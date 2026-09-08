Sheinbaum reconoce que informe sobre huachicol fiscal está pendiente, pero aún no hay fecha para publicarlo: “Si ha costado”

Foto: Captura de pantalla - Conferencia matutina

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que se encuentran preparando de manera conjunta un informe sobre huachicol fiscal, pero dijo que aún no tiene una fecha exacta para su publicación.

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum explicó que se lleva a cabo un análisis en las aduanas para determinar cuáles son los buques que ingresan con combustible ilegal debido a las complejidades que representa su identificación.

PUBLICIDAD

Al respecto, dijo que mantienen registros de todas aduanas marítimas y terrestres del ingreso de buques con combustible o con otros materiales como aceites, según reporten los encargados de su traslado.

Debido a que estos datos pueden ser modificados, la mandataria explicó que el método con el que identifican las actividades de tráfico ilegal de hidrocarburos es comparando los registros del combustible que ingresa a través de esas aduanas con el de la venta en el país en Pemex o en empresas importadoras, lo que posibilita a las autoridades identificar la actividad delictiva.

La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

“¿Qué mecanismos podemos saber de la diferencia de lo que entró ilegal y de lo que no, o que pudo haberse robado en nuestro país? Pues es la diferencia entre lo que se reporta que ingresa y que se vende en Pemex o en las empresas importadoras, esa es la trazabilidad que ya existe y que antes no existía esa diferencia", explicó.

PUBLICIDAD

A propósito del informe brindado por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el modus operandi de los hermanos Farías Laguna en el entramado de huachicol fiscal que implicó a la Secretaría de Marina (Semar) en años pasados, la presidenta detalló que para saber si un buque que ingresó en 2024 tenía combustible ilegal, solo se podría con un análisis de laboratorio, por lo que sería complicado probarlo.

Ante las dudas que existen sobre las actividades de huachicol fiscal en el país, reconoció que tienen “una deuda” con la ciudadanía de presentar un informe sobre el fenómeno del huachicol fiscal y robo de combustible, el cual “ya están terminando”.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 8 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

“Están Secretaría de Hacienda, Energía y Aduanas ya terminando todo el análisis. Sí ha costado su trabajo porque tienen que, por ejemplo, si en un mes se vendió un barril pero entró medio barril, tienes que contabilizar también lo que está guardado en inventario porque si no puedes malinterpretar que eso es ilegal. Esa parte pues ha tenido su chiste, se va muy avanzado y la verdad es que ha disminuido muchísimo el contrabando de combustible”, afirmó.

Descubrimiento de la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna marcaron una pauta para identificar este delito

Sheinbaum explicó que fue a partir del descubrimiento del buque “Challenge Procyon” en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, cargado con 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, 3 camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo en marzo de 2025 que tomaron medidas contra el huachicol fiscal.

PUBLICIDAD

Y es que ese buque, uno de los mayores decomisos de hidrocarburo ilegal, fue el que destapó la trama criminal que involucra a los hermanos Farías Laguna por presuntamente liderarla.

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A partir de marzo que se encuentra ese buque se toman medidas administrativas, jurídicas, penales, pues para evitar que eso siga ocurriendo”, detalló.

Al ser cuestionada sobre la fecha en la que se presentará el informe sobre huachicol fiscal, Sheinbaum evitó decir algún día tentativo porque continúan elaborándolo, pero se comprometió a que lo harán.

“No te puedo decir la fecha, pero sí lo vamos a presentar, de que lo vamos a presentar, lo vamos a presentar”, aseguró al tiempo que dijo será informado con anticipación el día en que lo harán público.

PUBLICIDAD