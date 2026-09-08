Cruz Azul vs América: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Joven, estacionamiento y dónde comprar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los partidos más esperados de la Liga MX está cada vez más cerca. Cruz Azul y América se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en el Clásico Joven, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, en el Estadio Banorte.

Para los aficionados que quieran acudir al encuentro, todavía hay localidades disponibles. La venta general ya comenzó y algunas zonas del inmueble aparecen agotadas, entre ellas 400 Norte, 500 Norte y 600 Norte.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Cruz Azul vs América?

Los precios para el Clásico Joven van desde los 968 pesos mexicanos y superan los 4 mil 500 pesos en algunas de las zonas más exclusivas del Estadio Banorte.

Hasta el momento de la publicación, estas son las secciones disponibles y sus respectivos precios:

Chairman’s Club: 4,556.80 pesos

Tunnel Club: 3,987.20 pesos

Super Seats: 3,417.60 pesos

Terraza Inter MX: 3,417.60 pesos

Palcos Club: 2,734.08 pesos

200 Platea: 2,278.40 pesos

100 Plus: 2,221.44 pesos

100 Lateral y 300 Lateral A: 2,164.48 pesos

100 Norte y 100 Sur: 2,107.52 pesos

300 Cabecera: 1,367.04 pesos

300 Preferente: 1,253.12 pesos

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar conforme avance la venta.

¿Dónde comprar boletos para Cruz Azul vs América?

(Diego Cedrix)

Las entradas se encuentran disponibles a través de Fanki, plataforma encargada de la venta de boletos para el encuentro. Los aficionados también pueden utilizar su aplicación para tener las entradas digitales.

De acuerdo al sitio oficial de la boletera, el acceso al estadio requiere FAN ID para los mayores de edad, como parte del programa de seguridad implementado por la Liga MX. El registro es gratuito y debe realizarse previamente.

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El boleto aparecerá automáticamente en la sección “Mis Boletos” de la aplicación de Fanki. El código QR estará disponible dos días antes del evento y no se aceptan capturas de pantalla ni boletos impresos.

Además, está prohibida la reventa y los boletos detectados en un uso indebido podrán ser cancelados. Una vez emitido el boleto, no hay cancelación ni reembolso.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento para Cruz Azul vs América?

(REUTERS/Raquel Cunha)

Los aficionados que acudan en automóvil también pueden adquirir el estacionamiento a través de Fanki.

El costo del estacionamiento para el partido entre Cruz Azul y América es de 455 pesos.