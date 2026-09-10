Senador de Morena pide a su partido elegir bien a los candidatos de 2027 porque “el triunfo no está asegurado”

Higinio Martínez llamó a la oposición a dejar acusaciones y a competir con candidatos fuertes contra Morena. (CUARTOSCURO)

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El senador de Morena, Higinio Martínez, afirmó este 10 de septiembre que el partido no tiene garantizado el triunfo y que puede perder si se equivoca en sus candidatos. “Morena puede ganar, pero también Morena puede, si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota”, sostiene.

Martínez llamó a la oposición a dejar de acusaciones y a competir con candidatos fuertes en las elecciones del 2027: “Yo diría a la oposición que deje de señalar eso, que busque sus mejores candidatos, que los mande competir contra nosotros y que nos ganen el terreno allá, con la gente, con el ciudadano”, afirmó.

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La declaración ocurrió el mismo día en que el INE informó que da el banderazo de arranque al Proceso Electoral Federal 2026-2027, rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027, en un acto encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

De acuerdo con el INE, al evento también asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según coberturas periodísticas del acto, es la primera vez que una persona titular de Segob acude a la ceremonia inaugural de un proceso electoral federal en el INE, lo que generó comentarios entre reporteros sobre lo inusual de su presencia.

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Taddei sostiene que los tres poderes son invitados al arranque electoral

La titular del órgano electoral señala ante reporteros que se invita a los tres poderes de la Unión al inicio de cada ruta comicial y que el Ejecutivo acude mediante la secretaria de Gobernación

Cuestionada sobre la asistencia de la secretaria de Gobernación, Taddei indicó que acudió “en representación de la presidenta de la República”. La consejera presidenta explicó que, al comenzar cada proceso electoral, el instituto invita a los tres poderes de la Unión.

La titular del INE señaló que en la sesión hubo representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Por ello, consideró que no hay nada extraño en que la Presidencia sea representada por la secretaria de Gobernación y afirmó que su presencia es bienvenida “al instituto y a cualquier institución”.

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En el pleno también estuvieron Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Alito Moreno, dirigente nacional del PRI. Publicaciones difundidas en X ubicaron a ambos sentados uno frente al otro durante la sesión.

Moreno confirmó en su cuenta de X que acudió al acto. El dirigente priista escribió: “Vamos a defender con todo la libertad de los ciudadanos para decidir el rumbo del país”.

También afirmó que el PRI vigilará “cada decisión” de la elección para exigir el respeto a la ley. Añadió que su partido enfrentará la contienda con “organización, firmeza y carácter”.

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INE instala consejos locales y distritales antes de diciembre

Al ser cuestionada por la presencia de Rosa Icela Rodríguez, la presidenta del instituto señaló que acudió en nombre del Ejecutivo y que también hubo enviados del Legislativo y del Judicial durante la sesión. X (twitter)

El calendario electoral fijó para este 10 de septiembre el inicio formal del proceso y de la observación electoral. Los 32 Consejos Locales del INE se instalarán el 30 de septiembre.

Durante octubre y noviembre, el organismo recibirá manifestaciones de intención de quienes busquen candidaturas independientes. El 30 de noviembre quedarán instalados los 300 Consejos Distritales.

En su mensaje de apertura, Taddei afirmó que el INE “no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos políticos”, sino para la ciudadanía. También llamó a no asumir la democracia como un hecho garantizado ni tratar los comicios como un acto rutinario.

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La consejera presidenta anticipó meses de debate y competencia entre actores políticos. “Ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones”, remarcó.

De acuerdo con una nota de Blanco y Negro, desde 1996 ningún titular de Segob habría asistido a un evento de este tipo, por lo que la presencia de Rodríguez representaría casi tres décadas sin un funcionario de ese rango en el inicio de un proceso electoral federal.

Dirigente de Morena acusa que la oposición prepara una “guerra sucia” rumbo al proceso 2026-2027

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, detalló el panorama que pronostican rumbo a los comicios de 2027. (Crédito: X/@Isa_Uribe)

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, acusó que la oposición recurrirá a “la guerra sucia, a la calumnia” y a la fabricación de acusaciones durante el Proceso Electoral 2026-2027, en el que se renovarán más de 19 mil cargos el 6 de junio de 2027, incluidas diputaciones federales y 17 gubernaturas.

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La morenista fue la última representante partidista en intervenir durante la sesión del Consejo General del INE que dio inicio formal al proceso este jueves 10 de septiembre. Ahí sostuvo que la contienda definirá “qué rumbo debe seguir la nación y al servicio de quién debe estar el poder”.

Montiel afirmó que los partidos opositores intentarán vulnerar las reglas electorales en los meses previos a la jornada. Su señalamiento ocurrió frente a representantes de otras fuerzas políticas reunidos en la sesión del árbitro electoral.

La dirigente afirmó que las encuestas recientes colocan a Morena por encima del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. También sostuvo que el tricolor aparece en el último sitio de las preferencias electorales.

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“Con un gran apoyo del pueblo y con una amplia ventaja frente a los demás partidos políticos... En México solo existen dos proyectos: el proyecto que encabeza la coalición Juntos Haremos Historia y el viejo régimen... La oposición perdió al pueblo mucho antes de perder las elecciones. Solo hay que ver las encuestas”, expresó.