Catean casa de El Maguey, jefe de plaza del CJNG en Michoacán: aseguran arsenal y vehículos blindados

Fuerzas federales aseguraron rifles, explosivos, cartuchos y vehículos presuntamente vinculados con “El Maguey”, jefe de plaza del CJNG en Buenavista. (X @SSeguridad_Mich)

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Un operativo de fuerzas federales permitió asegurar seis rifles de asalto, cientos de cartuchos, artefactos explosivos improvisados y tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, durante el cateo de un inmueble presuntamente vinculado con Santiago Quintero Magallón, alias “El Maguey”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

El aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las labores desplegadas en la región de Tierra Caliente, una de las zonas donde persiste una intensa disputa entre distintas organizaciones criminales.

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De acuerdo con información de la 43 Zona Militar, con sede en el municipio de Apatzingán, el inmueble fue localizado mediante trabajos de inteligencia militar en la colonia El Hospital, en el municipio de Buenavista Tomatlán.

La propiedad era presuntamente utilizada como una casa de seguridad y estaría relacionada con “El Maguey”, quien es señalado por autoridades federales como uno de los principales operadores del CJNG en esa zona de Michoacán.

Rifles, explosivos y equipo táctico

Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron seis rifles de asalto, 438 cartuchos útiles y 47 cargadores, además de dos artefactos explosivos improvisados.

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El operativo fue realizado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (X @SSeguridad_Mich)

En el inmueble también fue localizado diverso equipo táctico, chalecos balísticos y objetos conocidos como “ponchallantas”, utilizados por grupos criminales para impedir o dificultar el avance de vehículos de las fuerzas de seguridad durante persecuciones u operativos.

El hallazgo del arsenal ocurre en una región marcada por la presencia de organizaciones armadas y por los enfrentamientos entre grupos criminales que buscan mantener o ampliar su control territorial.

Buenavista Tomatlán se encuentra en una zona estratégica de la Tierra Caliente michoacana, entre los municipios de Apatzingán y Aguililla, territorios que durante los últimos años han sido escenario de operaciones militares y disputas entre organizaciones delictivas.

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Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo ni precisaron si “El Maguey” se encontraba en el inmueble al momento del cateo.

Sin embargo, el aseguramiento representa un golpe a la infraestructura que presuntamente era utilizada por la organización criminal encabezada en la zona por Quintero Magallón.

Dos de las camionetas decomisadas contaban con reporte de robo y habían sido modificadas con blindaje artesanal. (X @SSeguridad_Mich)

Vehículos robados y con blindaje artesanal

Además del arsenal, las fuerzas federales aseguraron tres vehículos, entre ellos dos camionetas que contaban con reporte de robo y habían sido modificadas con blindaje artesanal.

Se trata de una camioneta Nissan NP-300 y una Chevrolet Silverado, ambas equipadas con placas metálicas para reforzar su carrocería.

Este tipo de vehículos modificados ha sido utilizado recurrentemente por grupos criminales que operan en regiones rurales y de difícil acceso, particularmente en zonas donde se registran confrontaciones armadas.

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El tercer vehículo asegurado fue una Jeep Cherokee, que cuenta con blindaje de fábrica y que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, sería uno de los automotores utilizados por “El Maguey”.

La presencia de vehículos blindados, armamento de alto poder y explosivos improvisados refleja la capacidad operativa de las células criminales que mantienen presencia en la región de Tierra Caliente.

El inmueble localizado en la colonia El Hospital habría sido utilizado como casa de seguridad por una célula criminal que opera en Tierra Caliente. (X @SSeguridad_Mich)

“El Maguey”, operador del CJNG en Buenavista

Santiago Quintero Magallón, alias “El Maguey”, es identificado por autoridades federales como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Buenavista Tomatlán y como uno de los principales generadores de violencia en esa zona de Michoacán.

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Su operación se desarrolla en una región clave para los intereses de distintas organizaciones criminales, debido a su ubicación entre municipios históricamente afectados por la violencia y la presencia de grupos armados.

Actualmente, según la información disponible sobre la estructura criminal en la zona, “El Maguey” mantiene una alianza con Los Viagras, Blancos de Troya y el grupo de Acahuato.

Este bloque criminal enfrenta una fuerte pugna con Cárteles Unidos, conglomerado integrado por organizaciones como los grupos de Tepalcatepec, Los Caballeros Templarios y Los Reyes.

La confrontación entre estos grupos ha convertido a distintos municipios de Tierra Caliente en puntos estratégicos para el control territorial y ha obligado al despliegue permanente de fuerzas federales.

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El cateo en la colonia El Hospital forma parte de las acciones de inteligencia y vigilancia realizadas por el Ejército y otras corporaciones federales para debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales que operan en Michoacán.

Aunque no se reportaron capturas relacionadas directamente con el aseguramiento, el decomiso permitió retirar de circulación armas, explosivos, municiones, vehículos robados y equipo que presuntamente formaba parte de la infraestructura utilizada por una célula vinculada con el CJNG.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones realizadas desde el inmueble y establecer responsabilidades por la posesión del arsenal y los vehículos asegurados.

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