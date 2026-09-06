México

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 6 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este domingo 6 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Imagen QUI7HVJMTZG2NAJMVQNQDRVYDE

Temas Relacionados

Temblor HoySismo en MéxicoEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

Dictan prisión preventiva para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por homicidio de tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Un juez de control ordenó la medida cautelar tras la audiencia inicial celebrada este sábado en el penal de Barrientos

Dictan prisión preventiva para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por homicidio de tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión

La actriz, recordada por su papel de Celina Ferrer en Rebelde, no es la primera vez que habla abiertamente sobre aspectos profundamente personales de su vida

Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 5 de septiembre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 5 de septiembre

Explosión de pirotecnia durante festividades en el municipio de Temascalcingo, Edomex deja varios lesionados y nueve personas fallecidas

Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá

Explosión de pirotecnia durante festividades en el municipio de Temascalcingo, Edomex deja varios lesionados y nueve personas fallecidas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Luis Carlos Sztejfman tiene 75 años, es cardiólogo y encontró en el boxeo la clave para la salud física y mental: “Fue un gran descubrimiento”

Luis Carlos Sztejfman tiene 75 años, es cardiólogo y encontró en el boxeo la clave para la salud física y mental: “Fue un gran descubrimiento”

“El error más caro de mi vida”

La edad que sentimos no siempre coincide con los años que tenemos y la ciencia empieza a explicar por qué

Juli Jankunas: “Somos campeonas y hace un mes sacábamos cuentas para ver si llegábamos a fin de mes”

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

INFOBAE AMÉRICA

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

DEPORTES

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A