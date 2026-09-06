México

Colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel desata indignación en redes sociales

Usuarios en redes recriminan la solicitud al recordar que el vidente presumía elevados ingresos en transmisiones recientes

Farath Coronel, conocido en la industria como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, construyó su carrera en la videncia.
Farath Coronel, conocido en la industria como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, construyó su carrera en la videncia y el esoterismo. (Captura de pantalla )
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La difusión de una colecta para pagar el funeral del vidente Farath Coronel desató la indignación en redes sociales a un día de confirmarse el hallazgo de su cuerpo en Cuautitlán Izcalli.

El llamado a realizar donaciones económicas surgió a través de su cuenta oficial de Facebook La Casa De Las Congas, espacio donde la familia y el equipo de trabajo del conductor solicitaron apoyo para brindarle una despedida digna.

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Seguidores y usuarios recriminaron la petición de fondos al recordar que el vidente presumía elevados ingresos económicos en sus transmisiones en vivo horas antes de su muerte.

En los comentarios de la publicación, cibernautas calificaron la recolección como un intento de lucrar con el fallecimiento y cuestionan la falta de recursos para un sepelio.

“¿No que era millonario?” y “dijo que generaba 3,000,000 pesos” destacan entre las reacciones dejadas por los usuarios ante los datos bancarios publicados por los allegados del clarividente.

Raquel Vázquez Monrroy, madre de Farath Coronel, y el mánager del astrólogo aclararon en Facebook que no pueden disponer de las cuentas ni bienes del vidente
Raquel Vázquez Monrroy, madre de Farath Coronel, y el mánager del astrólogo aclararon en Facebook que no pueden disponer de las cuentas ni bienes del vidente por estar bajo investigación judicial. (Captura de pantalla )

Allegados habilitaron cuentas bancarias y respondieron a las críticas en redes

El comunicado firmado por el equipo de Farath Coronel apela a los seguidores del clarividente para aportar recursos de forma voluntaria a dos cuentas distintas.

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Los administradores de la página solicitan a los donantes enviar el comprobante de transferencia a un número de contacto para mantener la transparencia en el manejo de los recursos recaudados.

En la misma publicación afirman que esas opciones bancarias son las únicas autorizadas de manera directa por la familia del vidente.

Ante el aumento de los cuestionamientos, la madre del vidente, Raquel Vázquez Monrroy, y su mánager realizaron una transmisión en vivo en la página para aclarar los motivos de la colecta.

El mánager explicó que los bienes, cuentas bancarias y pertenencias del vidente permanecen bajo resguardo de las autoridades por la naturaleza de las investigaciones ministeriales, por lo que la familia carece de liquidez inmediata.

Durante el enlace en directo, la madre del astrólogo defendió la memoria de su hijo y confirmó que asumirá la atención de las consultas y trabajos esotéricos que realizaba el fallecido.

Mi hijo no era un diablo, muchas gracias por su apoyo y aquí estoy para servirles”, declaró Raquel Vázquez Monrroy al pedir respeto ante el luto familiar.

En la misma emisión, los representantes respondieron a la controversia de un video previo donde el vidente reprende a sus escoltas, aclarando que no se trató de maltrato sino de un reclamo laboral.

Comunicado difundido en la cuenta oficial "La Casa De Las Congas" en el que solicitan donaciones bancarias.
Comunicado difundido en la cuenta oficial "La Casa De Las Congas" en el que solicitan donaciones bancarias para cubrir los gastos del sepelio. (Captura de pantalla )

El servicio funeral se realiza en Cuautitlán Izcalli

A la par de la solicitud de fondos, la página oficial difundió los detalles sobre las honras fúnebres de Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez.

La velación del cuerpo del astrólogo inicia este 5 de septiembre a las 10:00 p.m. en el Cementerio Mausoleos del Valle Tepojaco, en la alcaldía mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

La misa de cuerpo presente se programa para este 6 de septiembre a las 3:00 p.m., previo a la inhumación del cuerpo en el mismo panteón.

Integrantes del equipo de trabajo y familiares convocaron a amigos y seguidores a acudir al recinto para acompañar la despedida del colaborador televisivo de 41 años.

Detalles de los servicios fúnebres de Farath Coronel en el Cementerio Mausoleos del Valle Tepojaco.
Detalles de los servicios fúnebres de Farath Coronel en el Cementerio Mausoleos del Valle Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli. (Captura de pantalla )

El hallazgo del cuerpo de Farath Coronel ocurrió el 4 de septiembre en el interior de su domicilio ubicado en el Estado de México.

El conductor participaba con frecuencia en espacios de televisión en Televisa, Univision, emisiones de radio en Ke Buena México y proyectos de contenido esotérico en redes sociales.

Su perfil de Facebook cuenta con más de 40 mil seguidores, plataforma donde publicaba consultas de numerología, sesiones de meditación y consejos sobre la ley de atracción.

El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

Horas antes del ataque en su vivienda, Farath Coronel realizó una transmisión en directo donde aborda temas de su carrera y el manejo de sus finanzas personales.

Esa última aparición en video sirvió de base para que los cibernautas señalaran incongruencias entre sus declaraciones públicas de prosperidad económica y la solicitud de dinero para sufragar su entierro.

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