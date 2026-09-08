¿Por qué Hugo Sánchez nunca fue nominado para ganar el Balón de Oro?

Julián Quiñones está nominado al Balón de Oro 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 trajo una pregunta para muchos aficionados: ¿Por qué Hugo Sánchez nunca estuvo seleccionado para ganar dicho premio? A continuación te lo explicamos.

Para sorpresa de muchos, Quiñones fue nominado dentro de los 50 mejores futbolistas del mundo según France Football. El delantero de Al Qadisiya llegó a la selección tras marcar 33 goles en la Saudi Pro League y conseguir cuatro anotaciones con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Los mejores goleadores del mundo estarán disputando el Balón de Oro 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un futbolista del Al-Qadsiah marcó su segundo gol con el club de Arabia Saudita en esta temporada 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiñones comparte la lista de 2026 con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Además, cabe destacar que en la rama femenil, Scarlett Camberos también aparece nominada al Balón de Oro 2026. La jugadora del América es la primera mexicana considerada para el premio a Mejor Jugadora.

¿Por qué Hugo Sánchez nunca ganó un balón de Oro?

La restricción por nacionalidad dejó fuera del Balón de Oro a Hugo Sánchez, y a figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, pese a la dimensión de sus carreras. La exclusión no respondió necesariamente a su rendimiento deportivo, sino a las reglas que regían el premio en aquel período.

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El Balón de Oro se entrega desde 1956 por la revista France Football y distingue al mejor futbolista de cada temporada. Durante sus primeras décadas, el reconocimiento tuvo un criterio de elegibilidad limitado que impidió competir a jugadores que no fueran europeos.

Entre 1956 y 1994, France Football solo consideró candidatos a futbolistas europeos. Por esa condición, Pelé, Maradona y Hugo Sánchez no pudieron recibir el galardón durante sus respectivas carreras, aunque fueran referentes del fútbol mundial.

Hugo Sánchez posa de perfil mostrando su rostro, con un estadio de fútbol difuminado y en tonos verdosos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exjugador del Real Madrid afirmó que México necesita generar más oportunidades de gol para que sus atacantes brillen.

La norma cambió después de ese lapso y el premio pasó a admitir jugadores de cualquier nacionalidad. Desde entonces, el Balón de Oro puede distinguir a figuras de todas las procedencias.

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El Balón de Oro: trofeo que le faltó a Hugo Sánchez

Hugo Sánchez sumó títulos con el Atlético de Madrid y el Real Madrid durante la etapa más destacada de su carrera en España, aunque le faltó el Balón de Oro.

Con el Atlético de Madrid, el delantero mexicano ganó una Copa del Rey en la temporada 1984-85 y una Supercopa de España en 1985. El ciclo de Sánchez en el conjunto rojiblanco precedió su llegada al Real Madrid, donde acumuló la mayor parte de sus conquistas en el fútbol español.

En el Real Madrid, el exfutbolista obtuvo cinco Ligas de España de forma consecutiva: 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 y 1989-90. También levantó una Copa del Rey en la campaña 1988-89 y dos Supercopas de España, correspondientes a 1988 y 1990.

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El palmarés del atacante mexicana con el club blanco incluyó, además, la Copa de la UEFA de la temporada 1985-86.

Hugo Sánchez en los cuartos entre Madrid y Bayern del 88 (Redes sociales)

Otros mexicanos que han sido nominados al Balón de Oro

Además de Julián Quiñones, cinco futbolistas mexicanos aparecen en listas de candidatos al Balón de Oro: Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Javier “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado y Giovani dos Santos. La distinción depende del criterio, ya que algunos entraron en relaciones preliminares y no todos alcanzaron la lista definitiva de 30 finalistas.

Guillermo Ochoa abrió el registro en 2007, cuando forma parte de la prelista de 50 jugadores durante su etapa con América. El portero recibe un voto en aquella edición. Rafael Márquez aparece en 2010, después de su paso por el Barcelona, mientras que Javier Hernández es considerado en 2011 tras su primera temporada con Manchester United.

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En 2015, Andrés Guardado y Giovani dos Santos integran la única dupla mexicana nominada en una misma edición antes de 2026. Guardado juega entonces con PSV Eindhoven y Dos Santos pertenece al Villarreal. Con su inclusión entre los 30 finalistas de 2026, Quiñones se convirtió en el segundo mexicano en alcanzar esa instancia, junto con Ochoa.