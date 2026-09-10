Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de septiembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 19,73 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 19,66 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, los euros han registrado un avance del 0,32%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -7,04%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, después de haber experimentado un ligero ascenso en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 4,82%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.
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