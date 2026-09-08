¿Se retira? Andy Ruiz responde si dejará el boxeo tras su reciente derrota contra Damian Knyba

El mexicano reconoció que la inactividad influyó en su desempeño y aseguró que todavía quiere continuar con su carrera.

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El regreso de Andy Ruiz Jr. al cuadrilátero estaba destinado a ser la chispa que encendiera nuevamente su carrera hacia las oportunidades estelares en la división de los pesos pesados. Sin embargo, el retorno se convirtió en un amargo tropiezo. Tras caer derrotado ante el espigado gigante polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el excampeón mundial unificado de raíces mexicanas rompió el silencio para dirigirse a sus fanáticos, ofrecer disculpas por su desempeño y abordar de manera directa la interrogante que planea sobre su futuro profesional: ¿Llegó el momento del retiro definitivo?

Con el rostro visiblemente marcado por la batalla —destacando una severa inflamación alrededor de su ojo izquierdo—, “The Destroyer” reapareció en sus redes sociales para emitir un sentido mensaje de autocrítica.

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Consciente de que no logró plasmar el trabajo realizado en el gimnasio ni cumplir con las expectativas del público que lo apoyó, Ruiz ofreció disculpas de manera sincera a su equipo, a su familia y a la afición mexicana por la actuación ofrecida.

El mexicano tuvo una de sus peores peleas en su carrera. (Foto: EFE)

¿Llega su retiro del boxeo?

Lejos de buscar excusas o escudarse en el largo periodo de inactividad que arrastraba, el mexicoestadounidense asumió con madurez la responsabilidad del resultado. En sus palabras, el pugilista admitió que cometió errores tácticos graves sobre el encordado y que la estrategia planteada se vio sofocada por las cualidades físicas de su rival.

“Quiero pedirle una disculpa a toda mi gente, a mi equipo y a mi familia. No fue la noche que esperábamos. Cometí muchos errores en el ring, no pude encontrar mi distancia ni soltar mis manos como quería. Damian hizo una gran pelea utilizando su alcance, pero no hay excusas, no entregué la actuación que ustedes merecen” — expresó Ruiz en sus declaraciones.

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En cuanto a las especulaciones surgidas en el ámbito boxístico que apuntaban a un retiro inmediato tras el castigo recibido, Ruiz desmintió categóricamente que este combate signifique el fin de su trayectoria en el boxeo de paga. Pese al contundente revés y al desgaste físico, el peleador de 37 años aseguró que mantiene vivo el deseo de competir y que continuará, con el firme propósito de corregir los fallos cometidos y buscar una revancha o una victoria que le permita cerrar su carrera en sus propios términos.

El peleador mexicano mostró falta de ritmo en su regreso y los jueces otorgaron el triunfo al polaco.

La crónica de la batalla: ¿Cómo fue la pelea contra Damian Knyba?

El enfrentamiento entre Andy Ruiz Jr. y el invicto polaco Damian Knyba (2.01 metros de estatura) se convirtió desde los primeros asaltos en una pesadilla táctica para el peleador azteca. La monumental ventaja en estatura y alcance de Knyba dictó el ritmo del combate de principio a fin, dejando en evidencia las secuelas de la inactividad del excampeón.

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El dominio de la distancia (Rounds 1 al 6): Desde el campanazo inicial, Knyba estableció un impecable jab de izquierda que funcionó como una aduana impenetrable para Ruiz. Cada vez que Andy intentaba acortar la distancia para colocar sus explosivas combinaciones de ganchos al cuerpo y al rostro, el polaco recurría al amarre oportuno o al paso atrás, neutralizando cualquier intento de ofensiva. El colapso y la caída (Round 7): El momento cumbre de la contienda llegó en el séptimo episodio. Knyba sorprendió a Ruiz con una potente derecha recta que hizo tambalear al mexicano. Aprovechando el desconcierto, el polaco descargó una ráfaga de golpes en la zona media y el rostro que mandó a Ruiz a la lona. “The Destroyer” superó con dificultad la cuenta de protección del réferi y logró sobrevivir al castigo gracias al sonido de la campana. Resistencia y cierre dramático (Rounds 8 al 12): En la segunda mitad del combate, el ojo izquierdo de Ruiz comenzó a cerrarse debido a una severa inflamación. Pese al evidente daño físico y al constante jab de su rival, el mexicano mostró la valentía que lo caracteriza y logró conectar un par de volados derechos en el octavo y décimo round. Sin embargo, no fue suficiente para inclinar la balanza a su favor.

