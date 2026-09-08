Van siete alcaldes de Puebla detenidos por secuestro, extorsión y abuso sexual: cuatro son de Movimiento Ciudadano y tres de Morena

Los casos revelan una infiltración del crimen organizado en gobiernos locales de la región oriente y la Sierra Norte del estado. Crédito: Especial

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Siete alcaldes del estado de Puebla han sido detenidos entre marzo de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, acusados de delitos que van desde el robo de autotransportes y el secuestro hasta el abuso sexual y el lavado de dinero. Las capturas forman parte del Operativo Enjambre, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, y afectan a presidentes municipales de dos fuerzas políticas: cuatro de Movimiento Ciudadano (MC) y tres de Morena.

El patrón de los casos es consistente: en todos ellos las autoridades detectaron vínculos entre las administraciones municipales y estructuras del crimen organizado activas en la región oriente y la Sierra Norte de Puebla. A raíz de ello, la fiscalía estatal y la SSPC han actuado de forma coordinada en cada operativo.

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Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, detenido el 8 de septiembre de 2026

La detención más reciente es la de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza y militante de Morena, capturado la madrugada del 8 de septiembre de 2026 durante el Operativo Enjambre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la operación incluyó 23 órdenes de cateo simultáneas en ese municipio y resultó en la detención de nueve personas en total.

Junto con Rodríguez Ochoa fueron aprehendidos su hermano Manuel y Abigail, exdirectora de Seguridad Pública de Esperanza. García Harfuch señaló que los tres presuntamente integraban una banda dedicada al robo de autotransporte, la extorsión y el secuestro en las carreteras que conectan Puebla con Veracruz.

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Foto: Facebook / Isaac Rodriguez

En el operativo se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal. El alcalde fue trasladado a Ciudad de México, ya que también enfrenta investigaciones por delitos del orden federal.

Said Godos Luna y Juan Pérez Moral: las dos detenciones anteriores de 2026

Cuatro días antes de la captura del edil de Esperanza, el 4 de septiembre de 2026, fue detenido Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, en San Juan Xiutetelco. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho, aunque el secretario García Harfuch también lo vinculó con los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. Godos Luna llegó al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

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El 17 de agosto de 2026 fue detenido Juan Pérez Moral, conocido como El Mantecas, alcalde de San Juan Tianguismanalco y militante de Morena. La FGE ejecutó una orden de aprehensión en su contra por violación en agravio de una trabajadora del Ayuntamiento, y un juez lo vinculó a proceso por ese delito.

El secretario de Seguridad estatal, Francisco Sánchez González, declaró en rueda de prensa que desde que se elaboró el diagnóstico sobre el mapa delincuencial de la entidad se detectó que las autoridades de varios municipios estaban vinculadas a la alta incidencia delictiva registrada en esa región, en particular el robo al autotransporte de carga en la autopista Puebla-Orizaba.

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Fue detenido Said de Jesús N, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y cohecho (especial)

Gerardo Cortés Caballero y los hermanos González Vieyra: los casos de 2025 y principios de 2026

Gerardo Cortés Caballero, edil de Cuautempan con licencia y militante de Morena, fue capturado en Tlaxcala el 4 de febrero de 2026, tras nueve meses como prófugo. Las autoridades lo acusaron de secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, robo a transporte y portación de armas.

El 7 de marzo de 2025 fueron detenidos simultáneamente Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, y Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca. Ambos son hermanos y llegaron al poder por Movimiento Ciudadano. A Uruviel se le imputaron portación de armas de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; a Giovanni, encubrimiento por recepción de mercancía robada y, posteriormente, abuso de autoridad.

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Su hermano Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, logró evadir el operativo de marzo de 2025 y fue detenido el 29 de mayo de ese año al salir de una audiencia judicial. La FGE lo acusó de delitos contra la salud por posesión de drogas y, en una imputación posterior, de cohecho. Los tres hermanos González Vieyra llegaron al poder bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Con los siete alcaldes detenidos, el estado de Puebla concentra una proporción significativa de los presidentes municipales en funciones capturados en México durante el periodo. La SSPC registró hasta mayo de 2026 un total de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco del Operativo Enjambre a nivel nacional, entre ellos siete alcaldes en ejercicio al momento de su captura.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca

Siete directores de Seguridad Pública, también detenidos en el mismo periodo

Paralelo a las capturas de los alcaldes, la FGE y la SSPC detuvieron a los titulares de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal. A estos funcionarios se les señaló de proteger la operación de narcolaboratorios en la Sierra Norte y en la Mixteca poblana.

El director de Seguridad de Atlixco enfrenta por su parte una acusación de extorsión. En todos los casos las investigaciones apuntan a una penetración sistemática de grupos delincuenciales en los cuerpos de seguridad de los gobiernos municipales.

El balance político de las detenciones divide la responsabilidad entre las dos fuerzas que gobiernan la mayor parte de los municipios de Puebla. Cuatro de los siete alcaldes detenidos llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano —los tres hermanos González Vieyra y Said Godos Luna— y tres lo hicieron por Morena —Rodríguez Ochoa, Cortés Caballero y Pérez Moral—.

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A la lista de detenidos se añade un caso que permanece sin resolverse: Alfredo Ramírez Hernández, conocido como La Yerba, presidente municipal de Ahuazotepec, está prófugo desde mayo de 2025 y es buscado por las autoridades estatales y federales.