Carlos Álvarez revela quién lo convenció de fichar con el América y por qué eligió el histórico dorsal 8

El nuevo mediocampista azulcrema contó cómo fue su conversación con el “Maguito” y qué le dijo sobre México, el club y el dorsal 8.

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La llegada de Carlos Álvarez al América comenzó a generar expectativas entre la afición azulcrema. El mediocampista español arribó a la Ciudad de México con la ilusión de demostrar su talento en el futbol mexicano, aunque antes de pisar la cancha ya protagonizó una historia particular relacionada con uno de los últimos grandes referentes extranjeros de las Águilas: Álvaro Fidalgo.

El futbolista de 23 años, originario de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, fue recibido en México como uno de los nuevos rostros del conjunto americanista. Sin embargo, detrás de su decisión de aceptar la propuesta del club hubo una conversación que resultó determinante.

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Álvaro Fidalgo fue clave para convencer a Carlos Álvarez

Foto de archivo de Álvaro Fidalgo conduciendo el balón durante un partido del torneo mexicano entre América y Pachuca. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 30 de agosto de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Álvarez explicó que tuvo contacto con Fidalgo, quien recientemente dejó al América para continuar su carrera en el Real Betis y además representa a la Selección Mexicana. Aunque ambos futbolistas no tenían una relación previa, el proceso de fichaje permitió que intercambiaran algunas palabras y que el exazulcrema compartiera con él su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Hablé con Fidalgo, me habló increíble (del país y del club), me puso al servicio todo lo suyo, super buena persona. A él no lo conocía, pero a raíz de esto surgió la conversación”, confesó Álvarez.

La charla no solamente ayudó al nuevo refuerzo a conocer algunos detalles sobre lo que significa jugar para las Águilas. También tuvo un impacto directo en una decisión que podría acompañarlo durante toda su estancia en Coapa: la elección del dorsal 8.

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El dorsal 8 y el peso de Carlos Reinoso

El nuevo refuerzo de las Águilas contó que un viejo conocido del club tuvo una influencia importante en su decisión de cruzar el Atlántico.

El número tiene un peso especial en la historia americanista debido a los futbolistas que lo han portado a lo largo de los años. Uno de los nombres más importantes es el de Carlos Reinoso, considerado una de las máximas figuras en la historia del club.

Precisamente por ese antecedente, Álvarez reconoció que inicialmente tuvo dudas antes de aceptar el uniforme con dicho número. Nuevamente, Fidalgo apareció en la conversación y terminó dándole el empujón necesario para asumir el reto.

“No sabía si tomar el ocho, pero hablé también de eso con Fidalgo y entonces fue de ‘okay, si lo voy a tomar’. He leído que lo llevó Carlos Reinoso, es muy importante”, añadió.

La elección representa, por lo tanto, algo más que un simple número para el futbolista procedente de España. Álvarez llegará a México con la responsabilidad de construir su propia historia en una posición y con un dorsal que han pertenecido a jugadores importantes de la institución.

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Su fichaje también supone una nueva apuesta del América por el talento proveniente del futbol español. La presencia previa de Fidalgo hizo que la llegada de un jugador procedente de aquel país tenga un componente especial para algunos aficionados, aunque el nuevo mediocampista tendrá que escribir su propio capítulo y demostrar dentro de la cancha que puede convertirse en una pieza importante.

Carlos Álvarez ya quiere debutar con las Águilas

Desde sus primeras palabras en territorio mexicano, el español dejó claro que está ilusionado con la oportunidad y agradecido por la confianza que depositaron en él. Ahora tendrá que adaptarse a una nueva liga, conocer a sus compañeros y comenzar a familiarizarse con las exigencias de uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

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El propio futbolista reconoció que se encuentra motivado por el recibimiento que ha tenido y por la posibilidad de defender los colores azulcremas. Más allá de la influencia que tuvo Fidalgo en su llegada, Álvarez tendrá que comenzar a construir su propia identidad ante la afición.

“Muy feliz porque un equipo tan grande como este haya mostrado interés y se fijo en mí. Todos han sido amables conmigo y estoy con muchas ganas de conocer a los compañeros y de poder ser uno más del grupo”, concluyó.

Con esa ilusión aterrizó Carlos Álvarez en México. Su historia con el América apenas comienza, pero ya cuenta con dos elementos que elevan las expectativas: el consejo de Álvaro Fidalgo antes de llegar y la responsabilidad de portar el dorsal 8, un número que inevitablemente remite a grandes nombres de la historia azulcrema.

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Ahora el reto estará dentro de la cancha. El mediocampista español deberá responder a la confianza del club y demostrar por qué las Águilas apostaron por él, mientras la afición espera descubrir si el nuevo número 8 puede convertirse en otra pieza importante de la historia del América.