, elementos ministeriales le notificaron el 8 de septiembre una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La representación social advirtió que el imputado podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión al quedar a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

El entorno laboral de la víctima adquirió relevancia en la carpeta de investigación tras la difusión de transmisiones en vivo donde el astrólogo recriminaba con severidad a sus escoltas por el manejo de armas largas.

Asimismo, la autoridad mantuvo inmovilizadas las cuentas bancarias e inmuebles del difunto como parte de las diligencias del crimen, lo que dejó a los familiares sin liquidez inmediata para los servicios fúnebres.

PUBLICIDAD