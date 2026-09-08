Filtran video donde se ve a Gala Montes ofrecer presunta bebida alcohólica a su chofer que la llevaba a Televisa

Este video muestra a una mujer, identificada como Gala, en diversas situaciones. Las imágenes la presentan con un abrigo rojo frente a un fondo que sugiere un set televisivo o un evento. También se observa a la mujer al interior de un vehículo de lujo con asientos rojos, conduciendo. El contenido podría corresponder a un segmento relacionado con su llegada al programa "La Casa de los Famosos".

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Un video atribuido a Gala Montes muestra a la actriz dentro de un vehículo en movimiento, presuntamente compartiendo una bebida alcohólica con otras dos personas, incluida la mujer que manejaba rumbo a Televisa, el pasado domingo 6 de septiembre de 2026.

Las imágenes, difundidas en historias de Instagram y retomadas por usuarios en redes sociales, generan cuestionamientos porque la botella habría circulado entre los ocupantes antes del ingreso de la actriz a La Casa de los Famosos México 2026.

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En el clip se observan tres personas dentro del automóvil. Montes aparece en el asiento del copiloto y, de acuerdo con las publicaciones que circulan en redes, usaría el mismo peinado, maquillaje y ropa con los que llegó a las instalaciones donde se graba el reality.

La grabación no permite identificar con certeza el contenido de la botella ni establecer si las personas consumieron alcohol. Tampoco permite determinar qué fuman los ocupantes del vehículo, pues en las imágenes se aprecia un objeto que podría ser un cigarro o un vapeador.

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México 4

La difusión del video coincide con el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México. La actriz entró a la competencia este 6 de septiembre, durante la cuarta edición del programa, después de la salida de Flor Vigna y de la baja de Aldo Rendón por motivos de salud.

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Montes conoce el formato desde 2024, cuando participó en la segunda temporada del reality. En aquella ocasión permaneció 71 días y llegó a la final como tercera finalista, tras formar parte del Team Mar.

Durante su primera estancia en el programa, la actriz sostuvo conflictos con otros habitantes, entre ellos Adrián Marcelo. La producción expulsó al conductor durante esa edición.

Filtran video donde se ve a Gala Montes ofrecer presunta bebida alcohólica a su chofer que la llevaba a Televisa (RS)

El material difundido en redes provocó una cadena de comentarios sobre las condiciones en las que habría llegado Montes a la gala de ingreso. Algunos usuarios sostienen que la actriz parecía estar bajo los efectos del alcohol, aunque esa apreciación no ha sido confirmada por la producción ni por la propia participante.

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Otras publicaciones también plantean supuestos consumos de sustancias. No hay elementos en el video que permitan confirmar esa versión, por lo que las acusaciones se mantienen en el terreno de la especulación en redes sociales.

Crista Montes cuestiona a la producción por el ingreso de su hija

La entrada de Gala al reality también reavivó la postura de su madre, Crista Montes de Oca, quien manifestó en redes sociales su preocupación por el estado emocional de la actriz y por la decisión de integrarla nuevamente al programa.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió Crista Montes. La madre de la actriz reconoció que su hija es mayor de edad y señaló que respeta su decisión de no recibir ayuda o mantener un acercamiento con ella.

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En el mismo mensaje, Crista sostuvo que una producción tiene la obligación de cuidar a los artistas que participan en sus contenidos. “Antes que el rating debe estar la humanidad”, añadió.

La relación entre madre e hija se rompió hace dos años, luego de que Gala decidió terminar el vínculo profesional que mantenían. Crista fue mánager de la actriz durante 18 años.

Tras la separación, ambas intercambiaron señalamientos públicos relacionados con temas personales y económicos. Crista declaró en entrevistas que no recibió un pago por su trabajo como representante. Gala acusó a su madre de manipulación y habló de agresiones durante su infancia.

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Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Rosa María Noguerón reconoce que el regreso de Gala implica un riesgo

Al término de la gala del domingo, la productora Rosa María Noguerón confirmó que el ingreso de Gala Montes respondió a una decisión de la producción para modificar la dinámica dentro de la casa.

“Ya sabemos su juego, teníamos que hacer algo porque se fue un habitante muy querido y odiado por muchos, alguien que dio mucho contenido, entonces teníamos que mover eso”, declaró Noguerón.

La productora reconoció que la reincorporación de Montes representa “un riesgo”, aunque la justificó ante la salida de Aldo Rendón. También habló del regreso de otros exparticipantes durante la misma emisión.

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un comunicado sobre el video atribuido a Gala Montes ni ha informado si revisará las imágenes que se volvieron tema de conversación entre los seguidores del programa.

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Gala Montes también enfrenta un distanciamiento con su hermana

Al conflicto con su madre se suma un distanciamiento con Krista “Beba” Montes, hermana mayor de la actriz. La disputa habría comenzado por desacuerdos sobre la celebración de cumpleaños de Alabama, sobrina de Gala.

La confrontación derivó en el bloqueo de Beba hacia la actriz y afectó el contacto de Gala con la menor. A inicios de septiembre, Montes publicó un mensaje dirigido a su sobrina en el que lamentó la distancia entre ambas.

(Instagram)

Antes de ingresar al reality, la actriz compartió mensajes en redes con frases como “necesito salvarme” y “necesito pedir ayuda”. El conductor Poncho de Nigris también expresó preocupación por su estado emocional en publicaciones digitales.

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