Tras completar los 12 asaltos reglamentarios, las tarjetas de los tres jueces entregaron la victoria por decisión unánime a Damian Knyba con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109, dejando a Ruiz con una dolorosa derrota en su registro.

El excampeón mundial de peso completo fue superado durante 12 asaltos y sufrió su tercera derrota como profesional.

¿Cómo le ha ido a Andy Ruiz en sus últimas 5 peleas?

La carrera de Andy Ruiz en los últimos años ha estado marcada por lapsos prolongados de inactividad, cirugías y resultados sumamente divididos en las carteleras de mayor perfil. A continuación se detalla el registro oficial de sus últimos cinco combates profesionales:

Vs. Damian Knyba (4 de septiembre de 2026): Derrota por decisión unánime. Ruiz sufrió una caída en el séptimo round y terminó con el rostro inflamado. (Récord tras la pelea: 35-3-1) .

Vs. Jarrell Miller (3 de agosto de 2024): Empate por decisión mayoritaria en Los Ángeles. Ruiz sufrió una fractura en la mano derecha durante los asaltos intermedios, lo que le impidió mantener el ritmo tras un gran inicio.

Vs. Luis “El Ortigo” Ortiz (4 de septiembre de 2022): Victoria por decisión unánime en la Crypto.com Arena. Ruiz mandó tres veces a la lona al veterano zurdo cubano para adjudicarse el triunfo.

Vs. Chris Arreola (1 de mayo de 2021): Victoria por decisión unánime. Ruiz sobrevivió a una caída en el segundo asalto para remontar y dominar el resto de la contienda en su debut con el Canelo Team.

Vs. Anthony Joshua II (7 de diciembre de 2019): Derrota por decisión unánime en Diriyah, Arabia Saudita. Ruiz perdió los títulos mundiales de la AMB, OMS y FIB que había ganado seis meses antes al no poder descifrar el boxeo a distancia del británico.

El boxeador ha logrado vencer a varios de los mejores pesos pesados del mundo. (Foto: EFE)

El horizonte en el peso pesado: Posibles rivales para Andy Ruiz Jr. en el futuro

Con el mapa de la división de los pesos pesados en constante movimiento y tras abandonar la parte alta del ranking oficial, Andy Ruiz debe replantear su carrera con combates que le permitan recuperar confianza y generar interés mediático.

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1. Revancha directa contra Damian Knyba

El objetivo inmediato que el propio Andy Ruiz manifestó tras descender del ring es conseguir una revancha contra Damian Knyba. El mexicano busca demostrar que su desempeño fue fruto de la falta de ritmo y no de un declive definitivo. Sin embargo, la viabilidad de este pleito dependerá de si el equipo del polaco está dispuesto a darle la oportunidad o si prefieren buscar una pelea eliminatoria por un título mundial.

2. El desempate contra Jarrell “Big Baby” Miller

Tras el empate registrado entre ambos en el verano de 2024, la rivalidad con Jarrell Miller quedó inconclusa. Un segundo choque ante “Big Baby” representaría una prueba atractiva de pago por evento, donde Ruiz no tendría la desventaja abismal de estatura que sufrió ante Knyba y podría enfrascarse en un duelo de intercambio en corta distancia.

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3. Deontay Wilder

Durante años, un combate entre Andy Ruiz y el excampeón de la CMB, Deontay Wilder, estuvo en negociaciones sin llegar a concretarse. Dado que ambos boxeadores se encuentran en una etapa madura de sus carreras y buscando un último gran cheque en la élite del boxeo, un choque entre “The Bronze Bomber” y “The Destroyer” sigue manteniendo un enorme atractivo comercial para las grandes promotoras en Estados Unidos o Arabia Saudita.

4. Zhilei Zhang

Si Andy busca un reto de alto impacto contra otro gigante de la división, el chino Zhilei Zhang se perfila como un candidato ideal. El choque de estilos entre la mano pesada de Zhang y las combinaciones rápidas de Ruiz garantizaría un espectáculo lleno de dramatismo para la categoría de los pesados.

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