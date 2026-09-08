México

Hoy no me puedo levantar anuncia nueva temporada y gira por México: fechas, preventa y precios

A dos décadas de su estreno, el musical basado en las canciones de Mecano vuelve a conectar con una generación que convirtió sus temas y personajes en parte de la memoria del teatro musical nacional

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
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Hoy no me puedo levantar demuestra que su historia todavía tiene canciones para rato. Después de una temporada que volvió a poner sobre el escenario los éxitos de Mecano, el musical prepara una nueva etapa en México bajo el concepto “20 años después”, con funciones en Ciudad de México y una gira nacional.

La producción, los actores y las redes sociales relacionadas con el espectáculo fueron los encargados de revelar las nuevas fechas. El anuncio ocurre después de que registró funciones sold out y mantuvo el interés del público por una obra que forma parte de la historia del teatro musical mexicano.

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La nueva temporada recuperará elementos de aquella producción estrenada en 2006, cuando la historia llegó a los escenarios nacionales con las canciones de Mecano como uno de sus principales atractivos. Ahora, dos décadas después, el montaje vuelve a encontrarse con el público bajo una celebración que promete mantener viva esa conexión.

La nueva temporada de Hoy No Me Puedo Levantar llegará a Ciudad de México

Hoy No Me Puedo Levantar - (Instagram)
Hoy No Me Puedo Levantar - (Instagram)

La primera parada de esta nueva etapa será Ciudad de México, donde Hoy no me puedo levantar, 20 años después tendrá temporada del 11 de diciembre al 18 de enero en el Centro Cultural Teatro 1. La producción apuesta nuevamente por un escenario de gran capacidad para continuar esta celebración especial.

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Los precios de los boletos estarán dentro de un rango que va de $1,860 a $4,216 pesos, dependiendo de la localidad elegida. La diferencia entre ambos montos permitirá al público encontrar distintas alternativas para asistir a las funciones y formar parte del regreso de uno de los musicales más aclamados del espectáculo.

El anuncio de las nuevas presentaciones llega después de la temporada realizada durante 2026, en donde las funciones fueron entre el 25 de julio y el 7 de septiembre. Con el cierre de esa etapa, la producción decidió extender el proyecto y preparar nuevas presentaciones para finales de este año y comienzos del siguiente.

De la capital a Guadalajara y Monterrey

Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)
Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)

La historia no se quedará en Ciudad de México. Después de concluir la temporada capitalina, el espectáculo viajará a Guadalajara, donde tiene programada una presentación el 23 de enero en el Auditorio Telmex. La gira permitirá que la celebración por los 20 años llegue también a espectadores de otras ciudades.

La siguiente parada será Monterrey, con una función programada para el 30 de enero en el Auditorio Banamex. Así, la producción suma dos escenarios fuera de la capital a su recorrido y convierte este regreso en una oportunidad para reencontrarse con público de diferentes puntos del país.

Para las fechas relacionadas con Banamex, la información proporcionada establece una preventa del 7 al 10 de septiembre, acompañada de la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses. Los precios comunicados para el espectáculo van de $1,860 a $4,216 pesos, aunque la localidad determina el monto final de cada entrada.

El elenco vuelve para celebrar dos décadas de historia

Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)
Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)

Uno de los elementos centrales de esta nueva temporada fue el reencuentro de integrantes del elenco original. Alan Estrada interpretando a Mario, mientras Fernanda Castillo regresó como María y Luis Gerardo Méndez como Colate. Sus nombres forman parte de la historia que el montaje ha mantenido a lo largo de los años.

En el reparto tambien se encuentran Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa, Jannette Chao, Valeria Vera, Gerardo González y Erika Tahís. La reunión del elenco se presenta como parte fundamental de esta versión conmemorativa, que conserva elementos de la producción original y los coloca nuevamente frente al público.

Ambientado en la movida madrileña de los años ochenta, el musical utiliza las canciones de Mecano para contar su historia y construir una identidad profundamente ligada a esa época. En su regreso, el espectáculo propone también un viaje por la historia, la nostalgia y los recuerdos de una obra que ha marcado al teatro musical mexicano. Con nuevas fechas y una gira por tres ciudades, el montaje reafirma su lugar como una propuesta que permanece en la memoria del público.

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