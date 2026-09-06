Elecciones Edomex 2027: IEEM ya tiene fecha para arrancar el proceso electoral

IEEM Amalia Pulido inicio del proceso electoral 2026-2027 Edomex

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El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se prepara para dar el banderazo formal al Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que los mexiquenses acudirán a las urnas para elegir a nuevas autoridades municipales y renovar el Congreso local.

La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, informó que el Consejo General del organismo electoral prevé declarar formalmente el inicio del proceso el próximo 11 de septiembre, con lo que comenzarán de manera oficial las actividades rumbo a los comicios de 2027.

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Pulido Gómez explicó que, de acuerdo con la reciente adecuación de la legislación electoral, el Código Electoral del Estado de México (CEEM) establece que el proceso electoral debe comenzar durante los primeros 15 días de septiembre.

“La adecuación de la reforma, el Código Electoral del Estado establece que el proceso tiene que iniciar los primeros 15 días de septiembre”, señaló la presidenta del IEEM.

¿Qué se elegirá en las elecciones del Edomex 2027?

En 2027 se elegirán a 125 alcaldes y 75 diputados locales, entre otros (Jorge Contreras/Infobae México)

Los comicios locales representarán uno de los procesos electorales de mayor alcance en la entidad, debido al número de cargos que estarán en disputa.

De acuerdo con las previsiones del IEEM, en las elecciones del Estado de México 2027 se renovarán un total de mil 291 cargos de elección popular.

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Entre ellos se encuentran:

75 diputaciones locales .

125 presidencias municipales .

125 sindicaturas .

966 regidurías.

De esta manera, los ciudadanos de los 125 municipios mexiquenses tendrán la responsabilidad de elegir a quienes ocuparán los principales cargos de representación política en sus ayuntamientos, además de participar en la renovación del Poder Legislativo estatal.

IEEM prevé hasta 16 mil candidaturas

Partido Político PODEMOS en el Edomex podrá participar en las elecciones del 2027 (especial)

Uno de los principales retos que enfrentará el órgano electoral será el volumen de registros de aspirantes que podrían participar en la contienda.

El IEEM estima que en el Proceso Electoral Local 2026-2027 podrían registrarse alrededor de 16 mil candidaturas, cifra que representaría un incremento de aproximadamente 100 por ciento respecto a las registradas durante el proceso electoral de 2024.

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El aumento estaría relacionado con la cantidad de cargos que estarán en juego y con las nuevas disposiciones derivadas de la reforma electoral.

IEEM espera declaratorias del INE y Congreso del Edomex

Pleno del INE (INE México)

Antes de realizar la declaratoria formal del proceso electoral local, el IEEM espera que se concreten dos momentos institucionales.

El primero será que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice su propia declaratoria relacionada con el proceso electoral federal. El segundo será que la 62 Legislatura del Estado de México emita la convocatoria correspondiente para el inicio de las elecciones locales.

Una vez cumplidos estos pasos, el Consejo General del IEEM podrá realizar formalmente la declaratoria de inicio del proceso local.

Con ello comenzará una ruta electoral que llevará al Estado de México hacia los comicios de 2027, en los que estarán en juego los gobiernos de los 125 municipios y la integración de las 75 curules del Congreso mexiquense.

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El proceso también representará un importante desafío logístico para las autoridades electorales, debido al elevado número de cargos, candidaturas y ciudadanos que participarán en una elección que tendrá impacto directo en el gobierno municipal y en la representación legislativa del Estado de México.