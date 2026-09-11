México

La nueva estrategia de salud de Sheinbaum: consultorios médicos para enfermedades no graves y evitar saturación en clínicas

La presidenta sigue apostando por alternativas que ayuden a mejorar el sistema de salud mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la construcción de 12 mil consultorios para atender enfermedades no graves. Crédito: X/ @IMSS_Bienestar
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la construcción de 12 mil consultorios para atender enfermedades no graves. Crédito: X/ @IMSS_Bienestar
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Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva estrategia para mejorar el sistema de salud y evitar la saturación de las clínicas, que es la puesta en marcha de 12 mil consultorios para atender enfermedades no graves.

En un mitin celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la mandataria explicó que el objetivo de estos consultorios –habilitados para el IMSS-Bienestar a través del programa La Clínica es Nuestra– es ampliar la medicina preventiva para aquellos ciudadanos que no cuenten con algún sistema de seguridad social.

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Sheinbaum busca combatir la saturación de las clínicas

El evento en Tamaulipas es parte de la gira que encabeza Sheinbaum Pardo para presentar, en cada estado del país, los programas sociales que brinda su gobierno a los habitantes de esos lugares.

De acuerdo con la mandataria, en la entidad que gobierna el morenista Américo Villarreal se van a construir 430 consultorios médicos a través de una inversión conjunta con las autoridades locales.

“(El gobierno de Tamaulipas) junto con la Secretaría de Salud del gobierno de México, platicamos que muchas veces los centros de salud están muy llenos, muy saturados. Está uno enfermo y de aquí a que le dan la cita pasa mucho tiempo, luego llega uno y también pasa tiempo para que lo puedan atender”, dijo.

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En Tamaulipas se van a construir 430 consultorios médicos para atender enfermedades no graves. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal
En Tamaulipas se van a construir 430 consultorios médicos para atender enfermedades no graves. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal

Más de 400 consultorios médicos en Tamaulipas

Desde el punto de vista de la primera mandataria, los consultorios deberán atender enfermedades no graves, y evitar que los enfermos vayan a farmacias particulares a atenderse. También adelantó que se construirán 430 en Tamaulipas entre octubre y diciembre de este año.

“Y muchas veces no es tan grave lo que tiene uno, a lo mejor tiene una enfermedad intestinal, tiene un problema respiratorio y no es tan grave, entonces a cada uno va yendo a los médicos de las farmacias particulares.

“Ahora decidimos hacer consultorios para la atención primaria de salud, es decir, previo al centro de salud. ¿Saben cuántos consultorios vamos a hacer en Tamaulipas? Cuatrocientos treinta consultorios de ahora de octubre a diciembre tienen que estar los consultorios”, agregó la titular del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum también sostuvo que las bases de la licitación para habilitar los consultorios serán publicadas el próximo mes de octubre, por lo que deberán estar listos a más tardar en diciembre y dar servicio a partir de 2027.

Programa contempla más de mil consultorios en Veracruz

Previamente, en Boca del Río, Veracruz, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de mil 300 consultorios, bajo el mismo esquema que se aplicará en Tamaulipas.

En Veracruz, se van a construir mil 300 consultorios. Crédito: Presidencia
En Veracruz, se van a construir mil 300 consultorios. Crédito: Presidencia

Dichos consultorios van a pertenecer al IMSS-Bienestar. Se habilitarán con recursos del programa La Clínica es Nuestra y contarán con 60 claves de medicamentos del cuadro básico.

El programa también convocará a médicos retirados para que se reincorporen al servicio activo.

Presupuesto para salud en el Paquete Económico 2027

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar el Servicio Nacional de Salud y reducir el rezago en el sector. Por lo que el presupuesto para 2027 se eleva a un billón 105 mil 963 millones de pesos, frente a los 965 mil millones aprobados este año.

Dicho incremento representa 10.9 por ciento en términos reales, de acuerdo con el documento de Exposición de Motivos de la propuesta para el próximo año.

La presidenta sigue buscando alternativas para mejorar el sistema de salud mexicano. Crédito: Presidencia.
La presidenta sigue buscando alternativas para mejorar el sistema de salud mexicano. Crédito: Presidencia.

La Secretaría de Salud contempla un aumento de 4.8 por ciento en términos reales, para pasar de 66 mil 825 millones a 72 mil 305 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sheinbaum se las debe seguir ingeniando para tratar de mejorar el sistema de salud, que nunca llegará a ser como el de Dinamarca. En esta ocasión, adelantó la construcción de 12 mil consultorios médicos en todo México, que atenderán enfermedades no graves.

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