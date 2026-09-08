Violencia en penal de Jojutla: riña entre presuntas células rivales deja 14 personas lesionadas

Familiares de personas privadas de la libertad acudieron al exterior del penal de Jojutla para exigir información tras la riña que dejó al menos 10 heridos. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

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Una riña registrada al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Jojutla, en Morelos, dejó al menos 10 personas heridas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, aunque familiares de las personas privadas de la libertad aseguraron que la cifra de lesionados podría ser mayor y ascender a por lo menos 14.

El incidente provocó preocupación entre familiares de los internos, quienes acudieron al exterior del centro penitenciario para conocer la situación de sus seres queridos y exigir información a las autoridades sobre su estado de salud.

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A través de un comunicado, la SSPC de Morelos informó que, tras registrarse la riña, autoridades penitenciarias intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden dentro del inmueble.

La dependencia aseguró que, una vez concluida la intervención, las actividades del Centro Estatal de Reinserción Social continuaron con normalidad.

Sin embargo, versiones difundidas por medios locales señalaron que el enfrentamiento habría ocurrido entre integrantes de presuntas células rivales que se encuentran recluidas en el penal.

La SSPC de Morelos aseguró que autoridades penitenciarias lograron controlar la situación y que el centro continuó operando con normalidad. (Foto: Twitter@CorresponsalsMX)

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la confrontación ni han detallado si existen investigaciones relacionadas con la posible participación de grupos criminales.

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Seis internos habrían sido trasladados al hospital

La cifra de personas lesionadas se convirtió en uno de los principales puntos de incertidumbre para los familiares que permanecieron en el exterior del penal.

La SSPC informó inicialmente que al menos 10 personas resultaron heridas durante la riña. No obstante, familiares de las personas privadas de la libertad señalaron que habrían sido por lo menos 14 los lesionados.

Además, medios locales reportaron que seis personas privadas de la libertad habrían sido trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que el resto de los heridos habría sido atendido dentro del propio centro penitenciario.

Un visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) acudió al lugar con el objetivo de brindar certidumbre a los familiares que buscaban conocer la situación de los internos.

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Un visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos acudió al penal para brindar información y certidumbre a los familiares de los internos. (Cuartoscuro)

De acuerdo con la información disponible, el representante de la Comisión señaló que, hasta ese momento, no contaba con datos sobre personas heridas de gravedad.

Sin embargo, la falta de información detallada sobre los lesionados provocó inconformidad entre algunos familiares, quienes exigieron tener contacto con las personas recluidas.

“Yo como familiar de PPL exijo que me dejen verlo, porque estoy en mi derecho. No me consta que esté bien, ya no creemos en lo que las autoridades penitenciarias nos dicen”, expresó una mujer ante el visitador de la Comisión de Derechos Humanos.

La presencia de familiares a las afueras del penal se mantuvo mientras las autoridades realizaban labores para esclarecer lo ocurrido y verificar el estado de salud de las personas involucradas.

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Riñas en penales vuelven a encender alertas

El episodio de violencia registrado en Jojutla ocurre en un contexto en el que las riñas y el ingreso de objetos prohibidos continúan siendo uno de los principales retos dentro de distintos centros penitenciarios del país.

Medios locales reportaron que al menos seis personas privadas de la libertad fueron trasladadas a hospitales tras el enfrentamiento. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Uno de los casos más recientes ocurrió en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde una riña registrada el pasado 22 de julio dejó un interno muerto.

El recluso falleció a consecuencia de una lesión provocada con un arma blanca, mientras era trasladado para recibir atención médica.

En ese caso, custodios del centro penitenciario, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, lograron controlar el enfrentamiento. La seguridad en el exterior fue reforzada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

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La muerte ocurrió apenas días después de que autoridades realizaran revisiones en distintos módulos del penal de Aguaruto, donde fueron localizados diversos objetos prohibidos.

El 20 de julio, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) aseguraron teléfonos celulares, cargadores, cables USB, un amplificador de señal, una antena direccional, una pipa hechiza, armas punzocortantes y cámaras de vigilancia.

Un día después, durante otra revisión, fueron decomisadas presuntas dosis de marihuana, un teléfono celular, cables, un chip, una pipa y más armas blancas.

Los hallazgos evidenciaron la capacidad que algunos internos mantenían para ingresar y utilizar objetos prohibidos dentro del centro penitenciario, incluso herramientas que presuntamente podían servir para monitorear movimientos al interior de las instalaciones.

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Familias exigen información tras violencia en Jojutla

El caso de Jojutla vuelve a colocar bajo atención las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios y la necesidad de mantener informados a los familiares cuando se registran incidentes violentos.

Aunque la SSPC de Morelos aseguró que la situación fue controlada y que el penal retomó sus actividades con normalidad, persisten dudas sobre el número definitivo de personas lesionadas y las circunstancias que originaron la riña.

La diferencia entre la cifra oficial de 10 heridos y la versión de familiares, quienes aseguran que podrían ser al menos 14, mantiene la incertidumbre entre quienes esperan información sobre las personas privadas de la libertad.

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Por ahora, autoridades penitenciarias y organismos de derechos humanos continúan atendiendo la situación, mientras se espera información oficial que permita establecer qué ocurrió dentro del penal y determinar si la confrontación estuvo relacionada con la presencia de grupos o células rivales entre la población penitenciaria.