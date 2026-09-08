De qué trata “Hombre al agua” película dónde el actor y director mexicano Gael García Bernal comparte créditos con Ricky Martin

Director Gael Garcia Bernal poses with cast member Ricky Martin during a photocall for the movie "Hombre al Agua" in Venice Spotlight section, at the 83rd Venice Film Festival in Venice, Italy, September 6, 2026. REUTERS/Yves Herman

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Gael García Bernal presentó este domingo Hombre al agua, su tercer largometraje como director, en la Mostra de Venecia. La película, protagonizada por el propio cineasta mexicano junto a Ricky Martin, recibió una ovación del público tras su proyección en la sección Venecia Spotlight, fuera de competición.

El filme reúne a un elenco integrado por Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento. Se trata de un proyecto personal para García Bernal, que comenzó a escribir el guion hace ocho años, poco después de convertirse en padre.

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Hombre al agua/Trailero oficial

De qué trata Hombre al agua

Hombre al agua cuenta la historia de Camilo, un socorrista cubano que trabaja en una playa de La Habana. A diferencia de varios de sus colegas, el personaje no se duerme en su puesto: esa vigilancia lo lleva a rescatar a un empresario mexicano a punto de ahogarse durante unas vacaciones.

El hombre de negocios, agradecido, decide reciprocar el gesto. Invita a Camilo a Yucatán, le ofrece un puesto en su fábrica y prácticamente organiza su matrimonio con su hija, Juana. Esa cadena de decisiones transforma la vida del protagonista de manera irreversible.

La película sigue a un guardavidas cubano que, tras salvar a un empresario mexicano de morir ahogado, es incorporado a la familia y al negocio del rescatado. Lo que parece un ascenso económico deriva en una trama sobre manipulación, poder y la fragilidad de la nueva vida que construye el personaje en México.

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El proyecto surgió de una colaboración entre García Bernal y el dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Según reseñas especializadas del festival, la historia funciona como una fábula que retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas de América Latina, un tema recurrente en la trayectoria del cineasta.

La crítica del sitio Micropsia describió la cinta como “una sátira social acerca de las manipulaciones y los maltratos de los ricachones en América Latina”. El medio The Upcoming, por su parte, señaló que la película “resiste una clasificación clara” y la definió como “un mosaico resbaladizo y difícil de definir sobre la subyugación política y la distinción de clases”.

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Dentro de la trama existe además un relato dentro del relato. La esposa de Camilo impulsa la producción de una película biográfica sobre la vida de su marido. Para ese proyecto ficticio se contrata a un actor que debe interpretar al propio Camilo: ese personaje es el que encarna Ricky Martin en Hombre al agua.

Las trayectorias de García Bernal y Martin

Ricky Martin and Gael Garcia Bernal pose on the red carpet during arrivals for the screening of the movie "The Echo Chamber" in competition, at the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy, September 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi

García Bernal llega a su tercera experiencia como director tras Déficit (2007), estrenada en la Semana de la Crítica de Cannes, y Chicuarotes (2019), presentada en la selección oficial del festival francés fuera de competición. El propio cineasta reconoció que el paso del tiempo modificó su manera de trabajar detrás de cámara.

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“Uno va madurando como director, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir”, afirmó García Bernal a la agencia EFE durante la presentación en Venecia. El director definió a Hombre al agua como una obra “muy ambiciosa y muy distinta” a sus dos filmes anteriores.

Aunque la historia aborda temas como la paternidad, la crisis de la masculinidad, la separación, el poder y la corrupción, García Bernal quiso dejar algo en claro ante el público de Venecia: la película es, ante todo, una comedia.

Ricky Martin llega a este proyecto con una carrera actoral que se remonta a mediados de los años 80. El cantante debutó frente a cámaras en la serie The Love Boat en 1985 y continuó su formación en telenovelas como Por siempre amigos, en Argentina, y Alcanzar una estrella II, en México.

