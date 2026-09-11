Línea 12 del Metro CDMX: a qué hora empiezan los cierres de estaciones por obras de mantenimiento

Un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México circula por un tramo elevado que estará sujeto a obras de mantenimiento. (X/ @MetroCDMX)

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Los usuarios de la Línea 12 del Metro CDMX se verán afectados por las obras de mantenimiento que realizará el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en próximos días. A través de un comunicado, las autoridades de la red de transporte informaron sobre el cierre de nueve estaciones de la línea dorada, por lo que las personas tendrán que prevenir sus traslados.

Personal del STC Metro indicó que el servicio únicamente operará entre Mixcoac - San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. Durante ese periodo de obras, el tramo comprendido entre Tláhuac - Lomas Estrella no estará operando, el servicio será reemplazado con autobuses de la red de RTP.

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Las autoridades pidieron a los usuarios tomar precauciones ante las modificaciones a la operación de la línea dorada; los trabajos de mantenimiento se realizarán del 12 al 16 de septiembre, por lo que serán cuatro días en los que las nueve estaciones permanecerán cerradas.

¿A qué hora empiezan los cierres en la Línea 12 del Metro CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México informa sobre el cierre parcial de la Línea 12 del Metro del 12 al 16 de septiembre por trabajos de mantenimiento. (X/ @MetroCDMX)

Personal del STC Metro suspenderá parcialmente el servicio en nueve estaciones desde las 06:00 horas del sábado 12 para sustituir el aparato de vía 13-23 entre Periférico Oriente y Calle 11. Durante las obras, los trenes circularán únicamente entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán en ambos sentidos.

Es decir que el cierre de estaciones de la Línea 12 empezará a la medianoche del viernes 11 de septiembre, horario en el que concluye el servicio del Metro CDMX. Los pasajeros tendrán que tomar en cuenta estos horarios, pues una vez que pase el último tren en el tramo Tláhuac - Lomas Estrella, las estaciones cerrarán para permanecer así hasta que concluyan los trabajos de mantenimiento preventivo.

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Estas son las estaciones de la Línea 12 que cerrarán por obras:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

La Línea 12 retomará operaciones en todas sus estaciones el jueves 17 de septiembre a partir de las 05:00 horas. El cierre permitirá mantener libre la vía para el paso de vehículos ferroviarios especiales que llevarán materiales desde los talleres de Tláhuac hasta el punto de intervención.

¿Por qué cerrarán la Línea 12 del Metro CDMX?

De acuerdo con el STC Metro, identificaron el desgaste en el aparato de vías, por lo que llegó al fin de su vida útil. Ingenieros del Metro CDMX aconsejaron la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo, por lo que las autoridades emprendieron las acciones necesarias para cumplir

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El Metro CDMX anunció la suspensión del servicio en el tramo Tláhuac a Lomas Estrella del 12 al 16 de septiembre por mantenimiento en la línea dorada, habrá servicio de RTP que auxiliará con el traslado de pasajeros (X/ @MetroCDMX)

El aparato de vía 13-23 permite que los convoyes cambien de dirección para enviarlos hacia Mixcoac o Tláhuac. Los trabajos incluyen el reemplazo de 140 durmientes de madera por piezas de concreto, el suministro de 300 metros cúbicos de balasto y la rectificación de 600 metros lineales del trazo y perfil de la vía. También se revisará el funcionamiento de los aparatos de dilatación y la geometría de la vía.

El STC señaló que el mantenimiento preventivo y correctivo busca conservar la funcionalidad del segmento entre Periférico Oriente y San Andrés Tomatlán. La dependencia aseguró que el resto de los equipos de la Línea 12 se encuentra en condiciones para operar y descartó cierres adicionales en el trayecto que conecta Tláhuac con Mixcoac.

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“La sustitución del aparato 13-23 incluye el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía y verificación de funcionamiento de aparatos de dilatación, así como de la geometría de la vía”, se lee en su comunicado.

Además, precisaron que el resto del equipo de la Línea 12 se mantiene en condiciones óptimas para brindar servicio a los usuarios, por lo que descartaron posibles afectaciones a otros tramos de la línea que va de Tláhuac a Mixcoac.