Lille vs Betis: cuándo y dónde ver en México a Fidalgo en la Champions League 2026-2027

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La UEFA Champions League comienza una nueva temporada y uno de los encuentros de la jornada será el que enfrente al Lille contra el Betis, duelo que se disputará en territorio francés.

El conjunto español llegará al Estadio Pierre-Mauroy después de conseguir una importante victoria por 1-0 sobre el Real Madrid el pasado viernes 4 de septiembre, en un partido que tuvo un cierre dramático en La Cartuja.

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Los Verdiblancos encontraron el único gol del encuentro en la segunda mitad, cuando Troy Parrott aprovechó un rebote tras una gran intervención de Thibaut Courtois y mandó el balón al fondo de las redes al minuto 81.

El Real Madrid tuvo oportunidades para conseguir el empate. Incluso, al minuto 87, Carlos Espí marcó un espectacular gol de tijera tras una asistencia de Vinícius, pero la anotación fue anulada después de la revisión del VAR.

La ocasión más clara para los dirigidos por José Mourinho llegó en el tiempo añadido. Al minuto 93, el árbitro señaló un penalti a favor del conjunto madridista, pero Kylian Mbappé no pudo convertir desde los once pasos.

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Por su parte, el Lille también llegará al compromiso tras conseguir una victoria por la mínima diferencia frente al Toulouse. El resultado le permitió mantener el invicto en la Ligue 1 y alcanzar siete puntos después de tres jornadas, gracias al solitario gol de Ayase Ueda.

¿A qué hora y dónde ver Lille vs Betis?

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El partido entre Lille y Betis se disputará este 8 de septiembre en el Estadio Pierre-Mauroy.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Fox One.

Mexicanos que disputarán la Champions League 2026-2027

(X / @FCPorto)

La temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League contará con la presencia de tres futbolistas mexicanos durante la fase de liga: Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

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El delantero del Porto, Santiago Giménez, será uno de los representantes nacionales y comenzará su participación ante un rival de peso como el Manchester City.

Por su parte, Álvaro Fidalgo afrontará su primera Champions League con el Real Betis. El mediocampista español naturalizado mexicano iniciará su participación en el torneo visitando al Lille en la primera jornada.

El tercer mexicano en la competición será Obed Vargas, quien también forma parte de los representantes nacionales que disputarán el máximo torneo europeo a nivel de clubes.