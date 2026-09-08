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Alejandro Tomassi ‘deja’ la pansexualidad tras volverse cristiano: “Hay cosas que no se permiten”

El famoso explicó su postura y detalló desde cuándo profesa dicha religión

alejandro tomassi mexico 02042020 (Foto: Cortesía Alejandro Tomassi)
alejandro tomassi mexico 02042020 (Foto: Cortesía Alejandro Tomassi)
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Alejandro Tommasi habló sobre sus preferencias y aseguró que su acercamiento al cristianismo modificó la manera en que vive su vida afectiva. El intérprete dijo para TvNotas que ya no tiene interés en mantener relaciones con hombres, una definición personal que atribuyó a sus convicciones religiosas.

Tommasi se aleja de las relaciones LGBT+

Alejandro Tommasi afirmó que su posición actual está ligada a la fe cristiana que practica desde hace dos años. El actor explicó que encontró tranquilidad en esa comunidad religiosa y que sus decisiones afectivas responden a un proceso íntimo.

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No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten”, dijo Alejandro Tommasi a TVNotas. El intérprete respondió de ese modo cuando fue consultado por los cambios que mencionó sobre sus preferencias.

Educación religiosa, ceremonia espiritual, unión familiar, creencias culturales, momento solemne, recogimiento, tradición sagrada, aprendizaje moral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Niños rezando juntos representan fe, esperanza y valores espirituales transmitidos en comunidad desde la infancia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la charla con la publicación, el artista señaló que siempre se consideró una persona religiosa y espiritual, aunque antes transitaba prácticas asociadas al catolicismo y la meditación. Luego indicó que su visión cambió al acercarse a Jesucristo.

Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino”, sostuvo Tommasi ante la revista. El actor indicó que comenzó a asistir a la Iglesia Presbiteriana San Pablo y que recientemente completó un curso de doctrina.

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El intérprete vinculó ese proceso con una etapa de mayor bienestar emocional. “Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad”, expresó ante el medio, al describir lo que representó para él la práctica religiosa.

Tommasi también relató que integrantes de su comunidad de fe lo ayudaron durante un período de dificultades económicas. Según contó, recibió alimentos y despensa cuando atravesaba una situación compleja.

Ilustración dividida en paneles que muestran a Jesús entrando a Jerusalén, la Última Cena, su crucifixión y una tumba vacía con luz.
Esta ilustración representa los momentos clave de la Semana Santa, desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su crucifixión y gloriosa resurrección, simbolizando la fe cristiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor había hablado de una nueva relación tras definirse como pansexual

Las declaraciones sobre su presente religioso contrastan con lo que el propio actor había compartido durante una entrevista difundida en julio de 2025. En aquella ocasión, confirmó que atravesaba el inicio de una nueva relación, aunque evitó identificar a la persona con la que salía.

Tommasi había hablado hace muchos años sobre su pansexualidad. El actor explicó que tuvo un vínculo con alguien que era con alguien ajeno al mundo del espectáculo y que había aprendido a estar solo después de experiencias sentimentales difíciles.

Alejandro Tomassi se divorció en 2018 de su esposo, quien también es actor. (ig: alejandrotomassi)
Alejandro Tomassi se divorció en 2018 de su esposo, quien también es actor. (ig: alejandrotomassi)

“Todo bien. Podríamos decir que sí”, respondió Tommasi al ser consultado sobre si había iniciado una relación. En esa conversación, añadió que no prestaba demasiada atención a los comentarios que recibe en las redes sociales.

Aquella entrevista mostró a Tommasi en un momento de reconstrucción personal. El actor remarcó que recurrió a terapia psicológica, psiquiátrica y espiritual para atravesar episodios que afectaron su vida privada.

Las cosas tienen que pasar y no podemos quedarnos en el mismo asunto”, afirmó. Sus palabras estuvieron referidas al cierre de una etapa marcada por conflictos con su expareja.

La relación con Óscar Ruiz terminó entre denuncias y acusaciones públicas

Una parte relevante de la historia sentimental de Alejandro Tommasi estuvo ligada a Óscar Ruiz, con quien mantuvo una relación durante 14 años y contrajo matrimonio. El vínculo terminó en medio de acusaciones cruzadas y un proceso judicial que el actor hizo público.

Infobae recordó en 2022 que la pareja se casó en 2011. Tommasi contó en entrevistas televisivas que, antes de formalizar la relación, había descubierto presuntas infidelidades y buscó darle estabilidad al vínculo mediante el matrimonio.

Alejandro Tomassi vivió un terrible divorcio al lado de Óscar Ruiz, quien además lo golpeó (twitter: Óscar Ruíz)
Alejandro Tomassi vivió un terrible divorcio al lado de Óscar Ruiz, quien además lo golpeó (twitter: Óscar Ruíz)

El actor sostuvo que nunca había deseado casarse, ni con un hombre ni con una mujer, porque consideraba que su mayor compromiso era con su carrera. Pese a ello, decidió avanzar con la unión legal en un contexto que, según su relato, ya tenía tensiones.

Tommasi también afirmó que hubo discusiones y falta de apoyo dentro de la pareja. El artista señaló que el divorcio se concretó años después y que, tras la separación, comenzó una disputa pública con Ruiz.

El actor negó las acusaciones de agresión y alcoholismo que, según dijo, fueron difundidas por su exesposo. Además, aseguró que recibió mensajes que interpretó como intentos de extorsión, una versión que Ruiz no había respondido en aquella publicación.

Qué es la pansexualidad y por qué el género no determina la atracción

La pansexualidad es una orientación sexual en la que una persona puede sentir atracción emocional, romántica o sexual hacia alguien sin que su género o identidad de género sea un factor determinante. La definición no implica que el género desaparezca ni que sea ignorado, sino que no limita la posibilidad de establecer un vínculo.

Las personas pansexuales pueden sentirse atraídas por hombres, mujeres, personas trans, no binarias, agénero u otras identidades. La conexión puede surgir por aspectos como la personalidad, los intereses compartidos, el afecto o el deseo, sin una restricción basada en categorías de género.

Personas marchan, algunos portando banderas arcoíris, en el desfile del orgullo LGBTQ+, conocido como la "Marcha por la Igualdad" bajo el lema "La respuesta es el amor", en Varsovia, Polonia. 14 de junio de 2025. Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski vía REUTERS
Personas marchan, algunos portando banderas arcoíris, en el desfile del orgullo LGBTQ+, conocido como la "Marcha por la Igualdad" bajo el lema "La respuesta es el amor", en Varsovia, Polonia. 14 de junio de 2025. Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski vía REUTERS

La pansexualidad suele compararse con la bisexualidad porque ambas reconocen la posibilidad de sentir atracción hacia más de un género. La diferencia planteada por la publicación es que la bisexualidad suele describirse como atracción hacia dos o más géneros, mientras que la pansexualidad no sitúa al género como un criterio central.

También existen ideas erróneas sobre esta orientación. Ser pansexual no significa sentir interés por todas las personas ni implica una conducta sexual determinada. Cada persona vive sus afectos, deseos y relaciones de manera individual. El término busca describir una experiencia de atracción que puede trascender las divisiones tradicionales vinculadas al género.

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