Fernanda Castro expone las dificultades que vivió en Los Pinos durante sexenio de Enrique Peña Nieto

(Instagram/Cuartoscuro)

Guardar

Fernanda Castro habla de los mensajes que recibió cuando era adolescente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y responde a las preguntas sobre el vínculo que mantiene con el expresidente del PRI, quien estuvo casado con su madre, Angélica Rivera.

Durante un encuentro con la prensa, la compositora también adelanta que prepara nueva música como artista independiente. Castro dice que el proceso le ha tomado tiempo, aunque asegura que buscará acelerar el lanzamiento de sus próximos temas.

PUBLICIDAD

La hija de Rivera también se refiere a las críticas que ha enfrentado su hermana, Sofía Castro, en redes sociales. Considera que la moda es una forma de expresión y sostiene que su familia ya tiene experiencia frente a los comentarios en internet.

Fernanda Castro recuerda mensajes de hombres mayores cuando tenía 12 y 13 años

Fernanda Castro relata que vivió una etapa complicada mientras su madre era primera dama. Explica que las redes sociales aún tenían herramientas limitadas para bloquear cuentas o palabras, por lo que recibía mensajes de desconocidos sin filtros.

(IG: @alejandropepre)

“Me llegaba mucho acoso de señores mayores. Yo tenía doce, trece años y me llegaban unas cosas de verdad horribles”, dice ante los reporteros.

PUBLICIDAD

La cantante señala que entonces no se conocía con claridad el alcance que podían tener las plataformas digitales entre adolescentes. Por ello, coincide con la necesidad de establecer límites para que los menores de cierta edad no tengan acceso a redes sociales.

“También estoy de acuerdo que no deberían los menores de edad de tener redes sociales o menores de cierta edad, pero en ese momento no creo que sabíamos el impacto que podía tener”, expresa.

Castro sostiene que aquella experiencia fue dolorosa. “Para mí en ese aspecto fue muy feo”, añade al recordar los mensajes que recibía mientras su familia estaba expuesta al escrutinio público.

PUBLICIDAD

Angélica Rivera reaccionó a declaraciones de Peña Nieto en un reciente documental del PRI. (Infobae México, Jovani Pérez)

La joven también habla de las críticas que recibe Sofía Castro por sus publicaciones y elecciones de ropa. Dice que en casa toman algunos comentarios con humor, aunque defiende el derecho de cada persona a experimentar con su imagen.

“El sentido de la moda es una expresión que muy pocas personas se atreven a explorar y creo que el tener el valor de hacerlo vale mucho más que cualquier comentario negativo”, sostiene.

Al ser cuestionada sobre si ella y su hermana ya están acostumbradas a los ataques digitales, responde entre risas: “Piel de cocodrili-sísimo, de Godzilla diría”.

PUBLICIDAD

Fernanda Castro dice si todavía habla con Enrique Peña Nieto

En el mismo encuentro, un reportero le pregunta a Fernanda Castro si ha tenido contacto con Enrique Peña Nieto, luego de que el exmandatario fue visto recientemente en una boda.

La respuesta de la compositora es breve. “No”, dice inicialmente. Ante la insistencia sobre si volvió a hablar con él después de la separación de Peña Nieto y Angélica Rivera, responde: “Sí, no, la verdad es que… pues no”.

La actriz respondió rumores sobre su situación amorosa (Foto: Cuartoscuro)

Castro no profundiza sobre algún conflicto con el expresidente. Tras otra pregunta, indica que se alejó de su casa hace ocho años y que sus estudios absorbieron gran parte de su tiempo.

PUBLICIDAD

“Yo me fui hace ocho años de mi casa y la verdad en un momento también la universidad me exigía demasiado. No pensaba ni en mi familia”, explica.

La hija de Angélica Rivera asegura que no suele usar demasiado el celular ni las redes sociales. Dice que procura hacer publicaciones, pero que mantiene una relación limitada con las plataformas digitales.

Fernanda Castro estudia música en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos. En el encuentro también cuenta que se graduó de la universidad junto con personas de distintas edades, entre ellas un hombre de 63 años.

“Yo la verdad amo estudiar, me encanta leer, me encanta aprender y saber cosas nuevas me fascina”, afirma al hablar sobre la importancia de continuar la formación académica.

PUBLICIDAD

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera: así fue su relación

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera hacen pública su relación a finales de 2008, cuando él era gobernador del Edomex. Ambos se conocieron durante la campaña gubernamental “Compromisos Cumplidos”, para la que la actriz participó en promocionales.

La pareja se casó el 27 de noviembre de 2010 en la catedral de Toluca. Dos años después, Peña Nieto gana la elección presidencial y Rivera se convierte en primera dama de México entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Fotografía oublicada el 14 de febrero de 2017. El entonces presidente de México, felicitó a Angélica Rivera por el Día del Amor y la Amistad (Foto: Instagram @epn)

El matrimonio enfrenta cuestionamientos desde sus primeros años. Uno de los episodios que concentra mayor atención ocurre en 2014, tras la publicación de la investigación conocida como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que expone la compra de una residencia vinculada con Grupo Higa.

PUBLICIDAD

La residencia tenía un valor de 86,000,000 pesos, cerca de 7,000,000 dólares de aquella época.

Angélica Rivera publica entonces un video en el que sostiene que era propietaria del inmueble y que lo adquirió con recursos obtenidos durante 25 años de carrera como actriz y modelo. La explicación recibe críticas y el tema permanece como uno de los principales escándalos del sexenio.

El 2 de mayo de 2019, cinco meses después de que Peña Nieto deja la Presidencia, el exmandatario confirma el divorcio mediante redes sociales. “Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio”, escribe al agradecer a Rivera por los años que compartieron.

PUBLICIDAD