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En 1994 se incorporó al elenco de la telenovela estadounidense General Hospital, papel que interpretó durante dos años. Su carrera como actor tuvo un salto relevante en 2018, cuando encarnó a Antonio D’Amico en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, personaje que le valió una nominación al Emmy.

Más recientemente, Martin integró el elenco de la serie Palm Royale, estrenada en 2024. Sin embargo, Hombre al agua representa su regreso a una producción hispanohablante tras un período dedicado principalmente a proyectos en inglés.

Para el cantante, la experiencia de participar en un festival como Venecia tiene un peso particular. “Es una página muy importante de mi historia, de mi trabajo”, dijo Martin en una entrevista junto a García Bernal, según reprodujo Infobae.

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El reparto y la productora detrás del filme

Jorge Salinas interpreta al empresario mexicano rescatado por Camilo. REUTERS/Yves Herman

El elenco de Hombre al agua incluye a Jorge Salinas, quien interpreta al empresario mexicano rescatado por Camilo. También participan Esmeralda Pimentel, en el papel de Juana, la hija del empresario que termina casada con el protagonista, junto a Manuel García Rulfo y Débora Nascimento.

La actriz argentina Natalia Oreiro también forma parte del reparto, según consignó la crítica especializada del festival. Su incorporación se suma a un elenco que combina a figuras del cine mexicano con intérpretes de otros países de la región.

Detrás de la producción se encuentra La Corriente del Golfo, la compañía fundada por García Bernal junto a Diego Luna. El actor acompañó a su socio durante el estreno en la alfombra roja de Venecia, aunque no integra el elenco de la película.

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Ricky Martin no solo participa como actor en Hombre al agua: también asumió el rol de productor. El cantante explicó que aceptó esa función apenas García Bernal se lo propuso. “Aquí hacemos lo que sea necesario. Aquí todo el mundo trabaja en todo, aquí no hay roles”, señaló.

La actriz argentina Natalia Oreiro también forma parte del reparto, según consignó la crítica especializada del festival. (Infobae Argentina)

La recepción del público y la crítica en Venecia

Al finalizar la función, García Bernal recibió una ovación del público y los abrazos de sus compañeros de elenco. Visiblemente emocionado, el director dedicó la película a Yucatán, Cuba, Brasil, México y Puerto Rico, en referencia a los orígenes de la historia y de parte de su equipo. REUTERS/Yves Herman

La proyección de Hombre al agua generó una respuesta emotiva entre los asistentes. Según reportó el diario El Siglo de Torreón, el ambiente durante la presentación se asemejó “a una celebración entre amigos” más que a un estreno de festival convencional.

Al finalizar la función, García Bernal recibió una ovación del público y los abrazos de sus compañeros de elenco. Visiblemente emocionado, el director dedicó la película a Yucatán, Cuba, Brasil, México y Puerto Rico, en referencia a los orígenes de la historia y de parte de su equipo.

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La llegada del elenco a la alfombra roja estuvo marcada por la música de Ricky Martin. Antes del ingreso de los protagonistas sonaron los temas “María” y “Livin’ la Vida Loca”, que acompañaron el paso de García Bernal, quien entró al lugar bailando con un traje negro, camisa blanca y corbata.

Las primeras críticas especializadas coincidieron en destacar la ambición del proyecto, aunque también señalaron su complejidad narrativa. Micropsia calificó al filme como “un relato curioso y ambicioso” sobre las transformaciones en la vida del protagonista tras el rescate en el océano.

The Upcoming profundizó en esa mirada al describir la película como una obra que combina tragedia, farsa, drama familiar y suspenso sin inclinarse por un género definido. El medio remarcó la dificultad de encasillar la propuesta dentro de una categoría única.

Ricky Martin, por su parte, se refirió a la experiencia de ver la película terminada. “Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando”, relató el cantante sobre su papel dentro del filme.